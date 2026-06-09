Bu nasıl aile! 10 gün evladının cesediyle yaşayan anne ve iki kızının cezası kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu nasıl aile! 10 gün evladının cesediyle yaşayan anne ve iki kızının cezası kesildi

09.06.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde, evden gelen kötü kokular üzerine girilen odasında yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen 25 yaşındaki Sibel Akpınar’ın ölümüyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Genç kızın aynı evde yaşadığı annesi ve iki kız kardeşi, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ın Zile ilçesi, gizemli ve bir o kadar da kan donduran bir aile trajedisiyle sarsıldı. Yatağında günlerce fark edilmeden kalan genç bir kızın cansız bedeni, komşuların dikkati sayesinde bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada ise adeta bir aile vahşeti şüphesi ortaya çıktı.

EVDEN GELEN KÖTÜ KOKU VAHŞETİ ORTAYA ÇIKTI

Olay, Zile ilçesine bağlı Minare-i Sağır Mahallesi Zafer Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki evden yükselen yoğun ve kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese giren emniyet güçleri, girdikleri odada 25 yaşındaki Sibel Akpınar’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının günlerce önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu nasıl aile! 10 gün evladının cesediyle yaşayan anne ve iki kızının cezası kesildi

10 GÜN BOYUNCA AYNI EVDE CESETLE YAŞAMIŞLAR

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, psikolojik sorunları olduğu ve zaman zaman kendisini odasına kilitlediği iddia edilen Sibel Akpınar'ın, yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Genç kızın babası M.A.'nın yurt dışında inşaat işçisi olarak çalıştığı; hayatını kaybeden talihsiz kızın ise annesi Y.A. ile kız kardeşleri S.A. ve S.A. ile aynı evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Günlerce evdeki cesetle hiçbir şey olmamış gibi yaşayan aile üyelerinin tavrı şaşkınlık yarattı.

ANNE VE İKİ KIZINA KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASI

Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, genç kızın annesi Y.A. ile kız kardeşleri S.A. ve S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen anne ve iki kız kardeş, çıkarıldıkları mahkemece "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sibel Akpınar’ın kesin ölüm nedeni, adli tıp kurumunda yapılacak detaylı otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu nasıl aile! 10 gün evladının cesediyle yaşayan anne ve iki kızının cezası kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
Dünya Kupası kampında yılan alarmı Dünya Kupası kampında yılan alarmı
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var 10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

14:21
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:54
3 yıllık imzaya gitti İşte Arda Güler’in yeni hocası
3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda Güler'in yeni hocası
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
13:34
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül’ün cenazesini ailesi kabul etmedi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi
13:24
Yine aynı ilimiz Koç Grubu’na bağlı bankaya bir saldırı daha
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
12:57
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
12:28
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:25:08. #7.12#
SON DAKİKA: Bu nasıl aile! 10 gün evladının cesediyle yaşayan anne ve iki kızının cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.