Son Dakika Devrimci Haberleri

06:37 Kolombiya'da 22 asker masumlara karşı şiddet kullanmakla suçlandı Kolombiya'da barış anlaşması çerçevesinde oluşturulan Özel Barış Hukuku (JEP) tarafından yürütülen soruşturmalarda 22 asker, masum kişilere karşı şiddet kullanmakla suçlandı.

18:05 Arguvan Uluslararası Türkü Festivalinde 'Ekonomi ve Hayat' Konulu Panel Düzenlendi. Gazeteci Emin Çapa ve Barış Terkoğlu, 15. Arguvan Uluslararası Türkü Festivali kapsamında düzenlenen “Ekonomi ve Hayat” konulu panelde Arguvanlılarla bir araya geldi. Terkoğlu, "Türkiye’de herhangi bir mahkemeye gittiğinizde zenginle yoksul aynı hukukla yargılanıyor diyebilir misiniz? Ben diyemem, bunun kitabını yazdım" dedi. Çapa ise, "Şu anki Türkiye’deki ekonomik modele benim verdiğim isim ‘Erdoğanomics.’ Akıl ve bilimle hiçbir alakası yok" diye konuştu.

14:51 Kenan Budak, Katledilişinin 41'inci Yılında Mezarı Başında Anıldı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İlerici Deri- İş Sendikası Genel Başkanı Kenan Budak, katledilişinin 41’inci yılında İstanbul Silivrikapı’daki mezarı başında anıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Kenan Budak yoldaşımızın da anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Onun mücadelesi, direnci, anısı, bütün hayalleri uğruna mücadele verdiği her şey bizlere emanettir” dedi.

23:46 Sudan'da askeri darbe karşıtları yeni siyasi ittifak kurdu Sudan'da askeri darbe karşıtı grupların kurduğu yeni siyasi koalisyon, ilk bildirisinde, "darbenin sona erdirilmesi, yürütme görevi olmayan yeni bir Egemenlik Konseyi oluşturulması ve profesyonel ordunun yeniden inşası" çağrısında bulundu.

18:13 Sol Parti'den Fatsa'da Fındık Mitingi: "Bir Ekmeği 10 Liraya Çıkardılar, Ben 70 Yaşındayım Bir Türlü Doyamadım" SOL Parti’nin Ordu’nun Fatsa ilçesinde üreticinin korunması için fındığın kilo fiyatının 70 lira olması talebiyle düzenlediği mitingde konuşan üretici Hatice Salbaş, “Bir ekmeği 10 liraya çıkardılar. Nasıl alalım. Biz hakkımızı istiyoruz. Ben 70 yaşındayım bir türlü doyamadım. Doyan gidiyor, biz hep açız. Hakkımızı alana kadar devam edeceğiz. Ya verecekler ya verecekler” dedi.

16:06 Ağbaba Arguvan Türkü Festivalinde: "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Kucaklaşmaya İhtiyacımız Var" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’ne katıldı. Ağbaba, "Türkiye’nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ve helalleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye, Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı’nda yeniden gelişen ve özgürleşen bir Türkiye olacaksa bunu başarmalıyız. Hem tarihimizde hem acılarımızda hem sevinçlerimizde bunu başarabilmeliyiz" dedi.

13:40 Sudanlı General Dagalu, iktidarı tamamen sivillere bırakma kararı aldıklarını açıkladı Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalu, "İktidarı tamamen sivillere bırakmaya karar verdik.

18:00 Suriye muhalefetinden, İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalayan Rusya'ya tepki Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'nin İdlib iline hava saldırısı düzenleyerek 7 sivili öldüren Rusya'ya tepki gösterdi.

19:11 Yönetmen Erden Kıral İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı Beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral, İstanbul'da düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

18:21 Yönetmen Erden Kıral, son yolculuğuna uğurlandı Tedavi gördüğü hastanede 17 Temmuz'da vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral, son yolculuğuna uğurlandı.

