Son Dakika Bayram Haberleri

- 17:31 Öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için battaniye dikiyor
Öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için battaniye dikiyor Manisa'dan deprem bölgesine günde 100 battaniye desteği Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası harekete geçerek,...
- 17:14 Dünya Triatlon Birliği Başkanı Marisol Casado'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı Açıklaması
Dünya Triatlon Birliği Başkanı Marisol Casado, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'ya bir taziye mektubu göndererek yaşanan deprem felaketinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
- 15:43 Enkazda 2 kardeş ve babalarının yaşam umudu: Üç kez duvara vurdular
Enkazda 2 kardeş ve babalarının yaşam umudu: Üç kez duvara vurdular Gaziantep'te yıkılan binalarında yaşam alanı oluşturup hayatta kalan iki kardeş ve babalarını kurtarma çalışması sürüyor Enkaz altındaki üç kişinin ekiplerle iletişim halinde oldukları ve 3 kez duvara vurarak hayat emaresi...
- 14:29 Doğu Anadolu'dan gönüllülerin deprem bölgesine sevki sürüyor
Kars, Ardahan ve Ağrı'dan arama kurtarma gönüllüleri ile diğer hizmetlere destek vermek üzere din görevlisi, öğretmen, güvenlik korucusu ve jandarma personeli depremden etkilenen illere gönderildi.
- 11:50 Elbistan'da enkaz altında kalan hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı
İkinci büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yıkılan binanın altında kalan hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Hakim Şeyda Bayram'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.
- 09:39 EDİRNE'DE KADINLAR, DEPREMZEDELER İÇİN KIYAFET DİKMEYE BAŞLADI
EDİRNE'de Halk Eğitim Merkezi'ndeki usta öğretici ve kursiyerlerden oluşan yaklaşık 150 kişilik kadın grubu, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi kişiler için kıyafet dikmeye başladı.
- 08:17 Kahramanmaraş'tan 51 saat sonra güzel haber: 20 yaşındaki Melisa kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.
- 08:17 Kahramanmaraş'tan 51 saat sonra güzel haber: 20 yaşındaki Melisa kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.
- 07:42 Kahramanmaraş'ta 12 saatlik çalışma sonucu enkaz altından sağ olarak kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta 12 saatlik çalışma sonucu enkaz altından sağ olarak kurtarıldıKahramanmaraş merkezli depremin ardından, Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde Melisa Andız adlı vatandaş 12 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak çıkarıldı.
- Dün Dün 22:02 Erzurum ve Kars'tan deprem bölgesine 14 yardım tırı daha gönderildi
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Erzurum ve Kars'tan 14 tır yardım malzemesi daha afet bölgesine gönderildi.
- Dün Dün 22:02 Erzurum ve Kars'tan deprem bölgesine 14 yardım tırı daha gönderildi
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Erzurum ve Kars'tan 14 tır yardım malzemesi daha afet bölgesine gönderildi.
- Dün Dün 17:31 Batman'da vatandaşlar depremzedeler için kan bağışında bulundu
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Batman'da kan bağışı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.
- Dün Dün 09:32 O bağış gözleri doldurdu
Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım kolilerinin arasından görenlerin gözlerini dolduran paylaşım dikkat çekti.
- 06.02.2023 06 Şub 21:26 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na dünyanın dört bir tarafından taziye ve dayanışma mesajı geldi
ABD, Azerbaycan, Rusya, İtalya, Mısır ve İsrail başta olmak üzere çok sayıda ülkenin dışişleri bakanı, mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle taziye mesajlarını iletti.
- 06.02.2023 06 Şub 21:26 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na dünyanın dört bir tarafından taziye ve dayanışma mesajı geldi
ABD, Azerbaycan, Rusya, İtalya, Mısır ve İsrail başta olmak üzere çok sayıda ülkenin dışişleri bakanı, mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle taziye mesajlarını iletti.
- 06.02.2023 06 Şub 20:28 Yıkılan 14 katlı binadaki kurtarma çalışması devam ediyor
Yıkılan 14 katlı binadaki kurtarma çalışması devam ediyor Adana'da yıkılan 14 katli binada arama ve kurtarma çalışmaları 16 saattir devam ediyor.
- 06.02.2023 06 Şub 16:50 Düzce'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Yığılca Damperli Kasalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye 100 bin lira nakdi yardım gönderdi.
- 06.02.2023 06 Şub 16:36 Samsun ve çevre illerde depremzedeler için 1730 ünite kan bağışı toplandı
Samsun, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta, Türk Kızılaya depremzedeler için 1730 ünite kan bağışı yapıldı.
