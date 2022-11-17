Son Dakika Cumhurbaşkanı Haberleri

21:14 Xi, Çin'in Pasifik Adaları ile Üçüncü Tarafları Hedef Almayan, Jeopolitik Niyetleri Olmayan İlişkiler Geliştirdiğini Söyledi BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamada, Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle dostane ilişkiler geliştirirken üçüncü bir tarafı hedef almadığını ve jeopolitik rekabete girmeye niyeti olmadığını söyledi.

20:34 Xi, Güney Çin Denizi'ni Barış, Dostluk ve İşbirliği Denizine Dönüştürme Çağrısı Yaptı BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Cuma günü yaptığı açıklamada, Brunei ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) diğer üyelerini, Güney Çin Denizi'ni barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirmek için birlikte çalışmaya çağırdı.

19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

19:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

15:54 Xi, Ortak Bir Geleceğe Sahip Asya-Pasifik Topluluğu İnşa Etmek İçin Dayanışma Çağrısında Bulundu BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Asya-Pasifik ailesinin ruhunu takip etme, aynı gemideki yolcular gibi birbirini kollama ve ortak bir geleceğe sahip Asya-Pasifik topluluğu oluşturmaya doğru istikrarlı bir şekilde ilerleme ihtiyacını vurguladı.

15:21 Macron: "Dünyada yalnız iki büyük güç, iki kutup görmek isteyenler çok" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Nihayetinde dünyada yalnızca iki büyük güç, iki kutup görmek isteyenler çok ve bu ciddi bir hata, ABD ve Çin için bile. Tek dünya düzenine ihtiyacımız var." dedi.

14:32 BAKAN KİRİŞCİ GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın inisiyatifi ve BM iş birliğiyle Ukrayna ve Rusya'yı bir araya getirerek 'Tahıl Koridoru'nun açılmasını sağladık.

13:30 Hdp'li Kerestecioğlu'ndan Bakan Soylu'ya Taksim Tepkisi: "Abd'nin Taziyesini Kabul Etmem Diyorsunuz, O Sırada Cumhurbaşkanı ABD Başkanıyla Görüşmede" HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, Bakan Süleyman Soylu’yu Taksim terör saldırısı üzerinden eleştirdi. Kerestecioğlu, “ABD’nin taziyesini kabul etmem diyorsunuz. O sırada Cumhurbaşkanı ABD Başkanıyla görüşmede! CIA ve Rusya Ankara’da MİT ev sahipliğinde nükleer silah kullanımına ilişkin riskleri ele alıyor, Rusya’da tutulan Amerikan vatandaşları hakkında görüşülüyor” dedi.

11:00 15 YILDA 700 ESKİ PARANIN YER ALDIĞI KOLEKSİYON OLUŞTURDU ANTALYA'da yaşayan İnanç Kocakaya (31), 15 yıl önce girdiği antikacıda görüp etkilendiği eski madeni para ve banknotları toplamaya başladı.

10:20 BARTIN'DA 'MADENCİLİK MESLEK LİSESİ' AÇILACAK MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bartın'da Türkiye'nin ikinci 'Madencilik Meslek Lisesi'nin açılacağını söyledi.

06:25 Peru Kongresi, Cumhurbaşkanı Castillo'nun yurt dışına çıkışına izin vermedi Peru'da Kongre, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun, Meksika'da 25 Kasım'da düzenlenmesi beklenen Pasifik İttifakı zirvesine katılmak üzere ülkeden ayrılmasına onay vermedi.

00:05 Babacan: Cumhurbaşkanı'yla Görevlendirdiği Bakan Bir Konuşsunlar da ABD Dost Mu, Düşman Mı, Kendi Aralarında Önce Karar Versinler Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin, “Kusura bakmasın kimse ama, Türkiye’nin bugünkü İçişleri Bakanı’nı referans alıp da onun söylediklerine güvenip hiçbir adım atmayız… Aynı İçişleri Bakanı ne dedi? ‘Biz, ABD’nin taziyesini kabul etmeyeceğiz.’ Eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı da gitti Biden ile yüz yüze görüştü ve şükranlarını sundu. Tweet attı; ABD üçüncü sırada, teşekkür ettiği ülkeler arasında. Şimdi bu Bakan’ın söylediğine mi güveneceğiz, Cumhurbaşkanı’nın söylediğine mi güveneceğiz? Ülkenin Cumhurbaşkanı’yla görevlendirdiği Bakan bir konuşsunlar da ABD dost mu, düşman mı, kendi aralarında önce karar versinler” dedi.

