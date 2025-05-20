Zeytinburnu\'nda Kavga: Cinayet Davası Başladı

Zeytinburnu'nda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada darp edilmesi sonucu hayatını kaybeden Bayram Gündoğdu cinayetine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Serhan Yavuz Çiftçi "Refleks olarak kendisine iki yumruk salladım. Bayram abinin kötü olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Şoka uğradım. Maktulün ölmesine hala inanamıyorum" dedi.

Zeytinburnu'nda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada darp edilmesi sonucu hayatını kaybeden Bayram Gündoğdu cinayetine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Serhan Yavuz Çiftçi ile Cenk Faruk Döner hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan Serhan Yavuz Çiftçi "Maktul amcamın aile dostudur. Kendisi 2024 yılı Ocak ayında benden 20 bin dolar borç para istedi. Bende amcama sordum. Amcam yardımcı olmamı söyledi. Ben parayı kendisine elden teslim ettim. Kendisi bana borcu mart ayında ödeyeceğini söyledi. Ancak mart ayı geldiği halde ödeme yapmadı. Haziran ayına kadar toplamda 3 bin doları parça parça olmak üzere ödeme yaptı. Olay günü telefonda görüştük. Bayram beni görüntülü aradı. Ödeme yapacağını borcunu kapatacağını söyledi. Olay günü maktul ile bir mekanda buluştuk. Oturduk, konuştuk. 'Bayram abi ödeme getirdin mi?' diye sorduğumda 'getirmedim' dedi. Buluştuğumuz mekan amcamın dükkanına 2-3 dakikalık mesafededir. Bayram abiye amcamın yanına gitmeyi teklif ettim. Mekandan kalktık. Arabaya yürürken bana küfürler ederek 2 yumruk attı. Refleks olarak bende kendisine iki yumruk salladım. O sırada kalabalık oluştu. Gelenler bizi sakinleştirmeye çalıştı. Sakinleşince maktul 'tamam amcanın yanına gidelim' dedi. O sırada Cenk Faruk Döner yanımıza geldi. Amcamın dükkanına gittik. Arabadan indiğimiz sırada Cenk bana 'Bayram abinin burnundan kan geliyor' dedi. Maktulün burnundan kan geldiğini duyunca amcama sinirlendim. Amcama sitem ettim. 'Bunların hepsi senin yüzünden oldu, adamı hastaneye götür' dedim. Amcam götürmek istemedi. Biz dükkandan çıktık. Cenk'e 'Bayram abiyi hastaneye götürür müsün?' dedim. Cenk hastaneye götürdü. Bayram abinin kötü olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Akşam Cenk'i aradım. Yanıma gelmesini istedim. Birkaç gün Silivri'de kaldık. İnsanların olmadığı bir yer olan Edirne'ye gitmeye karar verdik. Edirne'de kaldığımız otelden çıkarak taksiye bindik. Taksiciye yürüyüş yapabileceğimiz bir yere götürmesini söyledim. Bizi kırsal bir alana götürdü. Orada jandarma geldi. Genel Bilgi Toplama (GBT) yaparken kasten öldürme suçundan arandığımızı öğrendik. Şoka uğradım. Maktulün ölmesine hala inanamıyorum" dedi.

Tutuklu sanık Cenk Faruk Döner ise "Araca bindiğimde Bayram'ın abinin rengi biraz sarıydı. Dükkanın oraya gittiğimizde ben araçtan inerken burnundan hafif kan geliyordu. Serhan'a söyledim. Serhan amcasına hastaneye götürmesi gerektiğini söyledi. Amcası da götürmeyeceğini söyledi. Çıkarken Serhan bana 'sen götürür müsün?' dedi. Bende hastaneye götürüp sedyeye bindirdim. Park yeri aramak için hastaneden uzaklaştığımda park yeri bulamadım. Hastaneye bıraktığım içinde oradan ayrıldım. Serhan beni aradı. Kötü durumda olduğunu ailesiyle bu durumdan dolayı tartıştığını söyleyerek yanına çağırdı. Bende yanına Silivri'ye gittim. Birkaç gün orada kaldıktan sonra Edirne'ye gittik. Serhan bana iyi durumda olmadığını söyleyince yalnız bırakmak istemedim" şeklinde savunma yaptı.

Sanığın amcası tanık Yavuz Selim Çiftçi beyanında, "Maktul benim 15 yıllık arkadaşımdı. Olaydan bir süre önce maktul, yeğenim Serhan'dan borç istemişti. Serhan da bana anlattı. Bende bir sıkıntı olmayacağını, borcunu geri ödeyeceğini düşünerek 'yardımcı ol' dedim. Bayram borcu söylediği zamanlarda ödemediği için Serhan'la aramızda kırgınlık oldu. Olay günü Serhan iş yerime geldi. 'Gel arkadaşını al, hastaneye götür' dedi. Ben maktulü göremediğim için öylesine söylüyor diye düşündüm. Bende 'öyle bir şey varsa sen götür' dedim. Aramızda karşılıklı tartışma oldu. Maktulün rahatsız olduğunu ve ilaç kullandığını biliyordum. Ama ne gibi bir hastalığı vardı onu bilmiyordum" dedi.

Sanık ve tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Temmuz 2024'te meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Bayram Gündoğdu ve Serhan Yavuz Çiftçi'nin aralarındaki alacak verecek konusunu konuşmak için Zeytinburnu'nda buluştukları belirtildi. Gündoğdu ve Çiftçi'nin yaşadıkları tartışmanın ardından kavga etmeye başladıkları ve Gündoğdu'nun darp edilerek fenalaştığı iddianamede açıklandı. Serhan Yavuz Çiftçi'nin alacak verecek meselesine vesile olduğu gerekçesiyle fenalaşan Gündoğdu'yu, diğer sanık Cenk Faruk Döner'in aracının arka koltuğuna koyduğu iddianamede ifade edildi. Çiftçi'nin başka arabayla amcası Yavuz Selim Çiftçi'nin iş yerine gittiği de iddianamede açıklandı. İddianamede, sanık Çiftçi'nin amcasına, araçta baygın vaziyette olan Bayram Gündoğdu'nun hastaneye götürülmesi gerektiğini söylediği, amca Çiftçi ile sanıklar arasında bağırış çağırış ve küfürleşmeli bir görüşme gerçekleştiği anlatıldı. Sanık Çiftçi'nin olay yerinden ayrıldığı ardından diğer sanık Cenk Faruk Döner'in Gündoğdu'yu Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü aktarılan iddianamede, Gündoğdu'yu kapıdan teslim eden sanık Döner'in, maktulün hastaneye girişi dahi tamamlanmadan araçla olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Gündoğdu'nun hastanede darp olayının stresi tetiklemesiyle yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle vefat ettiği iddianamede kaydedildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda maktulün maruz kaldığı darp olayına bağlı yaralanmasıyla ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu açıklandı. Edirne sınırında askeri yasak bölge olarak adlandırılan alanda ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan sanıklar Serhan Yavuz Çiftçi ve Cenk Faruk Döner hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL