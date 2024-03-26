Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Zonguldak\'ta Ruhsatsız Maden Ocağında İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında, 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi vagon ile vinç arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.03.2024 02:03  Güncelleme: 02:07
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Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında yaşanan iş kazasında 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana geldi.

Madende işçi olarak çalışan 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi vagon ile vinç arasında sıkıştı. Arkadaşlarının ilk müdahalesi ile yer üstüne çıkartılan Korkut, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Madenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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