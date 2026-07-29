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Kadın Girişimciliği Kutlandı

Kadın Girişimciliği Kutlandı
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EGİKAD, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla etkinlik düzenleyerek, ilham verici konuşmalar yaptı.

Gecenin onur konuğu akademisyen, araştırmacı ve yazar Aslıhan Sabancı ise kadın girişimciliği ve kişisel gelişim üzerine gerçekleştirdiği söyleşiyle katılımcılara ilham verdi. İzmir iş dünyasının başarılı kadınlarını bir araya getiren gecede, EGİKAD'ın 18 yıllık başarı yolculuğu kutlanırken, kadınların ekonomik yaşamda daha güçlü yer almasına yönelik çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri de paylaşıldı.

AŞKINER: "AMACIMIZ KADINLARI DAHA DA CESARETLENDİRMEK"

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, yaptığı konuşmada derneğin her geçen yıl büyüyen yapısına dikkat çekerek, özellikle genç kadın girişimcilerin EGİKAD çatısı altında buluşmasının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Aşkıner, "Her yıl aramıza katılan yeni üyelerimizle daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha dinamik bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle genç kadın girişimcilerin derneğimize katılması geleceğe dair umutlarımızı büyütüyor. En büyük hedefimiz; daha fazla kadının girişimcilik yolculuğuna eşlik etmek, onları cesaretlendirmek ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak güçlü kadın liderlerin yetişmesine destek olmaktır” dedi.

Kadın girişimciliğinin sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Aşkıner, EGİKAD'ın önümüzdeki dönemde de eğitim, mentorluk, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle kadınların iş dünyasındaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

ASLIHAN SABANCI DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Gecenin onur konuğu akademisyen, araştırmacı ve yazar Aslıhan Sabancı ise gerçekleştirdiği söyleşide kişisel gelişim ile kadın girişimciliğinin birbirini tamamlayan iki önemli güç olduğuna dikkat çekti. Başarı yolculuğunda cesaret, değişime uyum, sürekli öğrenme ve güçlü iletişimin önemini vurgulayan Sabancı, deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak ilham veren bir konuşma gerçekleştirdi. Kutlamaya, EGİKAD'ın geçmiş dönem başkanlarından Duha Başkan ile derneğe uzun yıllar emek vermiş üyeler de katıldı.  Başkan, Şahika Aşkıner, gecenin organizasyonunda emeği geçen Etkinlik Komitesi'ne teşekkür ederek, özellikle Başkan Yardımcıları Aslı Sancaktar ve Güler Toksoy ile Genel Sekreter Ümüt Kaygusuz'un katkılarının geceyi daha da anlamlı kıldığını belirtti.

Kaynak: Haber Platformu

Etkinlik, Son Dakika

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