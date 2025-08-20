Yoga paylaşımına gelen yoruma sinirlendi! Pınar Altuğ'dan sert çıkış - Son Dakika
Yoga paylaşımına gelen yoruma sinirlendi! Pınar Altuğ'dan sert çıkış

Yoga paylaşımına gelen yoruma sinirlendi! Pınar Altuğ'dan sert çıkış
20.08.2025 09:51
Yoga paylaşımına gelen yoruma sinirlendi! Pınar Altuğ\'dan sert çıkış
''Çocuklar Duymasın'' dizisinde ''Meltem'' rolüyle tanınan Pınar Altuğ, yoga paylaşımına gelen eleştirilere sessiz kalmadı. Bir takipçisinin ''Bayan yogacılar yok muydu?'' sorusuna, ''Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse halleniyor musunuz?'' yanıtını vererek gündem oldu.

"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenmiş, bir yıl sonra kızı Su'yu kucağına almıştı. 17 yıllık evliliğini sürdüren Altuğ, 50 yaşına gelmesine rağmen fit görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor.

YOGA PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Sağlıklı yaşam ve spora verdiği önemle bilinen oyuncu, tatilde de sporunu aksatmadığını gösterdi. Yoga hocasıyla birlikte yaptığı akrobatik yoga hareketlerini bahçesinde sergileyen Altuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranlarının bir kısmı "Gençlik iksiri sende" ve "Her geçen yıl daha da güzelleşiyorsun" yorumlarıyla övgüler yağdırırken, bazı takipçileri ise eleştiri oklarını yöneltti.

"BAYAN YOGACILAR YOK MUYDU?"

Altuğ'un hocasıyla yakın temas gerektiren hareketleri yapmasını eleştiren bazı kullanıcılar, "Ne gereği var başka bir erkekle bu kadar temas?" ve "Yağmur Bey tepki vermedi mi?" şeklinde yorumlarda bulundu. Bir takipçisi ise "Bayan yogacılar yok muydu?" diyerek Altuğ'u hedef aldı.

Yoga paylaşımına gelen yoruma sinirlendi! Pınar Altuğ'dan sert çıkış

PINAR ALTUĞ SESSİZ KALMADI

Eleştiriye kayıtsız kalmayan oyuncu, dikkat çeken bir yanıt verdi. Pınar Altuğ, "Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse karşı halleniyor musunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu cevap sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, takipçileri arasında tartışmalara yol açtı.

Yoga paylaşımına gelen yoruma sinirlendi! Pınar Altuğ'dan sert çıkış
Yoga paylaşımına gelen yoruma sinirlendi! Pınar Altuğ'dan sert çıkış

  • fatih mazlum:
    Devisrme donmeler her yerde 9 2 Yanıtla
  • Önder Akbayır:
    bukadar yakın temasla hallenmeyen erkekten şüphe ederim 9 0 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    BU BİR DOKUNMA DEĞİL. Biz böyle dokunsak sanrım, galiba, muhtemelen ... 5 0 Yanıtla
  • erkan er:
    yani şimdi bu at hırsızı ile bu hareketleri yapınca rahatlama mı geldi ne oldu yani yoga moga saçma sapan şeyler işte şimdi normal şekilde bu adam ile bu halde görünse hemen magazin aldatıyor diye başlık atar kadın zekice bir hareket yapmış işin yolunu bulmuş .... 4 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    ne diyeyim deyipte demeyeyim bilemedim 3 0 Yanıtla
