Yoga paylaşımına gelen yoruma sinirlendi! Pınar Altuğ\'dan sert çıkış

"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenmiş, bir yıl sonra kızı Su'yu kucağına almıştı. 17 yıllık evliliğini sürdüren Altuğ, 50 yaşına gelmesine rağmen fit görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor.

YOGA PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Sağlıklı yaşam ve spora verdiği önemle bilinen oyuncu, tatilde de sporunu aksatmadığını gösterdi. Yoga hocasıyla birlikte yaptığı akrobatik yoga hareketlerini bahçesinde sergileyen Altuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranlarının bir kısmı "Gençlik iksiri sende" ve "Her geçen yıl daha da güzelleşiyorsun" yorumlarıyla övgüler yağdırırken, bazı takipçileri ise eleştiri oklarını yöneltti.

"BAYAN YOGACILAR YOK MUYDU?"

Altuğ'un hocasıyla yakın temas gerektiren hareketleri yapmasını eleştiren bazı kullanıcılar, "Ne gereği var başka bir erkekle bu kadar temas?" ve "Yağmur Bey tepki vermedi mi?" şeklinde yorumlarda bulundu. Bir takipçisi ise "Bayan yogacılar yok muydu?" diyerek Altuğ'u hedef aldı.

PINAR ALTUĞ SESSİZ KALMADI

Eleştiriye kayıtsız kalmayan oyuncu, dikkat çeken bir yanıt verdi. Pınar Altuğ, "Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse karşı halleniyor musunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu cevap sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, takipçileri arasında tartışmalara yol açtı.