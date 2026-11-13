Ticaret Bakanı Bolat, yeşil dönüşümün büyük ekonomik fırsat olduğunu söyledi - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, yeşil dönüşümün büyük ekonomik fırsat olduğunu söyledi

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Ticaret Bakanı Bolat, yeşil dönüşümün büyük ekonomik fırsat olduğunu söyledi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'daki COP31 Finans ve Ticaret Günü'nde ticaretin iklim çözümünün merkezinde olduğunu söyledi. Bolat, yeşil dönüşümün çağın en büyük ekonomik fırsatlarından biri olduğunu belirterek Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefini hatırlattı.

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen Finans ve Ticaret Günü'nün açılışında konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Ticaret, tali bir konu değildir. İklim çözümünün merkezinde yer almaktadır. Yeşil dönüşüm yalnızca çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda çağımızın en büyük ekonomik fırsatlarından biridir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Ticaret Bakanlığı tarafından Finans ve Ticaret Günü açılış programı düzenlendi. COP31 alanındaki özel etkinlik alanında gerçekleştirilen programda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat konuşma yaptı.

Ticaret ve finansın COP31 gündeminde ayrı bir güne sahip olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Bakan Bolat, "Bu, açık bir mesaj veriyor. Ticaret, tali bir konu değildir. İklim çözümünün merkezinde yer almaktadır. COP31 için hedefimiz, iklim hedeflerini somut eylemlere ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürerek taahhütlerden uygulamaya geçmek. Ticaretin bu çabada hayati bir yeri var. Ülkelerin tek başlarına üretemedikleri çözümlere erişmelerine yardımcı oluyor" dedi.

"İklim eylemi, uluslararası ticaret ve sanayinin gelişimi birbirini güçlendirmeli"

Jeopolitik gerilimler, belirsizlikler, tedarik zincirindeki aksaklıklar, enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve kamu maliyesi üzerindeki baskılara değinen Bolat, "Böyle bir dönemde iklim eylemini, uluslararası ticareti ve sanayinin gelişimini birbiriyle rekabet eden gündemler olarak görmemeliyiz. Kesinlikle hayır. Bunlar birbirini güçlendirmeli. Birlikte çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Yeşil dönüşüm çağımızın en büyük ekonomik fırsatlarından biri"

Yeşil dönüşümün ekonomik fırsatlar sunduğunu belirten Bolat, "Mevcut ticaret rakamları, yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda çağımızın en büyük ekonomik fırsatlarından biri olduğunu açıkça gösteriyor. Çünkü yeşil dönüşüm yeni pazarlar, yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni yatırımlar ortaya çıkarıyor ve büyümeyi destekliyor. Önümüzdeki zorluk, ticareti bu dönüşümün itici gücü haline getirmek. Ticaret, sürdürülebilir ürünlere ve teknolojilere erişimi kolaylaştırmalı. Aynı zamanda bütün ekonomilerin yeni yeşil değer zincirlerinden yararlanmasını sağlamalı" diye konuştu.

"İşletmelerin yeni yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığı bir dönüşümden kaçınmalıyız"

Temiz teknolojilere erişimin kolaylaştırılması ve yatırımların gelişmekte olan ülkelerdeki üretken sektörlere de ulaşması gerektiğini ifade eden Bolat, "Yeni sürdürülebilir değer zincirlerinin faydaları, sınırlı sayıda ülkenin ve sınırlı sayıda büyük şirketin ötesine geçmelidir. İşletmelerin yeni yükümlülüklerle, yeni engellerle karşı karşıya kaldığı ancak bunları karşılayacak imkanlara sahip olmadığı bir dönüşümden kaçınmalıyız" dedi.

Hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, finans aktörlerinin ve işletmelerin söz konusu eksiklikleri gidermek için birlikte neler yapabileceğinin ele alınacağını belirten Bolat, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinde attığı adımlara değindi.

"2053 yılı için net sıfır karbon emisyonu hedefimizi açıkladık"

Türkiye'nin yeşil dönüşümü uzun yıllardır ticaret politikasının temel önceliklerinden biri olarak ele aldığını belirten Bolat, Avrupa Birliği ile 30 yıllık Gümrük Birliği entegrasyonunun bu süreçte önemli rol oynadığını söyledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın üretim, yatırım ve pazara erişim üzerindeki etkilerini erken dönemde değerlendirdiklerini ifade eden Bolat, "Bu anlayışla Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda 2021 yılında kendi Yeşil Mutabakat Eylem Planımızı kabul ettik. O tarihten bu yana Türkiye önemli ilerleme kaydetti. Paris Anlaşması'nı 2021 yılında onayladık ve 2053 yılı için net sıfır karbon emisyonu hedefimizi açıkladık. Temmuz 2025'te kabul edilen İklim Kanunumuz, ulusal karbon fiyatlandırması ve Emisyon Ticaret Sistemi için yasal temel oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Sanayide karbonsuzlaşma, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finansman ve temiz enerji alanlarında stratejiler ve yol haritaları geliştirdiklerini aktaran Bolat, net sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda sanayiciler, özel sektör kuruluşları, ticaret odaları ve ihracatçı birlikleriyle yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını kaydetti. Bolat, hedeflerinin daha yenilikçi, kaynak verimliliği yüksek ve daha yüksek katma değerli bir ekonomi olduğunu belirtti.

"Yatırımlar gelişmekte olan ekonomilere de ulaşmalı"

Uluslararası iş birliğinin ülkelerin farklı kapasitelerini ve kalkınma ihtiyaçlarını dikkate alması gerektiğine işaret eden Bolat, "Dönüşümün gerçekten küresel olabilmesi için yatırımların gelişmekte olan ekonomilere, küçük üreticilere ve desteğe en fazla ihtiyaç duyan topluluklara da ulaşması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA
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