17:55 Kolombiya Paujil'de kadınlar, terör ve çatışmaların izini kahve üretimiyle siliyor Kolombiya'nın güneyinde, bir zamanlar sık sık yaşanan çatışmalarla hatırlanan Caqueta yönetim bölgesine bağlı Paujil kasabası, barış sağlandıktan sonra kadın girişimcilerin çabasıyla ve kahve üretimiyle anılmaya başlandı.

05:04 Küba, ABD'de kendisini protesto eden vatandaşlarına tepkili Küba yönetimi, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde, kendisini protesto eden Küba vatandaşlarına tepki gösterdi.

00:27 Kuzey Makedonya hükümetinden, AB üyeliği için "yeşil ışık" Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, hükümetinin, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak Fransa'nın önerisini onayladığını bildirdi.

22:16 FARC'ın önde gelen liderlerinden Ivan Mordisco'nun öldürüldüğü iddiası Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önemli liderlerinden Ivan Mordisco'nun ordunun operasyonunda öldürüldüğü iddia edildi.

15:02 Emep: "Erdoğan Yönetimi 15 Temmuz'u Hala 'Allah'ın Bir Lütfu' Olarak Kullanmaya Devam Ediyor" Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak, “Ekonomideki kara bulutları da 15 Temmuz darbe girişimi ile açıklayan AKP sözcüleri açıktır ki daha çok yasak ve baskı peşindedir. Erdoğan yönetimi 15 Temmuz’u hala ‘Allah’ın bir lütfu’ olarak kullanmaya devam ediyor. Türkiye halkı darbelerle tek adam yönetimi arasında bir seçeneğe mecbur değildir” dedi.

05:33 İngiltere'de Boris Johnson sonrası Muhafazakar Parti kendisini yenileyebilecek mi? Başbakan Boris Johnson'ın parti liderliğinden istifasıyla Muhafazakar Parti'de yeni liderin ve başbakanın belirlenmesi süreci başladı.

23:24 Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestolar 10. gününde devam ediyor.

07:29 Kolombiya'da ordunun operasyonunda eski 10 FARC üyesi öldürüldü Kolombiya'da, ordunun eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) yönelik operasyonunda 10 eski FARC mensubu öldürüldü.

10:19 Haftanın tarihine bakış Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde gizlice örgütlenmiş Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek; parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla 15 Temmuz 2016'da kanlı darbe girişiminde bulundu.

14:39 Tahir Çetin ve Faik İnter Ölüm Yıl Dönümlerinde Soma'da Anıldı Maden işçilerinin Ankara yürüyüşü sonrası Soma’ya dönerken geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve madenci Ali Faik İnter için dün Soma’da anma programı düzenlendi.

17:03 Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili eylemler devam ediyor Kuzey Makedonya'da ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı, başta başkent Üsküp olmak üzere bazı şehirlerde yol kapatma eylemi yapıldı.

00:06 Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestolar altıncı gününde devam ederken, göstericiler yarın öğle vakti ülke genelinde yolları...

20:13 İstanbul'da Polis, Sağlıkçıların Yürüyüşünü Engelleyemedi: "Sağlık Emekçilerine En Ufak Zarar Gelmesine Tahammülümüz Yok" İstanbul’da hekimler ve sağlık çalışanları, kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya’nın öldürülmesini protesto etmek için, polisin müdahalesine ve engelleme çabalarına karşın, Çapa Tıp Fakültesi'nin önünden İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüdü. Sağlıkçılar, "Sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur" açıklamasını yaptı.

19:44 Vatan Partisi ve TGB İncirlik Üssü önünde Türkiye NATO'da çıksın diye eylem yaptı Vatan Partisi ve TGB İncirlik Üssü önünde Türkiye NATO'da çıksın diye eylem yaptı Adana'da, Vatan Partisi Adana İl Başkanlığı ve Türkiye Gençlik Birliği İncirlik üssüne yürüyerek Türkiye'nin NATO'dan çıkması için protesto etti.

14:55 Son dakika: TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı Son dakika gelişmesine göre Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı doktorlar, Konya Şehir Hastanesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda meslektaşları Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesini protesto etmek için 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

01:34 Kuzey Makedonya'da gergin protestolar devam ediyor Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen gergin protestolar birkaç gündür devam ediyor.

