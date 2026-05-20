Turhal\'da 15 mahalle sel riskine karşı tahliye edildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı 15 mahallede geçici tahliye kararı alınırken, evlerini terk etmek zorunda kalanlar KYK yurtları ve misafirhanelere yerleştirildi.

Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesiyle beklenen muhtemel sel öncesi risk altındaki mahallelerde güvenlik önlemleri artırıldı. Tokat Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda AFAD, jandarma, polis, belediye ve sağlık ekipleri sahada görev aldı. Ekipler tarafından mahalle mahalle yapılan anonslarla vatandaşlardan tedbir amaçlı evlerini boşaltmaları istendi. Tahliye sürecinde özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu ailelere öncelik verildi. Vatandaşların güvenli şekilde tahliye noktalarına ulaştırılması için servis araçları tahsis edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar KYK yurtları ile kamuya ait misafirhanelere yerleştirildi. - TOKAT