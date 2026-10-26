Yozgat'ta ekime hazırlanan tarla çöktü, arazide derin yarıklar açıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta ekime hazırlanan tarla çöktü, arazide derin yarıklar açıldı

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Yozgat\'ta ekime hazırlanan tarla çöktü, arazide derin yarıklar açıldı
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Yozgat\'ta ekime hazırlanan tarla çöktü, arazide derin yarıklar açıldı
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Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde, ekim için hazırlanan yaklaşık 20 dönümlük arazide toprak kayması ve çökme yaşandı. Ne zaman oluştuğu bilinmeyen derin yarıkları tarlaya giden çiftçi fark etti ve ekim yapmaktan vazgeçti. Bölgede bir elektrik direği eğilirken, Mehmet Salman deprem hissetmediklerini belirterek önlem alınmasını istedi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde ekim için hazırlanan yaklaşık 20 dönümlük tarlada çökme meydana geldi. Arazinin çeşitli noktalarında derin yarıklar oluşurken, tehlike oluşturan alan dron kamerasıyla görüntülendi.

TARLAYA GİDEN ÇİFTÇİ FARK ETTİ

Baydiğin beldesinde ne zaman meydana geldiği bilinmeyen toprak kaymasını, tarlasına giden çiftçi fark etti. Arazinin farklı noktalarında kayma ve çökmeler yaşandığını gören çiftçi, tarlaya ekim yapmaktan vazgeçti. Depremi andıran derin yarıkların oluştuğu arazide bazı noktaların oldukça derin olduğu görülürken, çevredeki elektrik direklerinden birinin de eğildiği gözlendi. İnsanlar ve hayvanlar açısından tehlike oluşturan kayma ve çökmelerin nedeni ise henüz bilinmiyor.

DEPREM HİSSETMEDİK, DİREK YATMIŞ

Bölgede oluşan yarıkların tehlike oluşturduğunu belirten Mehmet Salman, önlem alınmasını beklediklerini söyledi. Salman, "Bir gün öncesi tarlayı ekmeğe gelen arkadaş fark etmiş. Tam olarak hangi gün olduğunu bilemiyor. Yani biz dünden bir gün önce fark ettik burayı. Buraya önlem alınmasını bekliyoruz insanların, hayvanların zarar görmemesi için. Görüyorsunuz işte kocaman kocaman yarılmış yerler var. Bunlara bir önlem alınmasını bekliyoruz. Taş attığımız bazı yerler bir, iki saniye tıkır tıkır gidiyor. Hani bazı yerleri bayağı bir derin. Yani bu 20-30 dönüm arazide belki daha da fazla olabilir. Tahmini söylüyorum. Biz deprem olarak değil de ilk gören arkadaş işte 'Kömür ocağının üstündeki toprak kaymış' dedi. Hani herhangi bir deprem hissetmedik. Yok öyle de bir his olmadı ki. En azından bir his olmuş olsaydı deprem olunca kaydı derdik. Burada elektrik var. Görmüş olduğumuz direk yatmış. Her an devrilip çok büyük bir arıza çıkartabilir, birilerine zarar verebilir. Bunların önleminin alınmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Yozgat AydıncıkMehmet SalmanAydıncıkBaydiğinGüncelYozgatYaşamÇevreSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Alttaki suyun tam çekilmediği için tam oluşamamış bir obruk görüntüsü gibi.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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