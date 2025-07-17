Zeki Doruk FETÖ'ye Mal Varlığını Bıraktı - Son Dakika
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Zeki Doruk FETÖ'ye Mal Varlığını Bıraktı

Zeki Doruk FETÖ\'ye Mal Varlığını Bıraktı
17.07.2025 17:19
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Zeki Doruk'un mal varlığını FETÖ'ye bıraktığı vasiyetnamesi bulundu, 22 şirketine kayyum atandı.

Güvenlik kaynaklarında edinilen bilgiye göre, Hakmar market zinciri ile tatlıcı Tatbak'ın sahibi Zeki Doruk'un mal varlığını, FETÖ'ye bıraktığı tespit edildi.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sabahı 9 ilde eş zamanlı düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk'un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ'ye bıraktığını gösteren vasiyetnamesi çıktı.

Türkiye genelinde yaklaşık 800 şubesi bulunan Hakmar isimli zincir market ile tatlıcı Tatbak'ın sahibi Zeki Doruk, gözaltına alındığı sırada Hakmar Genel Müdürlüğü'ndeki kasanın şifresini bilinçli olarak yanlış söyleyerek kilitlenmesine neden olmuştu. FETÖ'cü Zeki Doruk'un kasasından çok sayıda ziynet eşyası ile birlikte vasiyetname ve dua çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Zeki Doruk'un kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetnamesinde tüm malvarlığını Fetullahçı Terör Örgütü'ne bıraktığı yer aldı. Vasiyetnamede Hakmar ve Tatbak ile diğer bütün şirketlerinin zekatlarının da 'hizmet hareketi' adı altında FETÖ'ye verilmesi yer aldı.

Gülen'in tılsım duası da kasadan çıktı

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk'un evindeki kasadan bir de dua çıktı. Bu duanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kendi el yazısı ile yazdığı ve mahrem yapılanmasında bulunan kişilere özel olarak verdiği 'tılsım' duası olduğu anlaşıldı. "Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun" dediği ortaya çıkan Doruk, Gülen'den aldığı "tılsım" duasını vasiyetnamesi ile birlikte evindeki kasada sakladığı ortaya çıktı.

Diğer şirketlerine de kayyum atandı

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Zeki Doruk'un Hakmar ve Tatbak isimli şirketlerine ve şubelerine kayyum atanmıştı.

Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi Doruk'un 19 şirketine daha kayyum atandı. FETÖ'ye finansman sağlayan Zeki Doruk'un kayyum atanan 22 şirketinin listesi ise şu şekilde:

"1- Unkar Gıda

2- Haket Hayvancılık

3- Yumtat Gıda

4- Yzk Eşmekaya Tarım

5- Erendoruk Tarım Hayvancılık

6- Hd Dağıstan Tarım Hayvancılık San. Tic.

7- Yumtat Gıda Üretim San.

8- Rençber Bakliyat

9- Kıdemli Kırtasiye Kozmetik

10- Akmeltem Züccaciye Tekstil

11- Ayata Eğitim Hizmetleri Danışmanlık

12- Gül Doruk Tarım Hayvancılık

13- Ndoruk Tarım Hayvancılık

14-Tasf. Halinde Hak Yapı Sanayi ve Ticaret

15-Haktat Zeytincilik Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

16-Kazova Gıda İth. İhr. Tur. İnş. Ltd. Şti.

17- Sivas Birlik Tarım Ürünleri Ltd. Şti.

18-Boztat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

19-Mba Global İnş. San. Tic. A.Ş.

20-Hakmar Gıda

21-Hakmar Mağazacılık

22-Tatbak Gıda". - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Kayyum, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeki Doruk FETÖ'ye Mal Varlığını Bıraktı - Son Dakika

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