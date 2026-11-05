Özgür Özel, ilk seçimde YENİ Parti\'nin cumhurbaşkanı adayının seçilmesini hedefliyor

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş kurultayı öncesinde 17 ana başlıktan oluşan çalışma programını kamuoyuyla paylaştı. Parti içi demokrasiden ekonomik reformlara, seçim hazırlıklarından yargı bağımsızlığına kadar birçok alanda hedeflerini açıklayan Özel, ilk seçimlerde partisinin cumhurbaşkanı adayının seçilmesini ve TBMM'de çoğunluğu elde etmeyi amaçladıklarını belirtti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Kasım 2026 tarihli "Kuruluş Kurultayı Çalışma Programı"nı yayımladı. İlk kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Özel, yeni dönemde partinin siyasi, örgütsel ve kurumsal yapısını güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Özel, çalışma programında demokratik değişim mücadelesini sürdürme, parti içi katılımı artırma ve YENİ Parti'yi ülkeyi yönetmeye hazır bir siyasi yapıya dönüştürme hedeflerine yer verdi.

"YENİ PARTİ'Yİ GÜÇLÜ BİR İKTİDAR SEÇENEĞİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Yeni dönemin siyasi hedeflerini açıklayan Özel, partisinin kuruluş aşamasından çıkarılarak toplumun farklı kesimleriyle güçlü bağlar kuran bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

"Önümüzdeki dönem temel görevimiz, YENİ Parti'yi kuruluş aşamasından çıkararak toplumun farklı kesimleriyle güçlü bağlar kurmuş, politikaları ve kadrolarıyla ülkeyi yönetmeye hazır bir siyasi parti haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı üç temel sorumluluk etrafında yürüteceğim. Birincisi, Türkiye'de halk egemenliğini, demokratik hakları ve hukuk devletini savunan siyasi mücadeleye öncülük etmek; demokratik değişim talebini geniş bir toplumsal çoğunluğun ortak iradesine dönüştürmek. İkincisi, üyelerinin karar süreçlerinde belirleyici olduğu, örgütlerini demokratik biçimde yöneten, şeffaf ve hesap verebilir YENİ parti modelini bütün kurumlarıyla hayata geçirmek. Üçüncüsü, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunlara uygulanabilir çözümler sunarak YENİ Parti'yi güçlü bir iktidar seçeneğine dönüştürmek ve seçim zaferi için gerekli siyasi, toplumsal ve örgütsel hazırlıkları tamamlamak."

"EKREM İMAMOĞLU'NUN VE HEDEF ALINAN BÜTÜN YOL ARKADAŞLARIMIZIN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ"

Demokratik haklar ve hukuk devleti konularına da değinen Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de demokrasinin, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin ve halk egemenliğinin korunması için yürüttüğümüz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğim. Seçilmiş iradeye yönelik müdahaleler, yargının siyasi amaçlarla kullanılması, muhalefetin faaliyetlerinin sınırlandırılması ve yurttaşların demokratik haklarının engellenmesi karşısında etkili bir siyasi mücadele yürüteceğiz. Haksız tutuklamalara, siyasi baskılara ve seçilmiş temsilcilerin görev yapmasının engellenmesine karşı demokratik ve hukuki girişimlerimizi sürdüreceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun ve iktidar yürüyüşümüze katkı verdikleri için hedef alınan bütün yol arkadaşlarımızın haklarını savunacağız."

"TÜRKİYE İTTİFAKI'NI GENİŞLETECEĞİZ"

Türkiye İttifakı anlayışını yalnızca siyasi partiler arasındaki seçim iş birlikleriyle sınırlamadıklarını belirten Özel, farklı siyasi geleneklerden ve toplumsal kesimlerden vatandaşlarla ilişkileri güçlendireceklerini ifade etti. Programda şu ifadelere yer verildi:

"YENİ Parti'nin iktidar hedefi, toplumun farklı kesimlerinin demokratik değişim etrafında buluşmasını gerektirmektedir. Türkiye İttifakı'nı bu hedef doğrultusunda geliştirmeye ve genişletmeye öncülük edeceğim. Türkiye İttifakı'nı yalnızca siyasi partiler arasında seçim dönemlerinde kurulan işbirlikleriyle sınırlı görmüyoruz. Cumhuriyet'in temel değerlerine, demokrasiye, hukuk devletine, eşit yurttaşlığa ve sosyal adalete bağlı farklı siyasi geleneklerden ve toplumsal kesimlerden yurttaşların ortak geleceğe ilişkin iradesi olarak değerlendiriyoruz. Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun, Türkiye'de adaletin, huzurun, refahın ve demokratik yönetimin güçlenmesini isteyen herkesle siyasi ilişki kurmaya açık olacağız."

