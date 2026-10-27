Yağışlar barajları doldurdu, İznik Gölü'nün suyu ise azalıyor: Göl tabanında çatlak söylentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yağışlar barajları doldurdu, İznik Gölü'nün suyu ise azalıyor: Göl tabanında çatlak söylentisi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yağışlar barajları doldurdu, İznik Gölü\'nün suyu ise azalıyor: Göl tabanında çatlak söylentisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yağışlar barajları doldurdu, İznik Gölü\'nün suyu ise azalıyor: Göl tabanında çatlak söylentisi
Haber Videosu

Son iki yıldır Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanaklar, yıllardır kuru kalan dere yataklarını bile doldurdu; Bursa ve İstanbul barajlarında doluluk arttı. Ancak İznik Gölü'nde su seviyesi toparlanmadı. Bölge sakinleri ve işletmeciler, gölün tabanında çatlak olabileceği yönündeki söylentiye bilimsel bir yanıt istiyor. Söylenti henüz hiçbir bulguyla desteklenmiş değil.

Bursa'nın İznik ilçesinde son iki yılda etkili olan kuvvetli yağışlar zaman zaman sel ve taşkınlara neden olurken, halk arasında "Kuru Dere" olarak bilinen dere yatakları bile dolup taştı. Bursa ve İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında yağışlarla birlikte önemli artışlar yaşanmasına rağmen İznik Gölü'nün çekilmeye devam etmesi vatandaşlar arasında merak ve endişeye yol açtı.

GÖLÜN TABANINDA ÇATLAK MI VAR?

Yoğun yağışlara rağmen göl seviyesinin toparlanmaması üzerine bazı vatandaşlar "Acaba İznik Gölü'nün tabanında bir çatlak mı var sular yer altına mı gidiyor?" sorusunu gündeme getirdi. Yetkililerden gerekli açıklama beklenirken, turizm işletmecisi Bekir Uslu, "İznik Gölü kenarında 20 yılı aşkındır işletmecilik yapıyorum. Son 2 yıldır dehşet bir yağış oldu dere yatakları doldu taştı. Yıllardır su olmayan ve kuru dere olarak adlandırılan kuru dere bile doldu taştı. Bundan farklı olarak Bursa ve İstanbul'da bütün barajlar doldu taştı. Buna rağmen bizim İznik Gölü çok geride kaldı bilim adamlarından yanıt bekliyoruz. Bunu açıklarsalar çok memnun oluruz. Kuraklıktan ziyade bazı tanıdıklara ve çevremize sorduğumuzda gölün altında çatlak olduğu söyleniyor ve düşünülüyor. Bu söylentilerle yürümektense yetkililerden bir cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İznik Gölü'ndeki su kaybının nedenleri gündeme gelirken, vatandaşların dile getirdiği çatlak iddiasının herhangi bir bilimsel bulguyla doğrulanmış olmadığına dikkat çekiyor. Gölü besleyen su kaynakları, tarımsal sulama, sanayi faaliyetleri, yeraltı suyu kullanımı ve buharlaşma gibi etkenlerin kapsamlı şekilde araştırılması gerektiği belirtiliyor. Bölgenin tarımı, turizmi ve doğal yaşamı açısından hayati öneme sahip İznik Gölü'nün geleceği için yetkililerden bilimsel verilere dayalı açıklama bekleniyor. Derelerin taştığı sellerin yaşandığı bir dönemde İznik Gölü neden hala çekiliyor? Vatandaşların gündeme getirdiği göl tabanında çatlak olabileceği iddiasının bilimsel bir karşılığı var mı? Bu soruların yanıtlanması, kamuoyundaki endişelerin giderilmesi açısından büyük önem taşıyor.

BU SULAR NEREYE GİDİYOR?

İznikli vatandaş Esin Ören ise, "Çocukluğumuzda İznik Gölü çok güzeldi. Doya doya yüzüyorduk. Ama şimdi nerede yüzeceğimizi de bilemiyoruz. Onca yağıştan sonra bu sular nereye gidiyor anlamış değiliz. Ben torunumu nerede yüzdüreceğim, yüzdürecek yer yok. Bu suyun nereye gittiğini yetkililer bize açıklasın" dedi.

Kaynak: İHA
İznik GölüİstanbulGüncelBursaİznikYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    asil catlak belediyede gölün suyunu gemlige cektiklerini neden söylemiyosunuz fabrikatörler saha zengin olsunda doğa ne olursa olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı
MHP’li meclis üyesinin katil zanlısı tuvalette yakalandı MHP'li meclis üyesinin katil zanlısı tuvalette yakalandı
Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı Nedeni duyanları şaşırttı Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı! Nedeni duyanları şaşırttı
Pelin Karahan’ın para biriktirme yöntemi şaşırttı Sırrını açıkladı Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı
Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti İşte üzüntü duyduğu durum Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
Uğurcan Çakır’dan Ederson için bomba yorum Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum
Japon otomotiv devinden tarihi karar Benzinli araçlara veda Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda
Antalya’da görülmemiş felaket 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı Antalya'da görülmemiş felaket! 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara 5 can alan hortumun ardından korkunç manzara
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık
08:28
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
08:15
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
08:04
İsrail’de tarihi gün Gözler sandıktan çıkacak kararda
İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda
07:56
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
07:26
Daltonlar suç örgütüne operasyon 85 şüpheli gözaltına alındı
Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı
07:25
Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
07:09
Bakırköy Belediyesi’ne operasyon 37 şüpheli gözaltına alındı
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 37 şüpheli gözaltına alındı
06:55
İstanbul’da gece yarısı çatırdama sesleri 2 bina boşaltıldı
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı
06:47
Ürdün’den Suriye’ye hava harekatı Savaş uçakları bomba yağdırdı
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı
06:37
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara
06:30
Antalya’da görülmemiş felaket 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
Antalya'da görülmemiş felaket! 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 09:22:33. #7.13#
SON DAKİKA: Yağışlar barajları doldurdu, İznik Gölü'nün suyu ise azalıyor: Göl tabanında çatlak söylentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei