Doğu Karadeniz'de Yerel Sağanak Etkili Olacak: Trabzon 28, Antalya 39 Derece - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de Yerel Sağanak Etkili Olacak: Trabzon 28, Antalya 39 Derece

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak; en yüksek sıcaklıklar Antalya'da 39, Adana'da 38, Diyarbakır'da 37 derece öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Doğu Karadeniz'de Yerel Sağanak Etkili Olacak: Trabzon 28, Antalya 39 Derece - Son Dakika

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