PARTİ İÇİ SEÇİMLERDE ÜYELERİN SÖZ HAKKI GÜÇLENDİRİLECEK

Çalışma programında parti içi demokrasiye geniş yer ayıran Özel, genel başkan, il ve ilçe başkanı seçimlerinde üyelerin doğrudan katıldığı eğilim yoklamalarının geliştirileceğini belirtti.

Üyelerin parti kararlarına ve mali bilgilere erişiminin kolaylaştırılması, yöneticilere yazılı soru yöneltebilmesi ve politika önerilerini iletebilmesi için yeni mekanizmalar oluşturulacağı açıklandı.

Mahalle, ilçe ve il meclislerinin yaygınlaştırılması, dijital katılım platformunun kurulması ve parti üyesi olmayan gönüllülerin de çalışmalara katılması programın hedefleri arasında yer aldı.

EKONOMİDE YENİ DÜZEN VE REFORM PROGRAMI HAZIRLANACAK

Türkiye'nin ekonomik sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, gelir dağılımı, üretim, vergi adaleti ve kamu kaynaklarının kullanımı konularında reform programları hazırlanacağını bildirdi.

Özel, "Ekonomide hedefimiz, Türkiye'nin üretim gücünü artırırken yaratılan zenginliğin toplumun tamamına daha adil dağıtıldığı yeni bir kalkınma düzeninin kurulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında ücretler, emeklilik, sanayi, tarım, teknoloji, enerji ve istihdam alanlarında somut politika belgelerinin hazırlanması hedefleniyor.

KADINLARIN VE GENÇLERİN SİYASETTEKİ ROLÜ ARTIRILACAK

Özel, kadınların ve gençlerin parti yönetimlerinde ve karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasını sağlayacaklarını açıkladı.

Kadınların siyasi temsiline ilişkin kota uygulamalarının etkinleştirilmesi, gençlerin ekonomi ve dış politika gibi farklı alanlarda sorumluluk üstlenmesi ve Siyaset Akademisinin sürekli eğitim veren kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi programda yer aldı.

Siyaset Akademisinin eğitim müfredatı, uygulama takvimi ve dijital altyapısının ilk altı ay içerisinde oluşturulması hedefleniyor.

"İLK YÜZ GÜNDE YAPILACAKLARI BELİRLEYECEĞİZ"

Seçim hazırlıklarının yalnızca kampanya dönemleriyle sınırlandırılmayacağını belirten Özel, sandık güvenliği, aday belirleme ve saha çalışmalarına yönelik kurumsal hazırlık yapılacağını ifade etti. Programda, iktidara gelinmesi durumunda ilk yüz günde, ilk yılda ve yasama dönemi boyunca gerçekleştirilecek çalışmaların önceden belirlenmesi öngörülüyor.

Programda, hedefler şöyle aktarıldı:

"Partimizin seçim dönemi çalışmalarını Türkiye genelinde ortak bir hazırlık takvimine dayandıracağız. İktidara hazırlık bakımından ilgili parti organlarının sorumluluğunda ekonomi yönetimi, kamu yönetimi, hukuk, eğitim, sağlık, sosyal politikalar, güvenlik ve dış politika alanlarında ayrıntılı yönetim planları hazırlayacağız. İktidar sorumluluğunu üstlendiğimizde ilk yüz günde, ilk yılda ve yasama dönemi boyunca hayata geçirilecek öncelikleri ortaya koyacağız. Bütçe, insan kaynağı, mevzuat ve kurumsal kapasite bakımından uygulanabilir yönetim planları oluşturacağız. Hedefimiz, partimizin ülkenin sorunlarını tarif eden bir muhalefet konumunun ötesine geçerek çözüm önerileri, yetişmiş kadroları ve uygulama hazırlıklarıyla yönetim sorumluluğunu üstlenmeye hazır olmasıdır."