23:46 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Bu seçimi alacağız" İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Bu seçimi alacağız" "Millet İttifakı'na ve 6'lı masaya devam ama Cumhur İttifakı masası ve davetlerine kapalıyız" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimi alacağız. 13. cumhurbaşkanı, 6'lı masanın göstereceği aday olacak.

21:35 Fransa, Mali'ye yaptığı kalkınma yardımlarını askıya aldı Fransa, Mali'ye yaptığı kalkınma yardımlarını Wagner paralı askerlerinin bölgedeki varlığını gerekçe göstererek askıya aldı.

21:34 Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tayland'da BANGKOK, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Tayland'ın başkenti Bangkok'a gelişlerinde, Suvarnabhumi Havalimanı'nda Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ve Kültür Bakanı Itthiphol Khunpluem ile...

20:53 Cezayir Cumhurbaşkanı ile Kübalı mevkidaşı iki ülke ilişkilerini görüştü Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

20:35 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum tarafının şehit eşinin fotoğrafıyla yaptığı kara propagandaya tepki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Rumlar tarafından katledilen Nevcihan Oluşum'un fotoğrafının, Mağusa Metropolitliği ile Rum Kıbrıs Gençlik Örgütünce düzenlenecek "Unutmamak ve Hatırlamak" adlı etkinliğin tanıtım afişinde "1974'te Türkler tarafından...

20:02 Arnavutluk Başbakanı Rama'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'e tahıl anlaşması tebriği Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, tahıl koridoru anlaşmasının 120 gün uzatılmasına ilişkin yaptıkları çalışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Birleşmiş Millet (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i tebrik etti.

19:55 Xi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Yeni Üyelerini Göreve Başlamalarından Dolayı Kutladı BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Zeljka Cvijanovic, Zeljko Komsic ve Denis Becirovic'e, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni üyeleri olarak göreve başlamaları nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

19:48 Meral Akşener: "Bu Seçimi Alacağız. Çok Daha Tecrübeliyiz. Abidik Gubudik İşlerine de Tecrübeliyiz. Uçarı Kaçarı Yok" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de iş insanlarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili konuşan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul yerel seçimlerini anımsatarak, "Bu seçimi alacağız biz. 13'üncü cumhurbaşkanı, ben adına Millet İttifakı diyeyim siz Altılı Masa deyin. Onun adayı 13'üncü cumhurbaşkanı olacak. Çok daha tecrübeliyiz. Abidik, gubudik işlerine de tecrübeliyiz. Uçarı kaçarı yok" diye konuştu.

19:35 Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Bu zor durumda dahi Zelenskiy'yi desteklemeye çalışıyorum" - Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Bu zor durumda dahi Zelenskiy'yi desteklemeye çalışıyorum" Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, füze felaketinin yaşandığı Przewodowo köyündeki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu zor durumda dahi Zelenskiy'yi desteklemeye çalışıyorum" dedi.

19:09 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Esnaf Odaları Birliği üyeleriyle bir araya geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) üyeleriyle bir araya geldiği bildirildi.

18:52 PRZEWODOW - Polonya Cumhurbaşkanı Duda füze düşen Ukrayna sınırındaki bölgeyi ziyaret etti Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düşmesinin ve iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgeyi ziyaret etti.

16:11 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jença ile görüştü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jença ile görüştü.

16:01 Tunus'taki Meclis seçimleri "bağımsız adayların" yarışına sahne olacak Tunus'ta siyasi partilerin 17 Aralık'ta düzenlenecek Meclis seçimlerini boykot kararının ardından 161 sandalye için çoğunluğu bağımsız olmak üzere 1000'den fazla kişi başvuruda bulundu.

