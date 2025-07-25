Zehra Kınık'ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti - Son Dakika
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Zehra Kınık'ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti

Zehra Kınık\'ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti
25.07.2025 18:44
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı kazanın görüldüğü davada, hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki'nin ardından motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk de şikayetini geri çekti.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 9 Temmuz 2024'te İstanbul Beykoz'da kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü yaralandı, yolcu konumundaki Batın Barlasçeki ise ağır yaralandı. 17 yaşındaki Barlasçeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zehra Kınık'ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Mayıs'ta verilen kararda, mahkeme heyeti, Fatma Zehra Kınık hakkında 'taksirle bir ölüme' ve 'bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

EHLİYETİNE 2 YIL SÜREYLE EL KONULDU

Heyet, sanığın trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığı ve işlediği taksirle öldürme suçu kapsamındaki kusur durumunu da dikkate alarak, sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

Zehra Kınık'ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Son olarak, Zehra Kınık'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Öztürk şikayetini geri çekti. Öztürk'ün mahkemeye verdiği dilekçesinde, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi veya manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur." ifadeleri yer aldı.

BABA DA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Kazada hayatını kaybeden motosikletli Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki de davayı karara bağlayan 8. Ağır Ceza Mahkemesine 8 Temmuz'da verdiği dilekçeyle şikayetinden vazgeçmişti.

Zehra Kınık'ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti

TEK ŞİKAYETÇİ ANNE KALDI

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesinin ise şikayeti devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zehra Kınık'ın çarptığı motosikletin sürücüsü şikayetini geri çekti - Son Dakika

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