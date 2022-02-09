Sevgililer Günü\'nde Sahte E-ticaret Sitelerine Dikkat!

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Fakat, bu artan trendin etkisiyle alışveriş yapmak isteyen tüketiciler, bazen tatsız durumlarla da karşılaşabiliyor.

Bazı web siteleri, tanınmış e-ticaret sitelerine benzer domain adları, site arayüzü, ürün görselleri kullanarak bu özel günlerde online sipariş veren kişileri yanıltabiliyor.

Online çiçek ve hediyelik ürün siparişi vermek isteyen tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetin en büyük örneklerinden biri de; Ciceksepeti.com ve Ciceksepeti.net adreslerinin karıştırılması olarak karşımıza çıkıyor. Online çiçekte uzun yıllardır önde gelen e-ticaret sitelerinin başında gelen ciceksepeti.com'a cok benzer domain ile açılmış olan ciceksepeti.net sitesi, benzer ürün tasarımları ile de tüketici nezdinde sorun/kargaşa yaratıyor.

Ciceksepeti.com , ciceksepeti.net internet adresinin, kendi firmaları olan ÇiçekSepeti İnternet Hiz. A.Ş.'ye ait bir web sitesi olmadığını beyan etmiş, kendi kullanıcılarını bu yanılgıya düşmemeleri konusunda bilgilendirmişti. Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları incelendiğinde de "ciceksepeti" ibaresinin ciceksepeti.com'un kendi adına tescilli tanınmış markası olduğu sonucuna ulaşıyoruz, fikri haklar uzmanlarına göre ciceksepeti.net'in bu tutumu aynı zamanda bu bir marka ihlali de teşkil ediyor.

Öyle ki Ciceksepeti.net'in tüketicilerde ciceksepeti.com'muş gibi görünerek yarattığı mağduriyet sebebi ile ÇiçekSepeti.com müşteri hizmetlerine son 1 yılda ortalama 20.000 şikayet gelmiş. Sikayetvar.com sitesini incelediğimizde de, benzer mağduriyeti yaşayan insanların yorumları ile karşılaştık;

"11 Temmuz 2021 tarihinde olan bir düğüne internet üzerinden çiçeksepeti.net adresinden çiçek siparişi verdim. Teslim edildiğine dair mesaj aldım. 26.07.2021 tarihinde öğrendim ki çiçek teslim edilmemiş. Çiçek Sepeti ® müşteri hizmetlerini aradım. Onlar böyle bir art niyetli sitesi olduğunu ve kendilerinin çiçeksepeti.com ® olduğunu söylediler. CİMER ® e yazdım. Şikayetçiyim."

"14 Mart tarihinde orijinal Çiçek Sepeti ®nden sipariş verdiğimizi düşünerek çiçek sipariş ettik, ürün görselden tamamen farklı geldi. 7 lilyum aranjmanı için siparişimiz varken 3 tane lilyum süngere tutturulmuş halde teslim edildi, bunun üzerine çiçek sepetini aradık ve Çiçek Sepeti adını kullanan ve sitesini taklit eden bir siteden sipariş verdiğimizi öğrendik, kartımızı kapadık ve şikayette bulunduk. Tüketiciyi farklı bir marka adı ve görselini kullanarak yanıltıyorlar ve görselden farklı ürünü gönderip ek olarak orijinal firmadan çok daha yüksek bir ücretle satış yaparak haksız kazanç elde ediyorlar. Not kartları da Çiçek Market ® olarak geçiyor."

Bu konu özelinde iki e-ticaret sitesi arasında devam eden bir hukuki süreç olduğu da biliniyor. Umarız bir an önce sonuca kavuşturulur ve daha tüketicilerin daha fazla mağduriyet yaşaması önlenir.

Peki, benzer mağduriyetleri yaşamamak için ne yapmalı?

Alışveriş yaptığınız web sitesinin, domain adı (web adresi) birkaç kez kontrol edilmeli. (Genelde büyük markaların websiteleri ".com" uzantılı olur)

Alışveriş yaptığınız web sitesinin geçerli bir SSL sertifikası (https) olmalı. Bu sertifika kişisel bilgilerinizin, şifrelenerek iletildiğini belirtir.

Google reklamları üzerinden siteye erişiyorsanız, reklamda görünen adres ve siteye girdikten sonra web tarayıcınızda görünen adresin, gerçek siteye ait olduğunu kontrol etmelisiniz.

"Hakkımızda" sayfasına ve/veya şirket bilgilerinin yer aldığı sayfalara göz atarak, firmanın kurumsal ünvanını ve açık adresini teyid edebilirsiniz.

İnternet üzerinden online alışveriş, hayatımızı büyük oranda kolaylaştıran bir yenilik. Sadece güvenlik endişesiyle, bu kolaylıktan mahrum kalmak ideal çözüm değil elbet. Para kullanılan her alanda olduğu gibi online alışverişlerimizde de, güvenliğimizi ön planda tutacak farkındalığa sahip olarak, olası bir çok mağduriyetten kendimizi sakınmış oluruz.