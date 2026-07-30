İzmir'de CHP'nin Kalesi Yıkıldı
Cemil Tugay dahil 19 belediye başkanı CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı, CHP'nin 5 belediyesi kaldı.
28 Mart 2004 yerel seçimlerinden beri, 21 yıl aralıksız CHP’nin kalesi durumunda olan İzmir’de siyasi tablo tamamen değişti. CHP’den İstifa ederek bağımsız kalmayı tercih eden İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan sonra, 19 ilçe Belediye Başkanı da Yeni Partiye Katıldı. CHP’nin İzmir’de sadece 5 Belediyesi kaldı. 3 ilçe belediye başkanı ise CHP’ kalıp kalamayacakları konusunda henüz resmi açıklama yapmadı.
Mutlak butlan kararı sonrası, Yeni Parti’nin kurulmasıyla CHP’nin kalesi olarak nitelenen İzmir’de yerel siyasette tablo tamamen değişti. Son tabloya göre, İzmir'de görev yapan 19 belediye başkanı CHP'den ayrılarak YENİ Parti’ye geçti. YENİ Parti'ye katılan isimler şunlar oldu:
Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu
Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik
Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli
Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz
Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık
Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Ayşe Akın
Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan
Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen
Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu
Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan
Seferihisar Belediye Başkanvekili Fuat Gümüş
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel
Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu
Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir
Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan
CHP’de devam kararı alan ilçe belediyeleri;
Buca Belediye Başkanvekili Hüseyin Benzer
Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız
Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek
Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı,, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Balçova Belediye Başkanvekili Selahattin Yıldız ise henüz resmi açıklamalarını yapmadılar. Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kiraz Belediye Başkanının Ak Parti yada MHP’ye geçeceği kulislerde konuşuluyor.
Menemen ilçesi ise Ak Parti'de bulunuyor.
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