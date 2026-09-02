Ağrı Valisi Bozkurt Doğubayazıt'ta Çimento Fabrikası, Nuh'un Gemisi Alanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Ağrı Valisi Bozkurt Doğubayazıt'ta Çimento Fabrikası, Nuh'un Gemisi Alanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu

Ağrı Valisi Bozkurt Doğubayazıt\'ta Çimento Fabrikası, Nuh\'un Gemisi Alanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı\'nda İncelemelerde Bulundu
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, beraberindeki heyetle Doğubayazıt ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Heyet, Arkoz Madencilik Ağrı Çimento Fabrikası'nı ziyaret ederek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, Nuh'un Gemisi Silüeti Alanı'ndaki arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğunu azaltmaya yönelik yol ve kavşak çalışmalarını değerlendirdi.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Rıfat Tamer Aksoy, İl Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve AFAD İl Müdürü Özkan Aba'dan oluşan heyet ile birlikte, Doğubayazıt ilçesine gitti. 

Ağrı Valisi Bozkurt Doğubayazıt'ta Çimento Fabrikası, Nuh'un Gemisi Alanı ve <a class='keyword-sd' href='/gurbulak/' title='Gürbulak'>Gürbulak</a> Gümrük Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu

Doğubayazıt ilçesine giderken Arkoz Madencilik Ağrı Çimento Fabrikası’nı ziyaret etti

Arkoz Madencilik Ağrı Çimento Fabrikası’nı ziyaret ederek, fabrikada incelemelerde bulundu.

Arkoz Madencilik A.Ş. Ağrı Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mücahit Uçar ve beraberindeki heyetten Fabrikadaki üretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Vali Bozkurt, kamu kurumlarının koordinasyonunda gerçekleştirilen Enduro ve ATV şampiyonası ile Mahallî At Yarışları başta olmak üzere sosyal ve kültürel çalışmalara verdikleri destek ve katkılardan dolayı Arkoz Madencilik A.Ş. yetkililerine teşekkür etti.

Ağrı Valisi Bozkurt Doğubayazıt'ta Çimento Fabrikası, Nuh'un Gemisi Alanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu

Buradan ayrılan heyet; Nuh’un Gemisi Silüeti Alanı’nı ziyaret ederek bilgi aldı

Nuh’un Gemisi Silüeti Alanı’nı ziyaret ederek bölgede yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Bozkurt, Bölgenin tarihî ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak alanda incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Bozkurt Doğubayazıt'ta Çimento Fabrikası, Nuh'un Gemisi Alanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda devam eden yol ve kavşak incelemelerinde bulundu.

Vali Bozkurt ve Beraberindeki heyet Bölgede yaşanan TIR yoğunluğunun azaltılması, trafik akışının rahatlatılması ve ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla yapılması gereken çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ağrı Valisi Bozkurt Doğubayazıt'ta Çimento Fabrikası, Nuh'un Gemisi Alanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu

Vali Bozkurt, Kamu kurum ve kuruluşların incelemesinin ardından Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik Köyü’nü ziyaret ederek köy muhtarı ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Köylülerin ihtiyaç, talep ve beklentilerini dinleyen Vali Bozkurt, köyde yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ağrı Valisi Bozkurt Doğubayazıt'ta Çimento Fabrikası, Nuh'un Gemisi Alanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu

Ziyaret kapsamında vatandaşlarla doğrudan görüş alışverişinde bulunarak, ihtiyaçların yerinde tespit edilmesine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirmesinin ardından köyden ayrıldı.

Ağrı Valisi Bozkurt Doğubayazıt'ta Çimento Fabrikası, Nuh'un Gemisi Alanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Ağrı Valiliği Ağrı Valisi Bozkurt Doğubayazıt'ta Çimento Fabrikası, Nuh'un Gemisi Alanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Valisi Bozkurt Doğubayazıt'ta Çimento Fabrikası, Nuh'un Gemisi Alanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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