Diyadin Kaymakamı Korkusuz, 1.300 dekarlık sera OSB'sini yerinde inceledi - Son Dakika
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Diyadin Kaymakamı Korkusuz, 1.300 dekarlık sera OSB'sini yerinde inceledi

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Diyadin Kaymakamı Korkusuz, 1.300 dekarlık sera OSB\'sini yerinde inceledi
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Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, hafta sonu jeotermal ısıtmalı sera OSB'de incelemelerde bulundu. 1.300 dekar alandaki OSB'nin ilk etabında 4 serada domates hasadı yapılırken yaklaşık 120 kişi istihdam ediliyor, ikinci etapta 4 seranın kurulumu sürüyor.

Ağrı’nın Diyadin ilçesi Kaymakamı Furkan KORKUSUZ, hafta sonu mesaisi kapsamında Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Isıtmalı Sera) Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Diyadin Kaymakamı Korkusuz, 1.300 dekarlık sera OSB'sini yerinde inceledi

İlçenin tarımsal üretim potansiyelinin artırılması, modern seracılığın yaygınlaştırılması ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi açısından stratejik öneme sahip OSB alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Korkusuz, sera yatırımlarının mevcut durumu, devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları ile gelecek dönem hedefleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Diyadin Kaymakamı Korkusuz, 1.300 dekarlık sera OSB'sini yerinde inceledi

Birinci Etapta Üretim ve Hasat Başladı

Toplam 1.300 dekar alan üzerine kurulan Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera OSB’nin ilk iki etabında, toplam 260 dekar büyüklüğündeki 12 sera parselinin altyapı ihalesi 2022 yılında gerçekleştirilirken, altyapı çalışmaları 2025 yılı sonunda tamamlandı. Parsellerin yatırımcılara tahsis edilmesinin ardından sera kurulum çalışmalarına geçildi.

Birinci etapta bulunan 6 sera parselinin 4’ünde üretime başlanırken, yetiştirilen domateslerin hasadı yapılarak piyasaya arz edildi. Diğer 2 parselde ise fide dikimleri gerçekleştirildi.

Birinci etap yatırımlarıyla yıllık ortalama 3 bin 500 ila 4 bin ton domates üretimi hedeflenirken, mevcut durumda yaklaşık 120 kişiye istihdam sağlandı.

Diyadin Kaymakamı Korkusuz, 1.300 dekarlık sera OSB'sini yerinde inceledi

İkinci Etapta Yıl Sonunda Üretim Hedefleniyor

İkinci etapta bulunan 6 sera parselinin 4’ünde sera kurulum çalışmaları devam ediyor. Söz konusu seralarda 2026 yılı sonu itibarıyla üretime başlanması planlanıyor.

Bu yatırımların faaliyete geçmesiyle birlikte mevcut istihdama ilave olarak 90 kişiye daha iş imkânı sağlanması ve yıllık yaklaşık 2 bin 500 ton domates üretimi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

İlk iki etabın tamamının faaliyete geçmesiyle 12 serada yıllık 7 bin ila 8 bin ton arasında domates üretimine ulaşılması ve toplam istihdamın 210 ile daha sonra 250 kişiye yükselmesi hedefleniyor.

Tamamlandığında 1.000 Kişiye İstihdam Sağlayacak

Toplam 6 etaptan oluşan Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB’de kalan 4 etabın da tamamlanarak üretime kazandırılmasıyla ilçenin önemli bir tarımsal üretim ve istihdam merkezine dönüşmesi amaçlanıyor.

Projenin tüm etaplarının tamamlanmasıyla 33 serada yıllık ortalama 25 bin ila 30 bin ton arasında bitkisel üretim yapılması ve yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

Jeotermal enerji kaynaklarının tarımsal üretimde kullanılmasını esas alan proje; Ağrı’nın üretim kapasitesinin artırılması, yıl boyunca kesintisiz ve sürdürülebilir üretim imkânlarının geliştirilmesi, tarımsal sanayinin desteklenmesi ve bölge ekonomisine yeni bir ivme kazandırılması bakımından büyük önem taşıyor.

Kaymakam Korkusuz’un incelemeleri kapsamında, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine doğrudan katkı sunacak yatırımların yakından takip edilmesinin ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera OSB’nin tüm etaplarıyla faaliyete geçmesiyle birlikte ilçenin modern seracılık alanında bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri hâline gelmesi, tarımsal üretimde katma değerin artırılması ve istihdam olanaklarının kalıcı biçimde güçlendirilmesi hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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