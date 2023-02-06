Son Dakika Bayram Haberleri

17:31 Öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için battaniye dikiyor Öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için battaniye dikiyor Manisa'dan deprem bölgesine günde 100 battaniye desteği Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası harekete geçerek,...

17:14 Dünya Triatlon Birliği Başkanı Marisol Casado'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı Açıklaması Dünya Triatlon Birliği Başkanı Marisol Casado, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'ya bir taziye mektubu göndererek yaşanan deprem felaketinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

15:43 Enkazda 2 kardeş ve babalarının yaşam umudu: Üç kez duvara vurdular Enkazda 2 kardeş ve babalarının yaşam umudu: Üç kez duvara vurdular Gaziantep'te yıkılan binalarında yaşam alanı oluşturup hayatta kalan iki kardeş ve babalarını kurtarma çalışması sürüyor Enkaz altındaki üç kişinin ekiplerle iletişim halinde oldukları ve 3 kez duvara vurarak hayat emaresi...

14:29 Doğu Anadolu'dan gönüllülerin deprem bölgesine sevki sürüyor Kars, Ardahan ve Ağrı'dan arama kurtarma gönüllüleri ile diğer hizmetlere destek vermek üzere din görevlisi, öğretmen, güvenlik korucusu ve jandarma personeli depremden etkilenen illere gönderildi.

11:50 Elbistan'da enkaz altında kalan hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı İkinci büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yıkılan binanın altında kalan hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Hakim Şeyda Bayram'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

09:39 EDİRNE'DE KADINLAR, DEPREMZEDELER İÇİN KIYAFET DİKMEYE BAŞLADI EDİRNE'de Halk Eğitim Merkezi'ndeki usta öğretici ve kursiyerlerden oluşan yaklaşık 150 kişilik kadın grubu, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi kişiler için kıyafet dikmeye başladı.

08:17 Kahramanmaraş'tan 51 saat sonra güzel haber: 20 yaşındaki Melisa kurtarıldı Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.

08:17 Kahramanmaraş'tan 51 saat sonra güzel haber: 20 yaşındaki Melisa kurtarıldı Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.

07:42 Kahramanmaraş'ta 12 saatlik çalışma sonucu enkaz altından sağ olarak kurtarıldı Kahramanmaraş'ta 12 saatlik çalışma sonucu enkaz altından sağ olarak kurtarıldıKahramanmaraş merkezli depremin ardından, Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde Melisa Andız adlı vatandaş 12 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak çıkarıldı.

22:02 Erzurum ve Kars'tan deprem bölgesine 14 yardım tırı daha gönderildi Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Erzurum ve Kars'tan 14 tır yardım malzemesi daha afet bölgesine gönderildi.

22:02 Erzurum ve Kars'tan deprem bölgesine 14 yardım tırı daha gönderildi Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Erzurum ve Kars'tan 14 tır yardım malzemesi daha afet bölgesine gönderildi.

17:31 Batman'da vatandaşlar depremzedeler için kan bağışında bulundu Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Batman'da kan bağışı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

09:32 O bağış gözleri doldurdu Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım kolilerinin arasından görenlerin gözlerini dolduran paylaşım dikkat çekti.

21:26 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na dünyanın dört bir tarafından taziye ve dayanışma mesajı geldi ABD, Azerbaycan, Rusya, İtalya, Mısır ve İsrail başta olmak üzere çok sayıda ülkenin dışişleri bakanı, mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle taziye mesajlarını iletti.

21:26 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na dünyanın dört bir tarafından taziye ve dayanışma mesajı geldi ABD, Azerbaycan, Rusya, İtalya, Mısır ve İsrail başta olmak üzere çok sayıda ülkenin dışişleri bakanı, mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle taziye mesajlarını iletti.

20:28 Yıkılan 14 katlı binadaki kurtarma çalışması devam ediyor Yıkılan 14 katlı binadaki kurtarma çalışması devam ediyor Adana'da yıkılan 14 katli binada arama ve kurtarma çalışmaları 16 saattir devam ediyor.

16:50 Düzce'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor Yığılca Damperli Kasalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye 100 bin lira nakdi yardım gönderdi.

13:12 İki gün önce döndüğü Şanlıurfa'daki komşularının binasının yıkıldığını televizyonda gördü İki gün önce döndüğü Şanlıurfa'daki komşularının binasının yıkıldığını televizyonda gördü Şanlıurfa'dan iki gün önce dönen Gülçin Bayram: "Daha önce oturduğum semtte yan bina yerle bir olmuş" Pazarcı kadınlar deprem bölgesine yardım göndermek için bir araya geldi Zeynep Nazan Dündar: "Bir...

21:08 Danimarka'da resmi tatil protestosu - Danimarka'da resmi tatil protestosu Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da binlerce kişi, artan savunma harcamalarının finanse edilmesine yardımcı olmak amacıyla hükümetin resmi tatil olan Büyük Dua Günü'nü iptal etme planını protesto etti.

20:28 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya maçı hazırlıklarına başladı FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya ile deplasmanda karşılaşacak A Kadın Milli Basketbol Takımı, ilk antrenmanını yaptı.

19:11 Şırnak'ta 10 günlük eylem yasağı ŞIRNAK Valiliği, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere 10 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

19:11 Şırnak'ta 10 günlük eylem yasağı ŞIRNAK Valiliği, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere 10 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

18:29 Kulüpler Arası Golf Turu birinci ayak müsabakaları sona erdi Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu birinci ayak müsabakaları tamamlandı.