17:43 Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, konseyin sivil üyelerini görevden aldı Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 25 Ekim 2021'de askeri müdahale sonrasında yeniden kurduğu konseyin 5 kişiden oluşan sivil üyelerini görevden aldı.

00:59 Kuzey Makedonya'daki protestoda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestoda yine gerginlik yaşandı.

22:07 Sudan muhalefeti, ordunun açıklamalarını "aldatma ve zaman kazanma" şeklinde yorumladı Sudan'da ana muhalefeti oluşturan gruplar, dün ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın yeni sivil hükümet kurulunca asker liderliğindeki konseyi feshedeceği açıklamasını zaman kazanma girişimi olarak değerlendirdi.

16:22 Sudan'daki müttefik siyasi güçler, Ordu Komutanı Burhan'ın konuşmasını değerlendirdi Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDBG) ve Ulusal Uzlaşı Güçleri Grubu Genel Sekreteri Mubarek Erdul, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın dünkü konuşmasının olumlu yanları bulunduğunu belirterek, "Bununla birlikte daha fazla izaha muhtaç muğlak noktalar da var." dedi.

21:50 Kuzey Makedonya'daki protestoda gerginlik yaşandı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestoda gerginlik yaşandı.

21:20 Sudan'da ordu, "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacak Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, askerin, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacağını ve sivil geçiş hükümeti...

15:30 Mithat Sancar: Kamuoyu Önünde Açık, Şeffaf Görüşme Yapılması Halinde Ortak Aday Fikrine Açığız HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin 5. Olağan Kongresi’nde, “Bizler, kamuoyu önünde açık, şeffaf görüşme yapılması halinde, duyurduğumuz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız. Bu çağrımıza karşılık alamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımız ile girme seçeneğini de çok ciddi bir şekilde önümüzde tutuyoruz. Böyle bir durum olursa tabanımız, demokrasi ittifakının bileşenleri ve ulaşabileceğimiz bütün kesimlerle istişare ederek aday belirleyeceğiz” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise “Bu seçimler, kimin cumhurbaşkanı ya da başbakan olacağı seçimi değildir. Asıl mesele, kriz üreten bu sistemin değiştirilmesi ve demokratik, eşitlikçi yeni bir düzenin kurulması meselesidir. HDP, bu seçimlerin ve sonrasındaki sürecin temel belirleyenidir, yeni dönemin siyasal gücüdür” diye konuştu.

14:43 Kuzey Makedonya'da "Fransa'nın Avrupa entegrasyonu önerisi" protesto edildi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak Fransa'nın önerisine karşı protesto düzenlendi.

14:22 "İzmit Kafası" Dergisi İlk Yılını Doldurdu Dünya İzmitliler Günü’nde yayın hayatına başlayan ve İzmit’e dair kültür, sanat, tarih ve edebiyatla ilgili iz bırakan isimleri, olayları ve konuları sayfalarına taşıyan "İzmit Kafası" Dergisi birinci yaşında sosyal medya hesaplarından video yayınladı.

13:44 Sivas Katliamında Yaşamını Yitirenler Malatya'da Anıldı Sivas katliamında yaşamını yitirenler, katliamın 29’uncu yıl dönümünde Malatya’da anıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şubesi Başkanı Latife Ulutaş, katliama ilişkin davanın yeniden zamanaşımına uğratılmak istendiğini savunarak, “Herkes bilmelidir ki Sivas Madımak Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz ve olamaz” dedi.

21:57 Sivas Katliamında Hayatını Kaybedenler Ankara'da da Anıldı Sivas Katliamında hayatını kaybeden 33 aydın Ankara'da anıldı. Katliamda hayatını kaybeden Gülsüm Karababa'nın kardeşi Nilgün Karababa, polisin, anma öncesi yürüyüşlerini engellemeye çalışmasına tepki göstererek, “Şu an küçücük bir alana bizi sıkıştırmaları 100 metrelik yolu bile yürütmemeleri aslında bizden ne kadar korktukları mı acaba demek lazım. Onun için ben sizden sadece bizi bu alana sıkıştırdıkları için bir dakika ıslık ve alkışlarla protesto istiyorum” dedi. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nurullah Esat Ünsal, “Biliyoruz ki egemen güçlerin himayesi altında tertiplenen arka plan hazırlığı olan siyasal İslamcı odakların kullandığı tetikçiler tarafından yapılmıştır. 29. yılında zaman aşımı süresi yaklaşmaktadır. İnsanlık suçlarının zaman aşımı olmaz ve olmamalıdır” diye konuştu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Sekreteri İsmail Ateş de “Bir güzel aydınlığı ülkelerinde yaşatmaya çalışan canları diri diri yakarak katlettiler Sivas’ta” dedi.

