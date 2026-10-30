Meteoroloji, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak bekliyor - Son Dakika
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Meteoroloji, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak bekliyor

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Meteorolojiye göre Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı çevrelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacak, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Kaynak: İHA
Güneydoğu AnadoluBalıkesirKaradenizŞanlıurfaMarmaraHakkariŞırnakBitlisBingölGüncelYaşamÇevreMuşSon Dakika

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