COP31\'de 2 bin 700 gönüllü genç görev yapıyor, 120\'si yurt dışından geldi

İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli zirvesi olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için Türkiye'deki 81 ilden ve 154 ülkeden yapılan 45 binden fazla başvuru arasından seçilen 2 bin 700 gönüllü genç COP31 Alanı'nda görev yapıyor.

Gençler delegasyonlara tercümanlık yapmaya kadar pek çok işi üstleniyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gönüllülere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Dilleri, ülkeleri, hikayeleri farklı; iklim için verdikleri mücadele ortak. 154 ülkeden 2 bin 700 gönüllü gencimizin, COP31'in her köşesinde enerjisi var" mesajını verdi.

COP31 İklim Zirvesi'nde ilk günden beri canla başla çalışan bir ekip var: Gönüllüler. COP31'in günlük işleyişinde onların payı çok büyük. Gönüllülerin 120'si yurt dışından geldi. Onlara 350 kişilik ekip ve 50 koordinatör eşlik ediyor. "Tek çağrı, binlerce ses." sloganıyla duyurulan COP31 Gönüllülük Programı kapsamında yapılan 45 binden fazla başvuru arasından belirlenen 5 bin 679 aday eğitim aşaması için seçildi. Adaylar yabancı dil değerlendirmesinden, bireysel ve grup mülakatlarından geçti; yetkinlikleri de ayrıca ölçüldü. Eğitim verilen gençlerden 2 bin 700'ü sahada görev alıyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gönüllülere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Dilleri, ülkeleri, hikayeleri farklı; iklim için verdikleri mücadele ortak. 154 ülkeden 2 bin 700 gönüllü gencimizin, COP31'in her köşesinde enerjisi var" ifadelerini kullandı.

"Deneyim kazanmaları için restorasyona tabi tutuyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yayın Editörü Zeynep Kasa gönüllüleri yetkinliklerine göre görevlendirdiklerinin altını çizdi. Gönüllülerin hem Mavi Bölge'de hem de Yeşil Bölge'de görev yaptığına dikkat çeken Zeynep Kasa, farklı deneyim kazanmaları için rotasyona tabi tuttuklarını anlattı.

Kasa, gönüllülerin en çok yurt dışından gelen katılımcılara yardımcı olduğunu, bunun karşılığını da gördüklerini söyledi: "Yurt dışından gelen misafirlerimiz gönüllülerimizi inanılmaz bir sevgi seliyle karşılıyor. Sarılıyorlar onlara, destek sağladıkları için teşekkür ediyorlar. Sanki burası onların evi" dedi.

Sınav sorusundan COP31 gönüllüğüne

Gönüllülere Rize'den katılan üniversite öğrencisi Buse Yağdıran, kongre merkezinin zemin katında protokol karşılamada görevli. Yağdıran, işini şöyle anlattı: Kongre merkezinde birçok salon var, misafirler bulmakta zorlanıyor. Onları karşılayıp gidecekleri salona yönlendiriyoruz. Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi olan Yağdıran, COP'u ilk kez birinci sınıftayken hocasından duyduğunu söyledi; sınavda karşısına COP'un açılımının bile çıktığını anlattı. Yağdıran, mayısta başlayan gönüllü olma sürecinde, genel kültür ve İngilizce sınavları, video mülakat ve eğitim aşamalarından geçtiğini söyledi, "Böyle bir etkinliği yerinde görmenin bana katkısı olacağını düşünüyordum. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

İstanbul'dan gelen Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Damla Nur Duran, Mavi Bölge'deki Barış Koridoru'nda heyetleri karşılıyor, delegasyonları gidecekleri yere yönlendiriyor. Duran, "İklim değişikliğinin ve küresel iklim mücadelesinin sadece devletler arası bir mücadele olduğunu düşünmüyorum. Bireyler özelinde de alabileceğimiz birçok aksiyon olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gençlerin ileride daha büyük yerlerde roller alacağını düşünen Duran, "Bugünden hareket etmemizin bize çok şey kazandıracağına inanıyorum" diye konuştu. Burdur'dan gelen Tuğçe Çeküç, Yeşil Bölge'deki kongre merkezinde protokol üyelerini salonlara çıkarıyor, sergi alanlarını gezdiriyor. Çeküç, "Konuşmacılarla birebir iletişim kurabiliyoruz. Bütün sorularımızı gerçekten samimiyetle karşılıyorlar ve cevap veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Gönüllüler arasında yurt dışından gelenler de var. Bangladeşli mühendis Salman Saud, "Yeşil inovasyonun ve iklim değişikliğinin hayatımız, doğamız ve dünyamız için çok önemli konular olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden değişimin bir parçası olmak istiyoruz" dedi. Saud'a göre bugün atılan adımlar daha iyi bir dünya ve iklim için faydalı olacak. Fildişi Sahili'nden gelen El Asad Aubrey Batigma, COP31'i bir arkadaşı aracılığıyla öğrenip başvurduğunu anlattı. "Bu COP'a seçilmek benim için büyük bir zevkti. Ülkemi, Fildişi Sahili'ni temsil ediyorum ve bunun için gerçekten mutluyum" diyen Batigma, bu deneyimin ileride daha üst pozisyonlara, belki de BM'ye başvurmasına yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi. Organizasyon için de "İhtiyacımız olan her şey var, çok rahatız. İyi karşılandık, her şey olması gerektiği gibi yapıldı" ifadesini kullandı.

Gençler iklim için aynı masada

Programın hedefi yalnızca organizasyona destek olmak değil. Gençlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmak, onlara uluslararası bir organizasyonda çalışma deneyimi kazandırmak ve Türkiye'den gençlerle yurt dışından gelen gençleri iklim konusunda aynı masaya oturtmak da amaçlar arasında.