18:01 Sivas'ta Katledilen 33 Aydın, Gazi Cemevi Önünde Anıldı: "Yakılan Canlarımızla Birlikte İnsanlık Onuru Yakılmak İstenmiştir" Sivas’taki Madımak Otel'de 29 yıl önce yakılarak katledilen 33 aydın, yazar ve şair, İstanbul'daki Gazi Cemevi'nin önünde, 12 Mart Platformu tarafından anıldı. Burada yapılan açıklamada, "Hunharca yakılarak katledilen sadece 33 aydın, yazar, şair ve halkın gencecik çocukları değildi. Yakılan canlarımızla birlikte, insanlık ve insanlık onuru yakılmak istenmiştir" denildi.

11:06 Apartado'da Barış ve Hakikat Komisyonu etkinliği Kolombiya'nın Apartado kentinde, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile Kasım 2016'da barış anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte kurulan Barış ve Hakikat Komisyonu'nun düzenlediği etkinliğe çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yakınları ve eski FARC üyeleri katıldı.

20:07 Son dakika haberleri! İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, ücretlerinin zamanında ödenmesini istedi Son dakika haberi: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ'de çalışan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) alacaklarının eksizsiz ve zamanında ödenmesini istedi.

11:59 'Şahmeran' operasyonunda yakalanan 15 şüpheli adliyede MERSİN'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi, adliyeye sevk edildi.

05:03 Kolombiya'da Hakikat Komisyonu nihai raporunu açıkladı Kolombiya'da Hakikat Komisyonu, ülkede yarım yüzyılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarla ilgili nihai raporunu yayımladı.

14:28 İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN İÇİN DOSTLARI HASTANEYE GELMEYE DEVAM EDİYOR - 2 TÜRK sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesinin ardından haberi alan sevenleri, hastaneye gelmeye devam ediyor.

16:39 Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu, Mezarı Başında Anıldı. Çervatoğlu: "Sen Faşizme Karşı Türkülerinle Mücadele Ettin, Biz Sokakta Mücadele Edemedik" Sanatçı Kazım Koyuncu, 17. ölüm yıl dönümünde Hopa’ya bağlı Yeşilköy’deki (Pançol) mezarı başında anıldı. Koyuncu’nun yakın arkadaşı Zuğaşi Berepe (Denizin Çocukları) grubunun solisti Mehmedali Barış Beşli, "Kazım’ın sevgisini unutmuyoruz. Niçin unutmuyoruz biliyor musunuz? Onun yüzünü gördük. Onunla arkadaştık, kardeştik. Nasıl bir insandı biliyoruz” dedi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Ceberut sen varken gelmişti. Sen aramızdan ayrılalı 17 yıl oldu, halen bu düzen devam ediyor. Sen faşizme karşı türkülerinle mücadele ettin, biz sokakta mücadele edemedik sevgili Kazım" diye konuştu.

12:00 Karşıyaka'da Semra Aksu Atletizm Parkı Açıldı Karşıyaka Belediyesi tarafından Mavişehir Mahallesi’nde 15 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılan Semra Aksu Atletizm Parkı açıldı. Türk atletizminin efsane isimlerinden, "Rüzgarın Kızı" lakaplı Sema Aksu’nun adını taşıyan atletizm parkı, sporseverlere hizmet verecek.

