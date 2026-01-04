Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti - Son Dakika
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti

Venezuela\'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump\'a karşı harekete geçti
04.01.2026 00:02
Venezuela\'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump\'a karşı harekete geçti
ABD'nin saldırı gerçekleştirip Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu esir almasının ardından Venezuela sokaklarında protesto gösterileri gerçekleşti. Birçok şehirde insanlar sokaklara dökülen bir görüntü dikkat çekti. Bazıları uzun namlulu silahlı olan yüzlerce kişilik motosikletli grup, "Devrimci güçler harekete geçirildi." deyip gövde gösterisi yaptı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısının yankıları sürerken, dünyadan da tepkiler gelmeye başladı. Tepkilerin ana adresi Venezuela'nın başkenti Caracas oldu.

CARACAS'TA MADURO'YA DESTEK GÖSTERİLERİ

Caracas'ın birçok noktasında binlerce kişi sokaklar döküldü. Maduro'ya destek sloganları atan Venezuelelalılar ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

SİLAHLARLA GÖVDE GÖSTERİSİ: DEVRİMCİ GÜÇLER HAREKETE GEÇİRİLDİ

Caracas'taki bir gösteri ise dikkat çekti. Motosikletli bir grup, Trump'a karşı "Devrimci güçler harekete geçirildi." deyip gövde gösterisi yaptı. Gruptakilerden bazılarının ellerinde uzun namlulu silahların olduğu görüldü.

Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti

NEW YORK'DA DA PROTESTO GÖSTERİLERİ VAR

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısının yankıları sürerken, New York'ta binlerce kişi savaşa karşı protesto düzenledi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, ABD'nin Venezuela politikasına sert tepki gösterdi. ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri adımının ardından savaş zıttı gruplar, ülke genelinde protesto çağrısı yaptı. New York'taki eylem, bu çağrıların en geniş katılımlılarından biri olarak öne çıktı. Protestoya farklı etnik gruplardan, sendikalardan ve sivil toplum kuruluşlarından katılım olduğu gözlendi.

Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti

TIMES MEYDANI'NDA TOPLANDILAR

Göstericiler, New York'un Times Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla meydanı dolduran binlerce kişi, burada yapılan konuşmaların ardından Manhattan sokaklarında yürüyüşe geçti. Kalabalık, ABD'nin Venezuela üzerindeki askeri baskısının sona erdirilmesini talep etti. Yürüyüş boyunca protestocular, "ABD, Venezuela'nın üstünden elini çek", "Petrol için savaşma" ve "Venezuela'da savaş istemiyoruz" sloganları attı. ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan "Trump istifa" ve "Trump, gitmen gerek" ifadelerinin yer aldığı pankartlar da dikkat çekti. Göstericiler, savaşın ekonomik çıkarlar uğruna yürütüldüğünü savundu. Times Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Manhattan'ın ana caddeleri boyunca devam etti. Trafiğe kapatılan güzergahlarda yürüyen kalabalık, bölge halkından da zaman zaman destek aldı.

