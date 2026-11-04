Ağrı'daki 307 ahırlık hayvancılık tesisinin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor - Son Dakika
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Ağrı'daki 307 ahırlık hayvancılık tesisinin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

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Ağrı\'daki 307 ahırlık hayvancılık tesisinin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Baloluk ve Bölükbaşı köyleri arasındaki 307 ahır ve 3 veterinerlik binasından oluşan Modern Hayvancılık Yerleşkesini yerinde inceledi. Şehir merkezindeki dağınık ahırların taşınacağı tesisin yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

Ağrı Valisi Dr Önder BOZKURT, Baloluk ve Bölükbaşı köyleri arasında kurulan Modern Hayvancılık Yerleşkesini ziyaret ederek tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ağrı'daki 307 ahırlık hayvancılık tesisinin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

İl Müdürü Mehmet HÜSEYİNOĞLU’nun da eşlik ettiği incelemelerde Vali BOZKURT, yerleşkenin mevcut durumu, tamamlanan çalışmalar ve devam eden faaliyetler hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Tesisin bir diğer önemli yönü de çevre ve insan sağlığına sağlayacağı katkıdır. Şehir merkezlerinde bulunan ahırlar bu alana taşınacak, böylece hijyen ve çevre sağlığı açısından önemli bir adım atılmış olacak. Ağrı'da 11 milyon dekarlık alanın 5,4 milyon dekarı çayır ve mera, 3,4 milyon dekarı ise tarım arazisidir. Toplamda 8,8 milyon dekarlık alan, hayvancılık ve tarımsal üretim açısından büyük bir potansiyel oluşturuyor. Bu tesis de bu potansiyelin daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacak. Teknik ekibimiz ve yüklenici firmayla birlikte çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu modern tesisin en kısa sürede tamamlanması için çalışmalarımızı artıracağız.

Ağrı'daki 307 ahırlık hayvancılık tesisinin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

Program kapsamında, tesisin yanında kurulması planlanan alternatif hayvan pazarı alanında da ön incelemelerde bulunuldu. Söz konusu alanın hayvan pazarı olarak hizmete kazandırılmasına yönelik hazırlıklar değerlendirilirken, projenin Ağrı’da hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine, üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve hayvan ticaretinin daha düzenli bir ortamda yürütülmesine sağlayacağı katkılar ele alındı.

Vali BOZKURT, hayvancılık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların önemine dikkat çekerek, projelerin planlanan hedefler doğrultusunda ilerlemesi ve ilimizin tarımsal üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amacıyla çalışmaların titizlikle takip edilmesini istedi.

Ağrı'daki 307 ahırlık hayvancılık tesisinin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

Ağrı'da yapımı süren Ahırlar Projesi kapsamında inşa edilen 307 ahırlık tesis, modern üretim altyapısıyla hayvancılıkta verimliliği artıracak, çevre ve insan sağlığına katkı sağlayacak.

Ağrı'da hayvancılıkta yapısal dönüşüm sağlayacak Ahırlar Projesi kapsamında inşa edilen tesis alanında inceleme yapıldı. Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve beraberindeki heyet, proje sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Toplam 307 ahır ünitesi ve 3 veterinerlik binasından oluşan tesis, farklı kapasitelerde planlanan yapısıyla modern hayvancılık faaliyetlerine hizmet verecek. Proje, üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra planlı ve sürdürülebilir üretim modelini de beraberinde getirecek.

Tamamlandığında bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olacak tesis, şehir merkezinde dağınık halde bulunan ahırların tek noktada toplanmasını sağlayacak. Bu sayede hem üretim süreçleri daha kontrollü hale gelecek hem de çevre ve halk sağlığı açısından önemli bir iyileşme sağlanacak. Büyük ölçekli yatırım, Ağrı'nın mevcut hayvancılık potansiyelini daha etkin kullanmasına imkan tanıyacak ve bölgesel üretim gücünü artıracak.

Projenin önemine değinen Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Bugün çok önemli bir yatırımın hayata geçmesi, ilimize, Ağrı'mıza ve ülkemize kazandırılması Birkaç yıldır yapımı devam eden ve sona gelinen 307 ahır ünitesi, 3 veteriner binası ve sosyal donatılarıyla birlikte bu tesis, tabiri caizse Ağrı ilimizin yeni hayvancılık üssü olacak. 307 ahır ünitesi 25, 50 ve 75 büyükbaş hayvan kapasiteli olacak şekilde farklı tiplerde inşa ediliyor.

İnşallah bu yılın sonuna doğru, bu hayvancılık üssünü Ağrı'ya kazandıracağız. Bu tesis çok büyük bir yatırım. Bölgeye ve ülkemize hitap edecek. Özellikle ilimizin tarım ve hayvancılık alanındaki gelişimine ve modern üretim kapasitesine büyük katkı sağlayacak. Bu yatırımın planlanmasından bugüne kadar destek veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyoruz dedi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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