13:47 CHP'li Özkoç: "Biz Geldiğimizde Saray Anlayışı Olmayacak. Türkiye'nin İtibarı Kendi Ülkesidir ve Milletidir. Millet Açken, Bir Ülkenin İtibarı Olmaz" CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya’da gençlerle sohbet etti. Özkoç, “Biz diktatörlük deyince, insanlar şöyle anlıyorlar; kesen, biçen, öldüren… Diktatörlük sadece o değildir. Diktatörlük her şeyi değersizleştirir, içini boşaltır. Tek değerli olan şeyin kendisi olduğunu düşünür, söyler. Herkes elektriği kesik yaşayabilir. Ama saray, elektriği kesik yaşayamaz. Milletin itibarı değil de sarayın itibarı söz konusu. Herkes açlık içeresinde yaşayabilir. Ama o, manda yoğurdu ile geceleri beslenmesi gerekiyor. Biz geldiğimizde, saray anlayışı diye bir anlayış olmayacak. Türkiye’nin itibarı kendi ülkesidir ve milletidir. Milleti açken bir ülkenin itibarı olmaz" dedi.

07:16 FARC'ın hayatta olan son yöneticileri suçlarıyla yüzleşti Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) başkanı ve "Timochenko" ismiyle bilinen Rodrigo Londono, insanlığa karşı işlenen suçları kabul etti.

12:13 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında isim vermeden Cem Yılmaz'ın komedi dizisi "Erşan Kuneri"yi eleştirdi. Bahçeli, "Küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfür etmenin neresine güleceğiz?" dedi.

04:10 Kolombiya'da silahlı örgüt ELN'den barış görüşmeleri için yeşil ışık Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), Gustavo Petro'nun ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından barış görüşmelerine yeniden başlamaya istekli olduklarını duyurdu.

17:11 Kolombiya'da halk, devlet başkanını seçiyor Kolombiya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için için oy verme işlemi başladı.

23:17 ST. PETERSBURG - Putin, 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuştu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIF) kapsamında katıldığı ana oturumda, küresel ekonomik ve siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

18:52 Putin, enerji, enflasyon ve gıdayla ilgili sorunların Batı'nın hatası olduğunu söyledi: (1) ST. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa'daki hatalı politikaların enflasyonu körüklediğini belirterek, "Enerji sektöründeki fiyatların, enflasyonun, gıda ve akaryakıt, benzinle ilgili sorunların bir bütün olarak bugünkü yükselişi, mevcut ABD yönetiminin ve Avrupa...

12:50 Terör örgütü PKK kaçırdığı çocukları "savaşçı" olarak kullanıyor Türkiye'nin başarılı operasyonları nedeniyle iyice güç kaybeden terör örgütü PKK, Suriye ve Irak'ta kaçırdığı çocukları zorla "savaştırma" taktiğini izlemeye devam ediyor.

19:45 Sudan'da ulusal diyalog görüşmeleri ertelendi Sudan'da Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizmanın, aylardır süren siyasi krizin çözümüne yönelik öncülük ettiği ulusal diyalog görüşmelerinin bugün yapılması planlanan ikinci turunun ertelendiği bildirildi.

13:01 Mithat Sancar "Ne Zorba İktidarı Ne de Köhnemiş Eski Sistemi İstiyoruz" Dedi, Murat Emir "Köhnemiş Düzeni Asla Getirmeyeceğiz, Ortak Paydamız Gerçek... HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halkevleri’nin genel kurulunda, “Bizler ne bu zorba iktidarı ne de köhnemiş eski sistemi istiyoruz. Bizler, yeni bir başlangıç istiyoruz” dedi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise Sancar’ın sözlerini anımsatarak, “Eskinin köhnemiş düzenini asla özlemiyor ve getirmeyeceğiz. Ama bizim geniş ortak paydamız demokrasidir, gerçek bir demokrasidir. Hak ve özgürlüklerin sonuna kadar kullanıldığı, yargının bağımsız olduğu, bütün renklerin kendini temsil ettiği, üretenin yönettiği bir Türkiye; biz bunu hayal ediyoruz” diye konuştu.

18:08 Kuzey Kore Lideri Daha Güçlü Meşru Müdafaa Önlemleri İhtiyacını Vurguladı PYONGYANG, 11 Haziran (Xinhua) -- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC, Kuzey Kore) resmi ajansı olan Kore Merkezi Haber Ajansı Cumartesi günü, KDHC lideri Kim Jong Un'un, ülkesinin "çok ciddi" bir güvenlik durumuyla karşı karşı bulunduğunu ve daha güçlü meşru müdafaa önlemlerine...

