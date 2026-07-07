Nemrut'ta Kelebek Şöleni - Son Dakika
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Nemrut'ta Kelebek Şöleni

Nemrut\'ta Kelebek Şöleni
07.07.2026 08:49
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Nemrut Krater Gölü'nde yüzlerce alıç kelebeği bir araya gelerek eşsiz bir manzara oluşturdu.

Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü'nde, yüzlerce alıç kelebeğinin (Aporia crataegi) aynı anda bir araya gelerek oluşturduğu eşsiz görüntü büyük beğeni topladı.

Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü, zengin doğal yaşamıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bölgede yoğun şekilde gözlemlenen alıç kelebekleri (Aporia crataegi), doğaseverlere görsel şölen sundu. Belirgin siyah damarlı, yarı şeffaf beyaz kanatlarıyla dikkat çeken kelebeklerin toplu halde görülmesi, bölgede nadir rastlanan bir doğa olayı olarak değerlendirildi.

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi, kelebek gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı tarafından kayıt altına alınan görüntüler, adeta "kelebek tarlası"nı andıran manzarayı gözler önüne serdi.

Yaklaşık 20 yıldır Nemrut Kalderası'nda kelebek gözlemi yaptığını belirten Subaşı, ilk kez bu kadar yoğun bir alıç kelebeği popülasyonuyla karşılaştığını söyledi. Alıç kelebeklerinin özellikle günün sıcak saatlerinde toplu halde toprak üzerine konarak mineral ihtiyacını karşıladığını ifade eden Subaşı, ortaya çıkan görüntülerin hem bilimsel hem de görsel açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi. Subaşı, "Nemrut Krater Gölü yaklaşık 20 yıldır gözlem yaptığım bir alan. Bol sayıda farklı türlerden kelebek görme imkanı var. Fakat bugün yaptığımız gözlemlerde daha önce görmediğimiz kadar bol miktarda alıç kelebeği olduğunu gözlemledik. Çok güzel videolar ve fotoğraflar çektik" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Nemrut, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Nemrut'ta Kelebek Şöleni - Son Dakika

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