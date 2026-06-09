Bu nasıl aile! 10 gün evladının cesediyle yaşayan anne ve iki kızının cezası kesildi

Tokat'ın Zile ilçesi, gizemli ve bir o kadar da kan donduran bir aile trajedisiyle sarsıldı. Yatağında günlerce fark edilmeden kalan genç bir kızın cansız bedeni, komşuların dikkati sayesinde bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada ise adeta bir aile vahşeti şüphesi ortaya çıktı.

EVDEN GELEN KÖTÜ KOKU VAHŞETİ ORTAYA ÇIKTI

Olay, Zile ilçesine bağlı Minare-i Sağır Mahallesi Zafer Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki evden yükselen yoğun ve kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese giren emniyet güçleri, girdikleri odada 25 yaşındaki Sibel Akpınar’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının günlerce önce hayatını kaybettiği belirlendi.

10 GÜN BOYUNCA AYNI EVDE CESETLE YAŞAMIŞLAR

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, psikolojik sorunları olduğu ve zaman zaman kendisini odasına kilitlediği iddia edilen Sibel Akpınar'ın, yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Genç kızın babası M.A.'nın yurt dışında inşaat işçisi olarak çalıştığı; hayatını kaybeden talihsiz kızın ise annesi Y.A. ile kız kardeşleri S.A. ve S.A. ile aynı evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Günlerce evdeki cesetle hiçbir şey olmamış gibi yaşayan aile üyelerinin tavrı şaşkınlık yarattı.

ANNE VE İKİ KIZINA KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASI

Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, genç kızın annesi Y.A. ile kız kardeşleri S.A. ve S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen anne ve iki kız kardeş, çıkarıldıkları mahkemece "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sibel Akpınar’ın kesin ölüm nedeni, adli tıp kurumunda yapılacak detaylı otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.