12:37 Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla Caqueta kentindeki güvenlik önemlerini artırıldı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Askeri birliklerin şehre giren araçları kontrolü Kolombiya ordusu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında meydana gelen çatışmalardan en çok etkilenen yerlerden biri olan Caqueta kentine giriş çıkışlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

11:35 Türkiye Hastanesi logosunu yeniledi İhlas Holding çatısı altında 31 yıldır faaliyet gösteren Türkiye Hastanesi'nin logosu yenilendi.

15:12 Sudan'da siyasi krizin çözümü için doğrudan diyalog süreci başladı Sudan'daki siyasi krizin çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı doğrudan diyalog görüşmeleri başladı.

17:33 Baş'tan Erdoğan'a 'Cami' Tepkisi: "Yalan Ortaya Çıktığında Yalancı Utanır Bunlar Daha Büyük Yalan Söyleyerek Üzerini Örtmeye Çalışıyor" Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemleriyle ilgili “Camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi” sözlerine “Tam 468 tane cuma geçmiş hala açıklanan bir şey yok. Normalde ne olur? Bir yalan ortaya çıktığında yalancı utanır. Bunlar öyle değil. Bunlar daha büyük yalan söyleyerek o yalanın üzerini örtmeye çalışıyorlar…Hangi cami yakıldı? Bu kadar açık bu kadar aleni bir yalan söylenebilir mi" diye tepki gösterdi.

09:43 Dominik Cumhuriyeti'nde bir bakan makamında öldürüldü Dominik Cumhuriyeti'nde çevre ve doğal kaynaklar bakanı yakın bir dostu tarafından makamında vurularak öldürüldü.

21:20 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera, yakın arkadaşı tarafından ofisinde vurularak öldürüldü.

16:00 Veli Ağbaba: Biz Mülteci Düşmanı Değiliz. Mülteci Yaratan Politikalara Karşıyız CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Biz, mülteci düşmanı değiliz. Mülteci yaratan politikalara karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Maalesef hem içimizde hem dışımızda kötü yönetim, Türkiye’nin büyük bir problemi haline geldi. Bugün Türkiye Afganistan, Pakistan, Suriye, İran, Irak gibi değilse, insanlar mezheplerinden dolayı birbirini katletmiyorsa, ciğerini söküp yemiyorsa, Libya’daki gibi aşiretler birbirini kesip öldürmüyorsa bunu Cumhuriyet’imize; ama en çok, bu topraklara gelmiş geçmiş en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz" dedi.

11:00 Nazım Hikmet Ölüm Yıl Dönümünde İzmir'de Anıldı Nazım Hikmet, 59. ölüm yıl dönümünde Kültürpark’taki heykelinin önünde anıldı. Nazım'ın ömrünü memleketine adayan büyük bir ozan olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Nazım Hikmet tüm dünyada barış ve adaletin sesi oldu” dedi.

13:16 Terör örgütünün gençlik yapılanmasına 3 ilde operasyon: 23 gözaltı MARDİN, Şanlıurfa ve Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı.

22:13 Doğu Perinçek, "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek.

16:19 Tip ve Hkp de Erdoğan İçin Suç Duyurusunda Bulundu Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi kadınlar, Gezi Parkı eylemlerine katılanlara, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "sürtük" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında İstanbul’da suç duyurusunda bulundu.

10:54 Xi: Tarihi Mirası Kendi Hayatlarımız Gibi Titizlikle Korumalıyız BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun şehir merkezindeki eski bir mahalle olan Sanfangqixiang (Üç Şerit ve Yedi Sokak), Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in zihninde son otuz yıldır özel bir yere sahip.

15:03 27 Demokratik Kitle Örgütünden Sağlıkçıların Beyaz Mitingine Katılım ve Dayanışma Çağrısı Dernek, sendika, meslek odası, federasyon ve siyasi partilerin yer aldığı 27 demokratik kitle örgütü, sağlık emekçilerinin hak talebine yönelik 29 Mayıs Pazar günü Ankara Anıtpark’ta gerçekleştirilecek “Beyaz Miting” için çağrı yaptı. Açıklamada, “Tüm halkımızı, canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerinin özlük haklarının alınması ve tüm demokratik taleplerin karşılanması ‘Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin’ beyaz mitingde yan yana olmaya, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz” denildi.

