Eyüpsultan'da 168 ağacın izinsiz kesildiği iddiasıyla güzergah havadan görüntülendi

Eyüpsultan'da tramvay çalışmaları kapsamında nakledileceği açıklanan ağaçların gece saatlerinde izinsiz kesildiği iddiası üzerine ağaçların bulunduğu güzergah havadan görüntülenirken, bulvarın önceki durumunu gösteren Google sokak görsellerinin eski fotoğrafları gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Bayrampaşa-Eyüpsultan tramvay hattı çalışmaları kapsamında, Eyüpsultan Bulvarı güzergahındaki 168 ağacın Başakşehir Resneli bölgesine nakledileceği açıklanmıştı. Ağaçların taşınma sürecinde karekodlu takip sistemi kullanılacağı belirtilmişti.

Nakledileceği duyurulan ağaçların bir bölümünün önceki gün gece saatlerinde İBB ekipleri tarafından izinsiz kesildiği iddiası üzerine vatandaşlar bulvar üzerinde toplanarak ağaçlara yapılan müdahaleye tepki gösterip basın açıklaması yapmıştı.

Ağaçların bulunduğu güzergah havadan görüntülendi

Tartışmaların yaşandığı Eyüpsultan Bulvarı'nda, tramvay çalışmaları kapsamında başka bir yere taşınması planlanan ağaçların bulunduğu güzergah havadan görüntülendi. Görüntülerde bulvar boyunca sıralanan ağaçlar ile çalışmaların yürütüleceği alanlar yer aldı.

Havadan yapılan çekimler, nakil işlemi uygulanacağı açıklanan ağaçların bulunduğu bölgenin mevcut durumunu ortaya koydu.

Bulvarın önceki görüntüleri de gündeme geldi

Kesim iddialarının ardından Eyüpsultan Bulvarı'nın önceki durumunu gösteren Google sokak fotoğrafları da gündeme geldi. Eski ve güncel görüntüler karşılaştırıldığında, bugün boş olduğu görülen bazı noktalarda daha önce ağaçların bulunduğu dikkat çekti.