- 06.02.2023 06 Şub 13:12 İki gün önce döndüğü Şanlıurfa'daki komşularının binasının yıkıldığını televizyonda gördü
İki gün önce döndüğü Şanlıurfa'daki komşularının binasının yıkıldığını televizyonda gördü Şanlıurfa'dan iki gün önce dönen Gülçin Bayram: "Daha önce oturduğum semtte yan bina yerle bir olmuş" Pazarcı kadınlar deprem bölgesine yardım göndermek için bir araya geldi Zeynep Nazan Dündar: "Bir...
- 05.02.2023 05 Şub 21:08 Danimarka'da resmi tatil protestosu
- Danimarka'da resmi tatil protestosu Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da binlerce kişi, artan savunma harcamalarının finanse edilmesine yardımcı olmak amacıyla hükümetin resmi tatil olan Büyük Dua Günü'nü iptal etme planını protesto etti.
- 05.02.2023 05 Şub 20:28 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya maçı hazırlıklarına başladı
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya ile deplasmanda karşılaşacak A Kadın Milli Basketbol Takımı, ilk antrenmanını yaptı.
- 05.02.2023 05 Şub 19:11 Şırnak'ta 10 günlük eylem yasağı
ŞIRNAK Valiliği, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere 10 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.
- 05.02.2023 05 Şub 19:11 Şırnak'ta 10 günlük eylem yasağı
ŞIRNAK Valiliği, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere 10 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.
- 05.02.2023 05 Şub 18:29 Kulüpler Arası Golf Turu birinci ayak müsabakaları sona erdi
Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu birinci ayak müsabakaları tamamlandı.
- 05.02.2023 05 Şub 17:55 Konya'da kar yağışı yeniden başladı
Konya'da kar yağışı yeniden başladı Konya'da öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışıyla kent merkezi tekrar beyaza bürünürken, parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.
- 05.02.2023 05 Şub 16:40 Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
TFF 3. Lig'de 21. hafta ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.
- 05.02.2023 05 Şub 15:58 Amberçay Eynesil Belediyespor: 0-0
STAT: Özer TürkHAKEMLER: Melih Aldemir, Tahir Yalçın, Emrah AltındağKUŞADASISPOR: Necati - Özgür, Çağrı, Murat, Hasan, Osman (Dk. 57 Emirhan), Taha Yalçıner (Dk. 82 Türker), Onur, Yavuz Selim (Dk. 57 Furkan), Taha Balcı (Dk. 83 Olkan Batın), Muhammet Sait (Dk.
- 05.02.2023 05 Şub 13:52 İbb Ekipleri 555 Noktada Kar Küreme ve Müdahale Araçlarıyla Bekleyecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şiddetli karşı yağışında oluşabilecek olumsuzluklara karşı kar küreme ve müdahale araçlarıyla 555 noktada hazır.
- 05.02.2023 05 Şub 11:20 Türkiye'nin ilk cam terasını 165 bin kişi ziyaret etti
Türkiye'nin ilk cam terasını 165 bin kişi ziyaret etti Cam terastan kazanılan parayla köylere hizmet götürülüyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyon üzerine yapılan Türkiye'nin ilk cam terası yerli...
- 05.02.2023 05 Şub 09:56 DOKTORUNUN DOĞUM GÜNÜNDE, YENİ AKCİĞERİYLE YENİDEN DOĞDU
BİYOMEDİKAL teknikeri 30 yaşındaki Serkan Durak, tam iki yıl akciğer nakli sırası bekledi.
- 05.02.2023 05 Şub 09:23 Bu haber hem patron hem işçiyi ilgilendiriyor
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli sebeplerle kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemelerin avans niteliğinde sayılması gerektiğine hükmetti.
- 05.02.2023 05 Şub 00:58 UNESCO listesindeki asırlık surlar beyaz gelinlik giydi
Diyarbakır'da günler sonra beklenen kar geldi.
- 04.02.2023 04 Şub 20:58 Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
- 04.02.2023 04 Şub 20:58 Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
- 04.02.2023 04 Şub 17:52 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Konuş seçildi
19 Mayıs ilçesinde Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
- 04.02.2023 04 Şub 16:52 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Emin Moğulkoç, Mesut Öztürk, Metin ErolBeşiktaş: Evans 28, Billings 4, Melek Uzunoğlu 7, Reimer 9, İrem Naz Topuz 7, Elif Bayram 12, Yağmur Kübra Taşar 9, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçevik, Meltem Topaloğlu, İnci GüçlüAntalya Toroslar...