17:55 Konya'da kar yağışı yeniden başladı Konya'da kar yağışı yeniden başladı Konya'da öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışıyla kent merkezi tekrar beyaza bürünürken, parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

15:58 Amberçay Eynesil Belediyespor: 0-0 STAT: Özer TürkHAKEMLER: Melih Aldemir, Tahir Yalçın, Emrah AltındağKUŞADASISPOR: Necati - Özgür, Çağrı, Murat, Hasan, Osman (Dk. 57 Emirhan), Taha Yalçıner (Dk. 82 Türker), Onur, Yavuz Selim (Dk. 57 Furkan), Taha Balcı (Dk. 83 Olkan Batın), Muhammet Sait (Dk.

13:52 İbb Ekipleri 555 Noktada Kar Küreme ve Müdahale Araçlarıyla Bekleyecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şiddetli karşı yağışında oluşabilecek olumsuzluklara karşı kar küreme ve müdahale araçlarıyla 555 noktada hazır.

11:20 Türkiye'nin ilk cam terasını 165 bin kişi ziyaret etti Türkiye'nin ilk cam terasını 165 bin kişi ziyaret etti Cam terastan kazanılan parayla köylere hizmet götürülüyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyon üzerine yapılan Türkiye'nin ilk cam terası yerli...

09:56 DOKTORUNUN DOĞUM GÜNÜNDE, YENİ AKCİĞERİYLE YENİDEN DOĞDU BİYOMEDİKAL teknikeri 30 yaşındaki Serkan Durak, tam iki yıl akciğer nakli sırası bekledi.

09:23 Bu haber hem patron hem işçiyi ilgilendiriyor Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli sebeplerle kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemelerin avans niteliğinde sayılması gerektiğine hükmetti.

16:52 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Emin Moğulkoç, Mesut Öztürk, Metin ErolBeşiktaş: Evans 28, Billings 4, Melek Uzunoğlu 7, Reimer 9, İrem Naz Topuz 7, Elif Bayram 12, Yağmur Kübra Taşar 9, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçevik, Meltem Topaloğlu, İnci GüçlüAntalya Toroslar...

16:48 Korkuteli Ziraat Odasında Musa Büyükçetin 5'inci kez başkan seçildi Antalya (İha) Korkuteli Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Musa Fikri Büyükçetin 5'inci kez kazandı.

12:56 Bakan Kurum: Belediyelere aktarılan kaynağı 55 kat artırdık ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2002'de milletin hizmetkarı belediyelerimize sadece 8,9 milyar aktarılıyordu.

12:56 Bakan Kurum: Belediyelere aktarılan kaynağı 55 kat artırdık ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2002'de milletin hizmetkarı belediyelerimize sadece 8,9 milyar aktarılıyordu.

11:59 Başkan Yaman'dan işçilere 61,36 oranında zam Bilecik'te mücavir alanının tamamında, katı atık toplama ve taşıma işini yürüten işçilerin maaşlarına yüzde 61,36 oranında zam yapıldı.

11:48 A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın İstanbul'da toplanacak FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya ve Arnavutluk'la karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın İstanbul'da toplanacak.

10:54 Ülkeyi yasa boğan çığ faciasının üzerinden 3 yıl geçti, acılar hala taze Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, 4- 5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen iki çığ felaketinde 11'i asker, 8'i güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 42 kişi şehit oldu, 84 kişi de yaralandı.

10:54 Ülkeyi yasa boğan çığ faciasının üzerinden 3 yıl geçti, acılar hala taze Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, 4- 5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen iki çığ felaketinde 11'i asker, 8'i güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 42 kişi şehit oldu, 84 kişi de yaralandı.

10:44 Edirne'de asayiş Edirne'de bir iş yerinden inşaat malzemesi çalındı.

21:18 İmamoğlu Eynesil'de Yurttaşlara Seslendi: "İnşallah Milletçe, Hak Ettiğimiz Yönetim Anlayışını Bu Mayısta Hep Birlikte Yakalayacağız" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'un Eynesil ilçesinde yurttaşlara, "İnşallah milletçe, hak ettiğimiz yönetim anlayışını bu mayısta hep birlikte yakalayacağız. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılına yakışan, 14 Mayıs'ta bir demokrasi, bir adalet bayramını hep birlikte milletimize, memleketimize, şehirlerimize, Giresun'a yaşatacağız Allah'ın izniyle. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kararlıyız. Engel tanımayız. Kendi içimizde asla ve asla ayrışmayacağız. Bundan sonra ayrışmak değil, milleti kendimize çekmek için, kucaklaşmak için mücadele ederiz. Doğruları yapacağız" dedi.

17:03 7 asırdır sürdürülen esnaf duası geleneği yaşatılıyor 7 asırdır sürdürülen esnaf duası geleneği yaşatılıyor Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu hafta da devam ettirildi.

16:32 Turgutlu Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 11 Bin 342 TL Oldu Turgutlu Belediyesi’nde 2023 yılı için en düşük işçi maaşı net 11 bin 342 TL oldu. Turgutlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşme kapsamında her ay maaşla birlikte işçilere bin 326 TL yemek yardımı, bin TL ise yakacak yardımı yapılacak.

16:21 Meram'da Cuma Buluşmaları sürüyor Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte Karahüyük Büyük Camisi'nde Karahüyük Mahallesi sakinleriyle buluştu.

15:44 'MUCİZE ANNE' HAYATINI KAYBETTİ PANDEMİ döneminde hamileyken koronavirüse yakalanıp ECMO'ya bağlanan ve yapay akciğer ile sezaryene alınan dünyadaki ilk vaka olarak literatüre de giren Nida Saygı Pelit hayatını kaybetti.