Antalya Solak'ta TÜBİTAK atölyelerinde atıklar bileklik ve çantaya dönüşüyor - Son Dakika
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Antalya Solak'ta TÜBİTAK atölyelerinde atıklar bileklik ve çantaya dönüşüyor

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Antalya Solak\'ta TÜBİTAK atölyelerinde atıklar bileklik ve çantaya dönüşüyor
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Antalya Solak\'ta TÜBİTAK atölyelerinde atıklar bileklik ve çantaya dönüşüyor
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COP31 kapsamında Antalya'nın Solak köyü Sıfır Atık köyüne dönüştürüldü; TÜBİTAK'ın kurduğu bilim atölyelerinde atıklar yeniden ürüne dönüştürülüyor. Plastik poşetler bileklik ve çantaya dönüşürken ziyaretçiler döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik deneyimi kazanıyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Sıfır Atık köyüne dönüştürülen Antalya'nın Solak köyünde, TÜBİTAK tarafından kurulan bilim atölyelerinde iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilirlik konularında sergi ve atölyeler düzenleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu TÜBİTAK, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında kurduğu interaktif bilim ve deneyim alanlarıyla ziyaretçileri bilimle buluşturuyor.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından toplam bin 350 metrekarelik alanda kurulan TÜBİTAK Bilim Merkezi Sergi ve Etkinlik Alanı'nda biyolojik çeşitlilikten doğal yaşama, kutup araştırmalarından iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede bilimsel temelli sergiler ve uygulamalı atölyeler düzenleniyor.

Antalya'nın Solak köyü, Sıfır Atık köyüne dönüştürüldü

COP31 kapsamında Sıfır Atık Köyü'ne dönüştürülen Antalya'nın Solak Köyü'nde TÜBİTAK tarafından düzenlenen bilim atölyelerinde döngüsel ekonomi, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve atıkların katma değerli ürünlere dönüştürülmesi bilimsel ilkeler doğrultusunda uygulamalı olarak ele alınıyor.

Atölyelerde kullanılmış plastik poşetler, kontrollü ısı ve basınç altında birleştirilerek bileklik, çanta, cüzdan ve kitap ayracı gibi yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülüyor. Doğal balmumunun ısı yardımıyla kumaş liflerine emdirilmesiyle tekrar kullanılabilir gıda saklama örtüleri üretiliyor.

Plastiklerin ısıyla şekillendirilmesi ve termoplastik özelliklerinden yararlanılarak anahtarlık tasarımlarının da yapıldığı etkinliklerde katılımcılar; polimerlerin termal davranışları, malzeme bilimi, fiziksel dönüşüm süreçleri, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve kaynak verimliliği konularında deneyim kazanıyor. Böylece sıfır atık yaklaşımı, bilim ve teknoloji temelli uygulamalarla somut bir öğrenme deneyimine dönüştürülüyor.

Bilim merkezinde geçmişten geleceğe bilim yolculuğu

COP31 zirve alanında ziyaretçileri ağırlayan "Dinozorlar Sergisi" ile Dünya'nın geçmişindeki yaşam ve canlıların değişimi aktarılırken, "Anadolu Doğasından Yansımalar Sergisi" Anadolu'nun biyolojik çeşitliliğini ve doğal zenginliklerini gözler önüne seriyor.

"Antarktika Sergisi ve Üniteleri" aracılığıyla kutup ekosistemleri ve bu bölgelerde yürütülen bilimsel araştırmalar tanıtılıyor. Özel olarak hazırlanan "Kutup Seferleri Duvarı"nda ise Türkiye'nin Ulusal Antarktik ve Arktik Bilim Seferleri kapsamında gerçekleştirdiği stratejik çalışmalar ziyaretçilere aktarılıyor.

Alanda düzenlenen uygulamalı bilim atölyelerinde sürdürülebilir malzeme kullanımı, çevre dostu alternatifler, enerji dönüşümü ve iklim değişikliği temalı etkinliklerle katılımcıların doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalığının artırılması hedefleniyor. TÜBİTAK Mağaza da bilimsel yayın ve ürünleri ziyaretçilerle buluşturuyor.

Kaynak: İHA
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