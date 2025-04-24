Zeytinburnu'nda deprem anında arabanın üstüne atladı: 'Çok korktum, hiçbir şey hatırlamıyorum' - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda deprem anında arabanın üstüne atladı: 'Çok korktum, hiçbir şey hatırlamıyorum'

Zeytinburnu\'nda deprem anında arabanın üstüne atladı: \'Çok korktum, hiçbir şey hatırlamıyorum\'

İSTANBUL'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu'nda evinin penceresinden atlayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan

24.04.2025 11:29
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İSTANBUL'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu'nda evinin penceresinden atlayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, "Biz Kahramanmaraşlıyız. Biz zamanında çok kötü şeyler yaşamıştık. Ayağım kırık kapıya doğru yöneldim. Ayağımın üstüne basamadım. Çok korktum. O anki panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Havada uyandım ben. Camı açtığımı falan hatırlamıyorum. O ana dair sadece düştüğümü hatırlıyorum" dedi.

İstanbul'da dün saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, 3 katlı binanın birinci katından aşağı atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen Kızılaslan, düşmeden önce kırık olan ayağının üzerine düştü. Kızılaslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'DEPREM SIRASINDA UYUYORDUM, HAVADA UYANDIM'

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Kızılaslan, "Ben deprem sırasında uyuyordum. Sabah çevrimiçi dersim vardı. Ayağım normalde de kırıktı zaten evde izinliydim. Derse katıldıktan sonra geri uyudum. Deprem olduğu sırada ben uyuyordum. Ayağımda alçı yok ama kırıktı ayağım. En sallantılı olduğu anda uyandım. Ne yaptığımı farkında değildim. Benim zaten deprem travmam vardı. Biz Kahramanmaraşlıyız. Biz zamanında çok kötü şeyler yaşamıştık. Ayağım kırık kapıya doğru yöneldim. Ayağımın üstüne basamadım. Çok korktum. O anki panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Havada uyandım ben. Camı açtığımı falan hatırlamıyorum. O ana dair sadece düştüğümü hatırlıyorum" dedi. Kendimi yere attım. Komşular yardım etti. Düştükten sonra ayağımın kırıldığını düşündüler ama ayağım zaten kırıktı. Evde annemin olduğunu da bilmiyordum uyuduğum için. Kaçamayınca arabanın üstüne atlamışım. Araba sahibi de yan komşumuz. Onlar da aşağıda oturttular beni. Allah yardımcımız olsun. Çok kötüydü bizim için" dedi.

'PANİK HALİNDE HER ŞEYİ YAPABİLİR'

Kızılaslan, "Hep Hatay depreminden örnek vererek korkuttular bizi. Biz Kahramanmaraş depremini yaşamadık ama bütün akrabalarımız orada depremi yaşadı. Onlardan dolayı kötü tecrübelerimiz oldu. Evimiz çok eski. İnsanların el ele verip artık kentsel dönüşme yardım etmeleri lazım. Hepsi moloz yığını. Beş katlı mezarlık. Büyük İstanbul depremi olsaydı ve ben atlasaydım kahraman ilan edilirdim. Çok ciddi bir durum. Gerçekten depremi yaşayan insanlar ne kadar anlayışla karşıladığını yazıyorlar. Panik halinde her şeyi yapabilir diye. Burası İstanbul, mahallede bir tane bina yıkılsa mahalle kapanır zaten. Yardımımıza kim koşacak? Anca millet kendi kendine yetebilir. Bizim mahallede iki tane bina durduk yere yıkıldı. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Mahmut Ali, İstanbul, 3-sayfa, Deprem, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda deprem anında arabanın üstüne atladı: 'Çok korktum, hiçbir şey hatırlamıyorum' - Son Dakika

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