10:45 12 Eylül'de İdam Edilenlerin Fotoğrafını Paylaştığı İçin Terör Örgütü Propagandası Yapmakla Suçlanan Sol Partili Güzel, Beraat Etti SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel’in Türkiye’de idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan’ın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı gerekçesi ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Güzel’in beraatine karar verdi.

14:37 Sağlık Meslek Örgütlerinden 'Beyaz Miting' Çağrısı: "Haklarımızı Alana Kadar Pes Etmeyeceğiz, Mücadelemizi Daha da Büyüteceğiz" Sağlık meslek örgütleri, pazar günü Ankara’da yapacakları Beyaz Miting için toplumun tüm kesimlerine çağrı yaptı. Meslek örgütlerinin ortak açıklamasında, “Bizleri görmezden gelenlere, bizlerin emeğiyle ve geleceğimizle istediği gibi oynayabileceğini zannedenlere bundan önceki beyaz yürüyüşlerimizle, beyaz g(ö)revlerimizle verdiğimiz yanıtları, beyaz mitingimizle çok daha güçlü vereceğiz. Haklarımızı alana kadar pes etmeyeceğiz; topluma verdiğimiz nitelikli sağlık hizmeti için, emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi daha da büyüteceğiz” denildi.

03:52 Kolombiya'da bir toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeybatısında, bir toplum lideri daha silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

21:49 FARC lideri Gentil Duarte Venezuela'da öldürüldü Kolombiya hükümeti, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) lideri Gentil Duarte'nin Venezuela topraklarında çıkan bir çatışmada öldürüldüğünü açıkladı.

17:17 Mustafa Ekmekçi, Vefatının 25. Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı Gazeteci, yazar ve eski Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Mustafa Ekmekçi, vefatının 25’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Eşi Aldoğan Ekmekçi, Mustafa Ekmekçi’nin hep emeğin ve emekçinin yanında olduğunu belirterek, “Kalemini özgür tutan, bütün insanları eşit gören biriydi” dedi. Mustafa Balbay, “Hukukun, hakkın sonuna kadar takipçisi bir insandı” derken Rahmi Yıldırım da “Ekmekçi, aydın bir insan olarak cumhurbaşkanından en sade insana kadar herkese eşit yakınlıkta bir gazeteciydi, örgütlü mücadeleye inanan emekçi bir gazeteciydi” diye konuştu.

15:18 İran'da Hamaney karşıtı bildirinin imzacılarından aktivist Nergis Mansuri tutuklandı İran'da 2019'da ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e karşı yayınlanan bildirinin imzacılarından sivil aktivist Nergis Mansuri'nin tutuklandığı bildirildi.

15:14 Kılıçdaroğlu, Gençlerle Anıtkabir'e Yürüdü: "84 Milyon Tek Yürek Olarak Türkiye'nin Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesini Yeniden Yaşatacağız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ankara’da; CHP Gençlik Kolları ile birlikte Güvenpark’tan Anıtkabir’e kadar yürüdü. Kılıçdaroğlu, yürüyüşün sonunda Anıtkabir’in Tandoğan girişinde yaptığı konuşmada; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı ve gençlere; “84 milyon insan tek yürek olarak ikinci yüzyılda Türkiye’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacağız” sözleri ile seslendi.

13:15 Türkan Saylan, Efes Selçuk'ta Anıldı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan, ölümünün 13. yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Selçuk Şubesi tarafından Dernekler Köyü’nde düzenlenen programla anıldı.

13:15 Hkp, Atatürk Havalimanı'ndaki Yıkım ile İlgili Erdoğan ve Kurum Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin kırılmaya başlanması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ihalelere katıldığı tespit edilecek şirketlerin yöneticileri hakkında; “görevi kötüye kullanma”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

09:16 Son dakika haber: Terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı Son dakika haberler: Eskişehir'de, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen ve polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.