Antalya’da "Dumansız Plaj" uygulaması için yeni genelge - Son Dakika
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Antalya’da "Dumansız Plaj" uygulaması için yeni genelge

Antalya’da "Dumansız Plaj" uygulaması için yeni genelge
24.07.2026 13:08  Güncelleme: 13:13
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Antalya Valiliği, 'Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi' kapsamında plajlarda sigara içilmeyen alanlar oluşturulması, kül tablası zorunluluğu, çok dilli uyarı levhaları ve 'Plaj Elçisi' eğitimi gibi önlemleri içeren yeni bir genelge yayımladı. Uygulamaya uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

Antalya Valiliği, "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında plajlarda çevre kirliliğini azaltmak ve halk sağlığını korumak amacıyla "Dumansız Plaj" uygulamasına ilişkin yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, plaj işletmeleri belirli bölümleri "Sigarasız alan" olarak düzenleyecek.

Genelgeye göre Plaj alanının toplam kullanım sahasının belirli bir bölümü, plaj işletmeleri tarafından "Sigarasız Alan" (Clean Air Zone) olarak ayrılacak. Bu alanlar, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi

ve Kontrolü Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamında belirlenen yerlerle birlikte değerlendirilerek yasak kapsamına dahil edilecek. Sigarasız alanlar; açık havada gerçekleştirilen spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı alanlar ile bu faaliyetlerin seyir yerlerini kapsayacak şekilde, ayrıca çocuk oyun grupları, spor alanları ve engelli erişim noktalarına yakın, duman etkisinden uzak bölgelerden seçilecek. Sigara içilen ve içilmeyen alanlar arasında dumanın pasif etkileşimi önlemek adına bir "geçiş koridoru" bırakılacak. Alan planlaması yapılırken, dumanın temiz hava sahasına taşınmaması için plajın hakim rüzgar yönü dikkate alınacak.

Kumsal üzerinde kum dolu açık kaplar veya doğrudan kuma atılan izmaritlerin önlenmesi amacıyla; kumla teması olmayan, kapaklı, rüzgardan etkilenmeyen, koku sızdırmayan ve plaj estetiğine uygun sabit "Plaj Tipi Kül Tablaları" kullanımı zorunlu tutulacak. İşletmeler, plaj girişlerinde veya büfelerde ziyaretçilere emanet/depozito usulü verilebilen, kumlara saplanabilen konik tasarımlı "Kişisel Plaj Kül Tablaları" bulundurmaya ve ziyaretçileri bu ekipmanları kullanmaya teşvik edilecek.

Uyarı levhaları Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça hazırlanacak. Plajlarda belirli aralıklarla temiz çevre konusunda bilgilendirme anonsları yapılacak.

Plaj ses sistemlerinden belirli aralıklarla, "Değerli misafirlerimiz, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi hedefleri ve siz değerli konuklarımızın temiz çevre talepleri gereği plajımızın belirlenen bölgeleri temiz hava sahası olarak ayrılmıştır. Gösterdiğiniz çevre duyarlılığı ve denizlerimizi korumaya verdiğiniz destek için teşekkür ederiz" anonsu paylaşılacak.

Genelge kapsamında plajlarda görevli cankurtaran, güvenlik, temizlik ve servis personeline; yasakçı bir tavır yerine "çevreci, yapıcı ve korumacı" bir dille ziyaretçileri yönlendirebilmeleri için işletmelerin İnsan Kaynakları birimlerince "Plaj Elçisi" eğitimi verilecek.

Uygulamanın etkinliğini ölçmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, projeye dahil olan plaj işletmelerinin yürüttüğü faaliyetler ile belirli periyotlarda toplanan izmarit ve diğer sigara atıklarına ilişkin veriler düzenli olarak kayıt altına alınacak. Bu veriler, valilik tarafından talep edilmesi halinde hazır bulundurularak ilgili mercilere sunulacak; ayrıca valilik sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılarak çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlanacak.

Uygulamanın takibi ve standartlara uyum durumu, belediye veya hazine taşınmazı olan plajların işletme sözleşmelerine "ek yükümlülük" veya "indirim sebebi" olarak eklenebilecek.

Standartlara tam uyum sağlayan işletmeler, Antalya Valiliğince "Mavi Deniz Dostu İşletme" unvanı ve etiketiyle ödüllendirilecek.

Genelgede, belirlenen kurallara aykırı davranan kişi ve işletmeler hakkında 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Denetimlerin İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, belediye zabıta ekipleri ile polis ve jandarma tarafından koordineli şekilde yürütüleceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Antalya Valiliği, Akdeniz, Antalya, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya’da 'Dumansız Plaj' uygulaması için yeni genelge - Son Dakika

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