14:46 ŞARM EL ŞEYH - Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva,Mısır'da Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi'ne (COP27) katılmak için Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde bulunan Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, çevre ve iklim aktivistlerinin toplantısına katıldı.

12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası değerlendirmelerde bulundu: (1) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin "Biz, hiçbir provokasyona Allah'ın izniyle pabuç bırakmayız. Gereği neyse bunun gereğini yaparız ve yapacağız.

12:59 Erdoğan: Siyasette Ebedi Olarak Dargınlık, Kırgınlık, Küslük Olmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı Bali’de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin, “F-16'larla ilgili konuda, işin tamamen elinde olduğunu, bunun hassasiyeti içerisinde olduğunu söyledi. Bu konudaki ilişkilerimizi devam ettireceğiz” dedi. “Vakti, saati geldiğinde Esad'la da görüşebiliriz” sözü hatırlatılan Erdoğan, Körfez ülkeleriyle ilişkilere ilişkin, “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak, bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza o şekilde devam edebiliriz” diye konuştu.

12:11 Tahıl koridorunda 'kırmızı hat' diplomasisi TAHIL koridorunun açık kalmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü 'lider diplomasisi'nin yanı sıra yine Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mevkidaşlarıyla yakın teması ve kırmızı hattın yeniden aktive edilmesinin etkili olduğu belirtildi.

11:44 AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

11:14 Bakan Bilgin: Barıştan yana, teröre karşı bir yerde duruyoruz Bakan Bilgin: Barıştan yana, teröre karşı bir yerde duruyoruzÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın girişimi ile tahıl krizinin çözülmesi başlı başına büyük bir meseledir.

10:57 Macron'dan Katar Dünya Kupası'nın iptali tartışmalarına "spor politize edilmemeli" yorumu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun, iklime maliyeti ve ülkede insan hakları durumuna yönelik iddialar nedeniyle iptal edilmesi tartışmalarına ilişkin, "sporun siyasileştirilmemesi gerektiği"ni söyledi.

09:40 ABD'li Senatör'den şaşırtmayan hadsiz sözler: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) isimlerin de yer aldığı çevrimiçi bir programda konuşan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Yunanistan'ın hukuksuzlukları görmezden gelerek Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesini isteyerek, "Türkiye saldırganlığı bırakmadığı sürece F-16 satışını onaylamayacağım" ifadelerini kullandı.

00:58 Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Przewodow'daki patlama Polonya'ya yönelik bir saldırı değildi" Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde meydana gelen patlamanın talihsiz bir kaza olduğunu söyleyerek, "Przewodow'daki patlama Polonya'ya yönelik bir saldırı değildi" dedi.

00:57 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, göreve gelişinin 100'üncü gününde icraatlarını anlattı Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, görevi devralışının "100. gününde" 50 önemli icraatı hayata geçirmek için ciddi adımlar attıklarını söyledi.

23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'daki temaslarının ardından yurda döndü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

23:17 Polonya Cumhurbaşkanı Duda, CIA Başkanı Burns ile bir araya geldi Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

22:29 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların gösterilerde KKTC bayrakları yakmasına tepki gösterdi Açıklaması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün KKTC'nin 39 kuruluş yıl dönümü nedeniyle Rum kesiminde düzenlenen gösterilerde ülkesinin bayraklarının yakılmasına sert tepki gösterdi.

21:54 Xi: Çin, Merkezinde BM Olan Uluslararası Sistemin Sadık Destekçisi BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda Çarşamba günü öğleden sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, Çin'in merkezinde BM olan uluslararası sistemin sadık destekçisi olduğunu belirtti.

20:54 Gözlemciler: Xi'nin G20 Zirvesindeki Konuşması Cesaret Verici Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 17. G20 Zirvesi'nde, "Zamanımızın Zorluklarını Çözmek ve Daha İyi Bir Gelecek İnşa Etmek İçin Birlikte Çalışalım" başlıklı bir konuşma yaptı.

