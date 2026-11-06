Ersin Tatar, Bursa Fan Club\'da KKTC\'yi Doğu Akdeniz\'de denge unsuru olarak niteledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik önemine, Türkiye ile ilişkilerine, Mavi Vatan'a ve bölgedeki değişen küresel dengelere dikkat çekti.

Bursa'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından Bursa Fan Club üyeleriyle bir araya gelen KKTC 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tatar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, hürriyeti, özgürlüğü bundan 52 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı ile bir dönüm noktası olmuştur. Ondan sonraki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları, kıta sahanlığı, karasuları, ekonominin hazır bölge hakları ve tam onların üzerinde olan hava sahasındaki hakları ile Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde o bölgede önemli hale gelmiştir. O bölgedeki hakimiyeti ve her türlü güvenlik, enerji ve küresel değişikliklerle Libya'dan, Gazze'den, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan her türlü bu küresel dengelerin fevkalade sarsıldığı bir dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin önemi giderek artmaktadır."

"Bundan 52 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildiğinde Kıbrıs'taki hakkımız ve hukukumuz, Kıbrıs Türk halkının mal ve can güvenliğinin önemiydi" diyen Tatar, "Şimdi ise bu küresel dengelerin değişmesiyle artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece Kıbrıs Türk halkının kendi toprağı ve yaşam varlığı değil, aynı zamanda ifade ettiğim çerçevede bu 'Mavi Vatan' dediğimiz Doğu Akdeniz'deki her türlü enerji ve diğer güvenlik meseleleri ve boyutlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir bakıma bütün bu coğrafyanın bize göre denge unsuru olmuştur. İstikrarının da korunabilmesi için elbette oradaki hakkımızı hukukumuzu korumak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek hepimizin milli iradenin bir gereğidir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Libya Koridoru anlaşmasıyla bu bölgesindeki hak ve hukuklarının daha da önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Tatar, "Baktığımızda bugün Güney Kıbrıs'ta ki çok haksızca Avrupa Birliği'ne alınmışlar. Avrupa Birliği'nde gerçekten Yunanistan'ın baskıcı zihniyetiyle ancak Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'ne girmiştir. Çünkü Güney Kıbrıs'ın kanaatimce Avrupa Birliği'nde yeri yoktur. Avrupa Birliği'nden 2 bin 500 kilometre uzaklıkta ve Türkiye'den ana vatandan sadece 60 kilometre uzaklıkta olan Kıbrıs Adası'nın Avrupa Birliği'nde o şekilde olması beraberinde büyük sorunlar ortaya çıkarmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemi ve değeri ve kıymeti bu dönemde küresel dengelerin değiştiği bu çağda daha da önem ifade etmektedir. Dolayısıyla Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bu bağların ve kutsal değerlerin, münasebetlerin bu iletişim çağında daha artmasıyla milletimizin, özellikle genç nesillerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemini daha da fazla idrak etmek suretiyle oradaki varlığımızın artması her türlüsüyse ekonomik ilişkiler, turizm gelişmeleri, sanayi, ticaret ve oradaki yatırımlarla bu önemli coğrafyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını ekonomik anlamda da güçlendirmemizde büyük fayda vardır" şeklinde konuştu.

"Kardeşlik, geleceğe bırakabileceğimiz en büyük emanettir"

Bursa Fan Club Başkanı Murat Hoşgör ise, Cumhuriyet'in kuruluş ruhu ile Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin ortak değerler etrafında buluştuğunu belirtti. Hoşgör, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu gece Cumhuriyetimizin kuruluş ruhu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi ve milletimizin kardeşlik duygusuyla bir aradayız. Kardeşlik yalnızca geçmişten gelen bir miras değil, geleceğe bırakabileceğimiz en büyük emanettir. Bursa'daki Koza Han'ın ve Lefkoşa'daki Büyük Han'ın benzerliğine baktığınızda kardeşliğimizin imzası gibi 400 yılı aşkın süredir ayakta olduklarını göreceksiniz. Bu 2 tarihi yapı, ortak geçmişimizin, kültürümüzün ve birbirimize olan bağlılığımızın sembolleridir. Bugün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının, uluslararası deniz ticaretinin, deniz ulaşımının ve bölgesel güvenliğin öneminin arttığı bir dönemde Kıbrıs'ın stratejik değeri her geçen gün daha da belirginleşmektedir. Bu çerçevede iki devletli çözüm, egemen eşitlikten asla taviz vermeden ve Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınırlığının sağlanması için çaba sarf etmek bizim resmi devlet politikamızdır."