- 04.02.2023 04 Şub 16:48 Korkuteli Ziraat Odasında Musa Büyükçetin 5'inci kez başkan seçildi
Antalya (İha) Korkuteli Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Musa Fikri Büyükçetin 5'inci kez kazandı.
- 04.02.2023 04 Şub 12:56 Bakan Kurum: Belediyelere aktarılan kaynağı 55 kat artırdık
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2002'de milletin hizmetkarı belediyelerimize sadece 8,9 milyar aktarılıyordu.
- 04.02.2023 04 Şub 12:56 Bakan Kurum: Belediyelere aktarılan kaynağı 55 kat artırdık
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2002'de milletin hizmetkarı belediyelerimize sadece 8,9 milyar aktarılıyordu.
- 04.02.2023 04 Şub 11:59 Başkan Yaman'dan işçilere 61,36 oranında zam
Bilecik'te mücavir alanının tamamında, katı atık toplama ve taşıma işini yürüten işçilerin maaşlarına yüzde 61,36 oranında zam yapıldı.
- 04.02.2023 04 Şub 11:48 A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın İstanbul'da toplanacak
FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya ve Arnavutluk'la karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın İstanbul'da toplanacak.
- 04.02.2023 04 Şub 10:54 Ülkeyi yasa boğan çığ faciasının üzerinden 3 yıl geçti, acılar hala taze
Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, 4- 5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen iki çığ felaketinde 11'i asker, 8'i güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 42 kişi şehit oldu, 84 kişi de yaralandı.
- 04.02.2023 04 Şub 10:54 Ülkeyi yasa boğan çığ faciasının üzerinden 3 yıl geçti, acılar hala taze
Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, 4- 5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen iki çığ felaketinde 11'i asker, 8'i güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 42 kişi şehit oldu, 84 kişi de yaralandı.
- 04.02.2023 04 Şub 10:44 Edirne'de asayiş
Edirne'de bir iş yerinden inşaat malzemesi çalındı.
- 03.02.2023 03 Şub 21:18 İmamoğlu Eynesil'de Yurttaşlara Seslendi: "İnşallah Milletçe, Hak Ettiğimiz Yönetim Anlayışını Bu Mayısta Hep Birlikte Yakalayacağız"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'un Eynesil ilçesinde yurttaşlara, "İnşallah milletçe, hak ettiğimiz yönetim anlayışını bu mayısta hep birlikte yakalayacağız. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılına yakışan, 14 Mayıs'ta bir demokrasi, bir adalet bayramını hep birlikte milletimize, memleketimize, şehirlerimize, Giresun'a yaşatacağız Allah'ın izniyle. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kararlıyız. Engel tanımayız. Kendi içimizde asla ve asla ayrışmayacağız. Bundan sonra ayrışmak değil, milleti kendimize çekmek için, kucaklaşmak için mücadele ederiz. Doğruları yapacağız" dedi.
- 03.02.2023 03 Şub 17:03 7 asırdır sürdürülen esnaf duası geleneği yaşatılıyor
7 asırdır sürdürülen esnaf duası geleneği yaşatılıyor Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu hafta da devam ettirildi.
- 03.02.2023 03 Şub 16:32 Turgutlu Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 11 Bin 342 TL Oldu
Turgutlu Belediyesi’nde 2023 yılı için en düşük işçi maaşı net 11 bin 342 TL oldu. Turgutlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşme kapsamında her ay maaşla birlikte işçilere bin 326 TL yemek yardımı, bin TL ise yakacak yardımı yapılacak.
- 03.02.2023 03 Şub 16:21 Meram'da Cuma Buluşmaları sürüyor
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte Karahüyük Büyük Camisi'nde Karahüyük Mahallesi sakinleriyle buluştu.
- 03.02.2023 03 Şub 15:44 'MUCİZE ANNE' HAYATINI KAYBETTİ
PANDEMİ döneminde hamileyken koronavirüse yakalanıp ECMO'ya bağlanan ve yapay akciğer ile sezaryene alınan dünyadaki ilk vaka olarak literatüre de giren Nida Saygı Pelit hayatını kaybetti.
- 03.02.2023 03 Şub 14:33 Kundakçılar gece vakti girip yaktığı ev küle döndü
Kundakçılar gece vakti girip yaktığı ev küle döndü Evlerini ihbar ettikleri hırsızların kundakladığından şüphelenen aile, suçluların yakalanmasını bekliyor Ankara'da yaşayan Azime Şık ile Bayram Şık çiftinin köylerindeki evinin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldığı iddia edildi.