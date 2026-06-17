Batman'da Dev Çekirge Şaşırttı - Son Dakika
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Batman'da Dev Çekirge Şaşırttı

Batman\'da Dev Çekirge Şaşırttı
17.06.2026 10:54
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Batman'ın Gercüş ilçesinde mercimek hasadında dev çekirge görüldü, çiftçiler şaşırdı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde mercimek hasadı yapan çiftçiler, arazide karşılaştıkları devasa boyuttaki çekirge nedeni ile şaşkınlık yaşadı.

ET İKRAM EDİLDİ

İlçede arkadaşlarına yardım etmek amacıyla tarlaya giden Salih Kavak, hasat sırasında fark ettiği dev çekirgeyi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Tarlada yürürken alışılmışın dışındaki büyüklükte bir çekirge gören Kavak ve arkadaşları, hayvana zarar vermeden yakından inceledi. Çekirgeyi eline alıp inceleyen Salih Kavak, daha sonra onu tekrar doğal ortamına bıraktı. Çekirgenin etçil olduğunu fark eden vatandaşlar, yanlarındaki etten küçük bir parça ikram etti. Dev çekirgenin eti yemesi ise saniye saniye görüntülendi. 

TARIM ZARARLILARI İLE BESLENİYOR

Yaşadığı sıra dışı deneyimi aktaran Salih Kavak, şu ifadeleri kullandı:

"Gercüş ilçesinde arkadaşlarıma mercimek hasadı için yardıma gitmiştim. Tarlada bu dev çekirgeyi gördük. Önce elimize aldık, inceledik ve yere bıraktığımızda yürümeye başladı. Ardından biraz et verdik ve verdiğimiz eti yedi. Bu canlıların tarıma bir zararı olmadığını düşünüyorum. Oldukça zararsızlar, lütfen kimse onları öldürmesin."

Bölgede zaman zaman görülen ve büyüklükleriyle dikkat çeken etçil çekirgelerin özellikle tarım zararlısı olan diğer böceklerle beslendiği biliniyor.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Hayvanlar, 3. Sayfa, Gercüş, Batman, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Batman'da Dev Çekirge Şaşırttı - Son Dakika

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