20:35 Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Polonya'ya yönelik şu anda açık ve doğrudan bilinen bir tehlike yok" - Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Polonya'ya yönelik şu anda açık ve doğrudan bilinen bir tehlike yok" Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı ardından Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Polonya'ya yönelik şu...

20:34 Çin Cumhurbaşkanı Xi ile Lüksemburg Büyük Dükü Henri, Diplomatik İlişkilerin 50. Yıl Dönümünde Kutlama Mesajı Paylaştı BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Lüksemburg Büyük Dükü Henri, Çarşamba günü, ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünde karşılıklı olarak kutlama mesajı gönderdiler.

19:54 Xi: Çin, Küresel Dijital Ekonomik Paradigma Üzerinde G20 Üyesi Ülkelerle Çalışmayı Sürdürecek BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in herkes için faydayı, dengeyi, koordinasyonu, kapsayıcılığı, kazan-kazan işbirliğini ve ortak refahı ön planda tutan küresel bir dijital ekonomik paradigmayı ortaklaşa inşa etmek için G20...

19:31 Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev yabancı yatırımcılara seslendi Açıklaması Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkedeki yabancı yatırımcılara seslenerek "Özbekistan'da işinizin başarılı olması, ülkemizde kendinizi güvende, özgür ve rahat hissetmeniz için tüm koşulları yaratacağız." dedi.

16:36 Alevi ve Bektaşilerden Ortak Açıklama: "Cumhurbaşkanı'nın Kararnamesi Bizim İçin Yok Hükmünde" Alevi ve Bektaşi toplumunun örgütlü olduğu 8 çatı kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına karşı İstanbul'da ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Daire Başkanlığı bizim için yok hükmünde. Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararnamesi bizim için yok hükmünde. Torba yasada Alevilerin taleplerini sadece elektrik, su, bakım-onarımmış gibi küçümseyen, Alevi inancını yok sayan anlayış bizim için yok hükmünde. Biz, eşit yurttaşlık talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz” denildi.

15:57 CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklamalara ilişkin, "Millet masasının iradesiyle bu çürümüş Cumhurbaşkanlığı sistemini yok etmek için birlikte yürüyen genel başkanların kararlı tutumunu zafiyete uğratacak hiçbir söylem doğru değildir.

14:54 Xi-Biden Zirvesinde Batı Medyasının Gözden Kaçırdığı Kilit Mesajlar BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD'li mevkidaşı Joe Biden, Biden'ın Amerikan Başkanı olmasından bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini Pazartesi günü gerçekleştirdi.

14:27 Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Przewodow'daki patlama Polonya'ya yönelik bir saldırı değildi" - Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Przewodow'daki patlama Polonya'ya yönelik bir saldırı değildi" Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde meydana gelen patlamanın talihsiz bir kaza olduğunu söyleyerek, "Przewodow'daki patlama Polonya'ya yönelik bir saldırı...

13:17 Sierra Leone'de mecliste üçte bir kadın kotası tasarısı onaylandı Sierra Leone parlamentosu, milletvekillerinin ve tüm yerel meclis üyelerinin üçte birinin kadınlardan oluşmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

13:14 Xi, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile Görüştü BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile biraraya geldi.

13:03 Tokayev, "Ocak olayları"nda büyük hasar alan Almatı şehrinin restore edildiğini söyledi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin en büyük kenti Almatı'da ocakta meydana gelen ve kamuoyunda "Ocak olayları" olarak bilinen protestolar sırasında büyük hasar alan şehrin tamamen restore edildiğini bildirdi.

12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için anma mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2021'de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u andı.

11:30 Sarıcaoğlu: "Biz ilçemize sevdalıyız" Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Mücadelemiz, büyük sevdamız Kavak ilçemizin gelişimi için" dedi.

11:21 Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Başbakan Morawiecki ve kabine üyeleriyle bir araya geldi Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Başbakan Morawiecki ve kabine üyeleriyle, Przewodow köyüne düşen füzeyle ilgili olarak bir araya geldi.

