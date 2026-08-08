FIFA Başkanı Infantino'nun başı bu kez fena dertte: Genç bir çalışanla ilişki kurduğu iddia ediliyor - Son Dakika
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FIFA Başkanı Infantino'nun başı bu kez fena dertte: Genç bir çalışanla ilişki kurduğu iddia ediliyor

FIFA Başkanı Infantino\'nun başı bu kez fena dertte: Genç bir çalışanla ilişki kurduğu iddia ediliyor
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma girişimi nedeniyle aldığı tepkilerin ardından bu kez UEFA'daki görev dönemine ilişkin dikkat çeken iddialarla gündemde. Infantino'nun UEFA Genel Sekreteri olduğu dönemde genç bir kadın çalışanla ilişki yaşadığı, kadının bu süreçte terfi ettiği ve kurumdan ayrılırken altı haneli bir ödeme ile MBA eğitimi için finansman aldığı öne sürüldü. UEFA ödemeyi doğrularken, Infantino iddiaların tamamını reddetti.

Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma planı nedeniyle büyük tepki çeken ve UEFA ile karşı karşıya gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun başı bu kez geçmişine ilişkin çarpıcı bir iddiayla dertte. 

Infantino, UEFA'nın genel sekreteri olarak görev yaptığı dönemde kurumun genç bir kadın çalışanıyla ilişki yaşamakla suçlanıyor. Kadının ilişki sırasında terfi ettiği, UEFA'dan ayrılırken ise altı haneli bir tazminat paketi aldığı ve MBA eğitimi için finansman sağlandığı öne sürülüyor. UEFA ödemeyi ve MBA desteğini doğrularken, dönemin kurallarına uyulduğunu ve istihdam politikalarının daha sonra sıkılaştırıldığını açıkladı. Infantino ise tüm iddiaları reddederek bunları "yalan ve iftira" olarak nitelendirdi.

THE TELEGRAPH'TAN ÇARPICI İDDİA

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre olay, Infantino'nun FIFA başkanlığına yükselmeden önce UEFA Genel Sekreteri olarak görev yaptığı döneme uzanıyor.

Haberde, Infantino'nun UEFA bünyesinde çalışan genç bir kadınla ilişki yaşadığı iddia ediliyor. Söz konusu çalışanın, ilişki devam ederken Infantino tarafından terfi ettirildiği öne sürülüyor.

FIFA Başkanı Infantino'nun başı bu kez fena dertte: Genç bir çalışanla ilişki kurduğu iddia ediliyor

İddialar bununla da sınırlı değil. Kadının UEFA'dan ayrılmasının ardından kurum tarafından altı haneli bir ödeme aldığı ve bir işletme okulundaki MBA eğitiminin masraflarının da karşılandığı belirtiliyor.

UEFA ÖDEMEYİ DOĞRULADI

UEFA, kadına bir ödeme yapıldığını ve MBA eğitimi için finansman sağlandığını doğruladı. Ancak kurum, bu işlemlerin Infantino'nun görev yaptığı dönemde geçerli olan kurallara uygun şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

UEFA ayrıca, aradan geçen süreçte çalışma ortamına ilişkin politikalarını ve düzenlemelerini güçlendirdiğini belirtti. Kurumun açıklaması, söz konusu ödemenin yapıldığını doğrularken, bunun bir "sus payı" veya ilişkiyi gizleme amacı taşıdığı yönündeki iddiaları doğrulamıyor.

INFANTINO TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Infantino cephesi ise suçlamaları kesin bir dille reddetti.

FIFA tarafından yapılan açıklamada, Infantino'nun iddiaları "kategorik olarak gerçek dışı" olarak nitelendirdiği ve kendisine yönelik uygunsuz davranış suçlamalarının iftira niteliğinde olduğu belirtildi.

FIFA sözcüsü ayrıca, UEFA veya FIFA bünyesinde hiçbir çalışanın Infantino'nun davranışlarıyla ilgili resmi bir şikayette bulunmadığını savundu. Çalışanların işten ayrılması ve tazminat paketleriyle ilgili işlemlerin de ilgili yöneticiler tarafından yürürlükteki kurallara uygun şekilde onaylandığı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI KRİZİNİN ARDINDAN YENİ DARBE

İddialar, Infantino'nun FIFA başkanlığı üzerindeki baskının arttığı bir dönemde geldi.

Infantino'nun, Dünya Kupası ve FIFA'nın diğer büyük organizasyonlarının ticari gelirlerinin bir bölümünü özel yatırımcılara açma planı futbol dünyasında büyük tepkiye yol açmıştı. Plan kapsamında milyarlarca dolarlık yatırım alınması ve FIFA'nın ticari hakları için yeni bir yapı oluşturulması öngörülüyordu.

FIFA Başkanı Infantino'nun başı bu kez fena dertte: Genç bir çalışanla ilişki kurduğu iddia ediliyor

Ancak UEFA başta olmak üzere çok sayıda futbol federasyonu plana karşı çıktı. UEFA, FIFA'nın planı nedeniyle Infantino yönetimine olan güvenini kaybettiğini açıkladı ve FIFA organizasyonlarını boykot etme tehdidinde bulundu.

PLAN GERİ ÇEKİLDİ AMA TARTIŞMA BİTMEDİ

Artan baskılar sonucunda Infantino, ağustos ayının başında yatırım planından vazgeçildiğini açıkladı. FIFA, projenin futbol dünyasında bölünmelere yol açtığını kabul ederek girişimi sürdürmeyeceğini duyurdu.

Ancak geri adım, Infantino üzerindeki baskıyı sona erdirmedi. UEFA, planın geri çekilmesinin yanı sıra Infantino'nun yönetimine ilişkin güven sorununun da devam ettiğini açıkladı.

Norveç Futbol Federasyonu da yaşanan krizin ardından Infantino'nun istifasını isteyen kurumlar arasına katıldı.

Böylece Infantino, Dünya Kupası'nın ticari haklarıyla ilgili tartışmaların gölgesinde, bu kez UEFA'daki geçmiş görev dönemine ilişkin özel hayat ve çalışan ilişkileri üzerinden ortaya atılan iddialarla karşı karşıya kaldı.

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Son Dakika Dünya Kupası FIFA Başkanı Infantino'nun başı bu kez fena dertte: Genç bir çalışanla ilişki kurduğu iddia ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: FIFA Başkanı Infantino'nun başı bu kez fena dertte: Genç bir çalışanla ilişki kurduğu iddia ediliyor - Son Dakika
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