Ereğli'de yıkımı süren binadan kopan beton parçası caddeye düştü: Kadın 15-20 adım önce oradan geçmişti - Son Dakika
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Ereğli'de yıkımı süren binadan kopan beton parçası caddeye düştü: Kadın 15-20 adım önce oradan geçmişti

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Ereğli\'de yıkımı süren binadan kopan beton parçası caddeye düştü: Kadın 15-20 adım önce oradan geçmişti
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Ereğli\'de yıkımı süren binadan kopan beton parçası caddeye düştü: Kadın 15-20 adım önce oradan geçmişti
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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de Meydanbaşı Caddesi'nde yıkımı süren 5 katlı binadan kopan dev beton parçası, büyük bir gürültüyle yola çakıldı. Karşı kaldırımdan geçen kadın, düşüş noktasını yaklaşık 15-20 adım önce geride bıraktığı için yara almadı. Parçaların kaldırıma kadar savrulduğu anları bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 5 katlı binanın yıkımı sırasında kopan büyük bir beton parçası yola düşerek parçalandı. Olaydan saniyeler önce kaldırımdan geçen bir kadın, betonun düştüğü noktadan uzaklaşarak faciadan kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eskiyen 5 katlı bir binanın yıkım çalışmaları nedeniyle cadde araç trafiğine kapatılırken, yolun karşı tarafındaki kaldırımdan yayaların geçişi ise devam etti.

BİRKAÇ ADIM SONRA DEV BETON YOLA DÜŞTÜ

Diğer yayalar gibi kaldırımda yürüyen bir kadın, yıkım yapılan binanın karşısından geçerek yoluna devam etti. Kadının yaklaşık 15-20 adım ilerlemesinin ardından binadan kopan dev beton parçası büyük bir gürültüyle yola düştü. Çarpmanın etkisiyle parçalanan betonun kırıntıları, yayaların kullandığı kaldırıma kadar savruldu.

Kadın, betonun düştüğü noktayı kısa süre önce geride bırakması sayesinde olaydan yara almadan kurtuldu.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ANLAR KAMERADA

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının kaldırımdan geçerek uzaklaştığı, hemen ardından büyük beton parçasının yola düşüp dağıldığı ve parçalarının kaldırıma savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıKaradenizZonguldak3. SayfaGüncelEreğliEreğliEreğliEreğliSon Dakika

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