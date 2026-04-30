Konya Büyükşehir\'den yenilenebilir enerjide dev hamle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İLBANK koordinasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilecek 70 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin iş başlangıç programı yapıldı.

Karatay Saraçoğlu Mahallesi'nde hayata geçecek GES sahasında düzenlenen programda konuşan İLBANK Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanı Mesut Ergül, projenin Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP) kapsamındaki en büyük proje olduğunu ifade ederek, Başkan Altay'a Konya'ya böyle kıymetli bir tesis kazandırdığı için teşekkür etti.

"Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın konuştuğu en önemli işlerden birisinin iklim değişikliği ve onun şehirler üzerindeki etkisi olduğunu vurgulayarak, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Başta KOSKİ Genel Müdürlüğümüz olmak üzere çok önemli bir elektrik tüketicisiyiz. Yine tramvaylarımızdan kaynaklı olarak çok önemli bir elektrik tüketimi gerçekleştiriyoruz. Bunun hem ekonomik olması hem çevreye zarar vermemesi adına bugüne kadar önemli yatırımlar gerçekleştirdik" dedi.

"Eylül ayı gibi burada elektrik üretmeyi planlıyoruz"

Başkan Altay, iş başlangıcı gerçekleştirilen GES projesi ile sonbaharda elektrik üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Şu anda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 35 MW'lık bir yenilenebilir enerji yatırımımız var. Bunun 25 MW'ı Mavi HES'te, 1.4 MW'ı Seçme HES Tesislerimizde. Kalan kısmı da GES yatırımı olarak şu anda faaliyette. Bugün inşallah hep birlikte 70 MW'lık KOSKİ ve Büyükşehir Belediyemizin GES yatırımının panel koyma programını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa Temmuz sonu, Ağustos başı gibi buradaki işlemimizi bitirmeyi arzu ediyoruz. Eylül ayı gibi burada elektrik üretmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm şehirler arasında açık ara Konya'yı öne çıkaran bir çalışma"

Toplamda 105 MW'lık yenilenebilir enerji yatırımını gerçekleştirmiş olacaklarını kaydeden Başkan Altay, "Bu, Türkiye'de belediyeler arasında birinci sırada olmamızı sağlamış olacak ama bununla yetinmiyoruz. Hemen yeni yatırımlarla ilgili planlamalarımızı yaptık. Şu anda izni alınmış, onaylanmış ve finansmanı çözülmüş 25 MW'lık bir GES yatırımı için planlamalarımızı tamamladık. Bunun 19 MW'ını yine KOSKİ'miz arıtma tesisi bölgesinde yapacak. Böylece yeni yapmakta olduğumuz arıtma tesisimizin elektrik ihtiyacını da buradan karşılamış olacağız. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çok önemli bir çevre projesi olarak yürüttüğümüz Meke Gölü için 3 MW GES yatırımı yapacağız ve diğer yatırımlarımızla birlikte toplam 25 MW'lık bir GES yatırımı daha planlandı, izinleri alındı ve finansmanı sağlandı. Böylece toplamda 130 MW'lık bir GES yatırımı için süreci tamamlamış olduk. Bununla da yetinmiyoruz. Biliyorsunuz Mavi Tünel HES kapsamında 25 MW'lık bir HES'imiz var. Hibrit olarak ona da inşallah bir 20 MW'lık ekleme ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Yani bunlar tamamlandığında toplam 150 MW'lık bir yenilenebilir enerji yatırımına kavuşmuş olacağız ki bu tüm şehirler arasında açık ara Konya'yı öne çıkaran bir çalışmadır. İlçe belediyelerimizin yatırımlarını da buna dahil etmiyoruz" şeklinde konuştu.

"2,5 milyar liralık bir yatırımı şehrimize kazandırmış oluyoruz"

"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla her manada öne çıkan işler yapmaya gayret ettiklerini aktaran Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çünkü şuna inanıyoruz ki; sadece bir alanda gelişmeniz, şehrinize yatırım yapmanız ya da diğer şehirlerle kıyaslandığında sadece bir alanda öne çıkmanız şehrinizi markalaştırmaya yetmez. Onun için akıllı şehircilikten ulaşım yatırımlarına, çevre projelerinden iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına ve yenilenebilir enerjiye kadar her alanda öncü ve önder olmaya gayret ediyoruz. Bu 70 MW'lık GES'imizin toplam maliyeti 60 milyon dolar. Yani 2,5 milyar liralık bir yatırımı şehrimize kazandırmış oluyoruz. İnşallah çok kısa sürede de GES yatırımlarının geri dönüşü sağlanmış oluyor. Böylece Büyükşehir Belediyemize de uzun süreli bir finansman desteği olacak."

"Konya yenilenebilir enerji yatırımında da açık ara Türkiye'de ilk şehir oldu"

Başkan Altay, özellikle yenilenebilir enerji konusunda gelinen noktanın Konyalılar adına çok mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "İnşallah bundan sonra da bu tür projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Konya Büyükşehir olarak özellikle iklim değişikliğinin azaltılması konusunda çalışmalarımıza da kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin şu ana kadar düzenlediği en büyük organizasyon olacak COP31 kapsamında da inşallah bu yaptıklarımızı tüm dünyaya anlatmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çünkü sadece yenilenebilir enerji yatırımları değil, birçok manada çevre projeleri kapsamında önemli işler yapıyoruz. Bu projelerimizin hayata geçmesinde desteğini bizden esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, değerli hemşerimiz Murat Kurum'a, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanımıza, İLBANK Genel Müdürümüze ve Dünya Bankası yetkililerine teşekkür ediyorum. Konya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Elhamdülillah, bir kategoride daha Türkiye'de 1. sıraya yerleşmiş olduk. Böylece Konya yenilenebilir enerji yatırımında da açık ara Türkiye'de ilk şehir oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Akın Başkan Altay'a teşekkür etti

Konya Valisi İbrahim Akın, iklim değişikliğinin dünyayı etkileyen önemli bir gerçeklik olduğunu belirterek, "Güneş her sabah doğarken ışıkla beraber sürdürülebilir ve yerli bir enerji imkanını da sunmaktadır. Nitekim bu imkanın farkında olan Konya'mız coğrafi avantajı, geniş yüzölçümü ve yüksek güneşlenme süresiyle bu nimeti en doğru değerlendirebilecek şehirlerimizin başında gelmektedir. Bu itibarla Güneş Enerji Santralimiz tamamlandığında fosil yakıtlara olan bağımlılığımız azalacak karbon salınımı düşecek. Çevre dostu üretim modeli güç kazanacak ve daha da önemlisi çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakma yolunda somut bir adım atılmış olacaktır. Kurulacak olan 70 MW kapasiteli GES Konya'mızın sürdürülebilir ve çevreye uyumlu gelecek inşa etme iradesinin de somut bir örneğini teşkil edecektir inşallah. Bu kıymetli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli ekibi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ'nin 70 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali iş başlangıcı gerçekleştirildi.

Programa; Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Osman Arı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Ayaz, İLBANK Konya Bölge Müdürü Sedat Yılmaz da katıldı.

160 bin panel ile 140 milyon kWh elektrik üretilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İLBANK koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçen proje; 160 bin panel ile yıllık 140 milyon kWh elektrik üreterek 58 binden fazla hanenin ve KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün enerji ihtiyacını karşılayacak.

Ayrıca yılda yaklaşık 100 bin ton karbon salımının önüne geçilecek. - KONYA