11:13 Aile Okulu Projesi kapsamında 2 ayda 525 bin kişi eğitim aldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "aile içi iletişim", "ahlaki gelişim", "bağımlılıklarla mücadele" gibi derslerin sunulduğu Aile Okulu Projesi kapsamında 2 ayda 525 bin 898 kişiye eğitim verildiğini bildirdi.

11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nin yapıldığı Bali'den ayrıldı - Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nin yapıldığı Bali'den ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Endonezya'nın Bali Adası'ndan temaslarını tamamlayarak ayrıldı.

11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısına zirveyi takip eden gazetecilerden yoğun ilgi Basın mensuplarının salona girmek için kuyrukta beklemesi Basın mensuplarının salona alınması Salondaki basın mensupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Basın toplantısını takip eden basın mensupları BALİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında...

10:03 Polonya Cumhurbaşkanı: "Füzeyi kimin ateşlediğine dair net kanıtımız yok" Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda füzeyi kimin attığına dair net bir kanıtın olmadığını belirterek, "Müfettişler bu konuyu açıklığa kavuşturacaktır.

08:59 GÜNDEM / 16 Kasım 2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından yurda dönecek.

08:53 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yükselten açıklamalarına ilişkin, "Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları,... - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yükselten açıklamalarına ilişkin, "Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, benim her zaman söylediğim bir gece ansızın gelebiliriz kelam-ı kibarını asla geriye götürmez. Bu benim için bir kelam-ı kibardır.

08:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkisi çocuk 6 sivilin hayatını kaybettiği bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

05:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

04:34 Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Füzeyi kimin attığına ilişkin net bir kanıtımız yok" - Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Füzeyi kimin attığına ilişkin net bir kanıtımız yok" Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısı için füzeyi kimin attığına ilişkin ellerinde net bir kanıtın olmadığını söyledi.

02:43 İngiltere'den, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili açıklama Açıklaması İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Polonya'ya füze düştüğü yönündeki haberleri acilen incelediklerini ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüştüğünü belirterek, NATO dahil uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde olduklarını bildirdi.

02:39 Biden, Polonyalı mevkidaşı Duda ile Polonya'ya düşen füzeyi görüştü ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefonda, Polonya'ya Rus füzesi düştüğü yönündeki haberleri görüştü.

00:59 Emine Erdoğan, Endonezya'da G20 liderlerinin eşleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya'da lider eşleriyle bir araya geldi.

00:59 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Arnavutluk'ta Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından davet edilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Arnavutluk'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Brigada Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

00:59 İtalya Başbakanı Meloni'den İtalya ile Türkiye arasında NATO içinde iş birliğinin önemine vurgu İtalya Başbakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin, İtalya ile Türkiye arasında NATO içinde iş birliğinin önemini vurgu yaptığı aktarıldı.

00:37 Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi'den yönetime "sertlik" eleştirisi Açıklaması İran'da reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilere ilişkin Tahran yönetimini eleştirdi.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 16 Kasım 2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek, Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

23:13 Litvanya Cumhurbaşkanı: "NATO bölgesinin her santimi savunulmalı" Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya'ya düşen füzelerle ilgili haberlerin endişe verici olduğunu belirterek "NATO bölgesinin her santimi savunulmalı." mesajını verdi.

21:23 İsrail'de seçimlerin ardından milletvekilleri Mecliste yemin etti İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde temsil yetkisi kazanan milletvekilleri Mecliste 25'inci dönem çalışmalarına başlamak üzere yemin etti.

21:24 Çin Cumhurbaşkanı Xi, Güney Koreli Mevkidaşı Yoon ile Görüştü BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile biraraya geldi.

21:14 Çin Cumhurbaşkanı Xi, Senegalli Mevkidaşı Sall ile Biraraya Geldi BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile biraraya geldi.

20:44 Çin Cumhurbaşkanı Xi, Avustralya Başbakanı Albanese ile Biraraya Geldi BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile biraraya geldi.

20:24 Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hollanda Başbakanı Rutte ile Biraraya Geldi BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile biraraya geldi.

20:17 TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un KKTC temasları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, başkent Lefkoşa'daki törenin ardından Maraş bölgesine geçti.