"PARTİMİZİN GELİR VE GİDERLERİNİ İLGİLİ MEVZUATA VE TÜZÜĞE UYGUN BİÇİMDE YÖNETECEĞİZ"

Özel, ayrıca partinin gelir ve giderlerinin şeffaf biçimde yönetileceğini, bağımsız Etik Kurulunun güçlendirileceğini ve parti faaliyetlerine ilişkin altı aylık değerlendirmeler yapılacağını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mali yönetim bakımından, partimizin gelir ve giderlerini ilgili mevzuata ve tüzüğe uygun biçimde yöneteceğiz. Üyelik aidatları, bağışlar, satın almalar ve diğer mali işlemlerde şeffaflığı ve denetlenebilirliği esas alacağız. Parti bütçesinin siyasi ve örgütsel önceliklerimize uygun hazırlanmasını sağlayacağız. Kaynakları öncelikle örgütlenme, eğitim, politika üretimi, seçim hazırlığı ve toplumsal çalışmalar için kullanacağız.

Gereksiz harcamalardan, gösterişten ve kişisel ayrıcalıklardan kaçınacağız. Etik ilkeler bakımından, bağımsız Etik Kurulunun etkili biçimde çalışmasını destekleyeceğiz. Çıkar çatışması bildirimleri, malvarlığı ve menfaat beyanları, hediye ve bağış kuralları, kampanya finansmanı ve ihlal bildirim mekanizmalarını uygulayacağız."

"İLK SEÇİMDE CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZIN SEÇİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Çalışma programının dönem sonunda ulaşılması hedeflenen sonuçlar bölümünde, YENİ Parti'nin seçimlerde iktidar sorumluluğunu üstlenebilecek siyasi ve kurumsal hazırlığa ulaşması amaçlandı.

Programda, "Yapılacak ilk seçimlerde partimizin Cumhurbaşkanı adayının seçilmesi ve TBMM'de partimizin çoğunluğa ulaşması" hedefi yer aldı.

"TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİK GELECEĞİNİ HALKIMIZIN İRADESİYLE KURACAĞIZ"

Çalışma programını parti üyeleri ve kurultay delegelerine karşı üstlendiği siyasi sorumlulukların bir taahhüdü olarak sunduğunu belirten Özel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Önümüzdeki görev dönemi YENİ Parti'nin siyasi geleceği, ülkemizde iktidar değişikliği ve Türkiye'nin demokratik dönüşümü bakımından belirleyici bir evre olacaktır. Kuruluş sürecinde ortaya koyduğumuz mücadele kararlılığını güçlü kurumlara, etkili örgütlenmeye, güvenilir politika önerilerine ve toplumsal çoğunluğun desteğine dayanan kalıcı bir siyasi harekete dönüştürmek zorundayız. Genel Başkanlığa yeniden aday olurken temel taahhüdüm, Türkiye'de demokratik değişime öncülük etmek, YENİ Parti'nin toplumsal desteğini genişletmek, siyasi ve örgütsel gücünü artırmak ve partimizi iktidar sorumluluğuna hazırlamaktır. Bu sorumluluğu, partimizin demokratik işleyişini güçlendirerek, üyelerimizin karar süreçlerine katılımını artırarak, örgütlerimizi geliştirerek ve ülkemizin sorunlarına uygulanabilir çözümler üreterek yerine getireceğim. Türkiye'nin demokratik geleceğine ilişkin hedeflerimizi kendi partimizin yönetim anlayışıyla destekleyeceğiz.

Şeffaflığı, hesap verebilirliği, liyakati, eşitliği ve katılımcılığı bütün çalışma alanlarımızda uygulayacağız. Partimizin geçmişten gelen siyasi birikimini ve mücadele deneyimini, yeni katılımların enerjisi ve yetenekleriyle birleştireceğiz. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu demokratik, ekonomik ve toplumsal sorunları çözme sorumluluğunu üstlenmeye hazır bir siyasi kadro ve örgüt oluşturacağız. Siyasi mücadelemizi güçlü bir örgütlenmeyle, toplumsal desteğimizi uygulanabilir bir programla ve iktidar hedefimizi ülkeyi yönetmeye hazır kadrolarla tamamlayacağız. Bu çalışma programını, partimizin üyelerine ve kurultay delegelerine karşı üstlendiğim siyasi ve kurumsal sorumlulukların açık bir taahhüdü olarak sunuyorum. Hedefimiz, demokratik kurumları güçlenmiş, üyelerinin söz ve karar sahibi olduğu, toplumun bütün kesimleriyle bağ kurabilen, politikaları ve kadrolarıyla iktidara hazır ve iktidara gelmiş bir YENİ Parti'dir. Türkiye'nin demokratik geleceğini, halkımızın iradesi ve ortak mücadelemizle kuracağız."