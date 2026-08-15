Ağrı Dağı\'nda Ağustos Kar Fırtınası

Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı, yaz ve kış dağcıları ağırlamaya devam ederken, Ağustos ayında zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar kar fırtınasına yakalandı.

Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı, terörden arındırılmasının ardından yerli ve yabancı dağcıların gözde rotalarından biri olmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında dağcıları ağırlayan Ağrı Dağı, bu kez Ağustos ayında etkili olan kar fırtınasıyla gündeme geldi. Zirve tırmanışı yapmak isteyen dağcılar, rehber Resul Çivaş eşliğinde Ağrı Dağı'na tırmandı. Yüksek kesimlere ulaşan ekip, tırmanış sırasında yoğun kar yağışı ve tipiyle karşılaştı.

Ağustos ayında etkili olan kar fırtınası nedeniyle dağın zirveye yakın bölümleri kısa sürede beyaza büründü. Görüş mesafesinin de düşmesiyle zorlu hava şartlarında ilerleyen dağcıların mücadelesi, cep telefonu kameralarına yansıdı.