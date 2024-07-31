Zonguldak'ta Uzman Çavuş Kendini Ağır Yaraladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Uzman Çavuş Kendini Ağır Yaraladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düğün hazırlığı yapan 43 yaşındaki uzman çavuş, para çekmek için ailesiyle gittiği bankadan yüzünü yıkamak için ayrılıp silahıyla kendini ağır yaraladı. Olayın sebebi polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

31.07.2024 16:14
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düğün hazırlığı yapan 43 yaşındaki uzman çavuş; para çekmek için ailesiyle gittiği bankadan yüzünü yıkamak için ayrılıp silahıyla kendini ağır yaraladı.

Gaziantep'ten düğün hazırlıkları için ailesiyle Karadeniz Ereğli ilçesine gelen Ertuğrul B. isimli uzman çavuş, düğün hazırlıklarına başladı. Ertuğrul B.; kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi K.B. ile bankadan para çekip kuyumcudan altın almak istedi. Ailesiyle birlikte bankada sıra bekleyen Ertuğrul B. bankanın karşısındaki camiye gidip elini yüzünü yıkamak istediğini söyleyerek yanlarından ayrıldı.

Uzman çavuş; bir süre sonra nişanlısı G.A.'nın telefonuna bulunduğu konumu gönderdi. Ağabeyi de kardeşi Ertuğrul B.'u arayarak durumu anlamaya çalıştı. Aile; uzman çavuşa ulaşamayınca konuma hareket etti. Bu sırada silah sesiyle ürperen vatandaşlar, Ertuğrul B.'un başına ateş ettiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada olay yerine gelen ailesi, uzman çavuşun beylik silahıyla başına tek el ateş ettiğini öğrendi. Kanlar içinde kalan uzman çavuş; ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Ertuğrul B.'nin tedavisi sürüyor. Polis ekipleri ise olayın hangi sebeple yaşandığını araştırma çalışması başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Uzman Çavuş Kendini Ağır Yaraladı - Son Dakika

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