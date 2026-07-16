Messi'nin Eşi Tribünde Gözyaşlarına Boğuldu! Arjantin'in Geç Golü Sonrası Büyük Duygusal Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Messi'nin Eşi Tribünde Gözyaşlarına Boğuldu! Arjantin'in Geç Golü Sonrası Büyük Duygusal Patlama

16.07.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında elenmenin eşiğine gelen Arjantin, 86. dakikada Enzo Fernandez ile hayata döndü. Lionel Messi’nin eşi, ezeli rakibe karşı son dakikalarda gelen bu kritik golün ardından locada gözyaşlarını tutamadı.

Dünya Kupası yarı finalinde futbol dünyasının en büyük rekabetlerinden biri sahne aldı. Son dünya şampiyonu Arjantin, ezeli rakibi İngiltere karşısında Anthony Gordon’ın golüyle geriye düştüğü maçta adeta ipten döndü. Dakikalar 86'yı gösterirken sahneye çıkan Enzo Fernandez, Lionel Messi’nin kısa köşe vuruşundan aktardığı pası aldı ve ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaleci Jordan Pickford’ı mağlup ederek skoru eşitledi.

Arjantinli futbolcular saha içinde çılgın bir sevinç yaşarken, stadyum kameraları tribündeki özel koltuklarda maçı takip eden Messi'nin eşine çevrildi. Maçın bitimine dakikalar kala gelen bu kritik golün ardından büyük bir duygu patlaması yaşayan ünlü isim, gözyaşlarına hakim olamadı. Üzerinde kocasının ikonik 10 numaralı Arjantin forması bulunan Messi'nin eşi, yanındaki bir yakınına sarılarak uzun süre ağladı ve sakinleşmekte güçlük çekti.

Messi'nin Eşi Tribünde Gözyaşlarına Boğuldu! Arjantin'in Geç Golü Sonrası Büyük Duygusal Patlama

MESSİ KARİYERİNİ KURTARDI, BİR ASİST DAHA YAPTI

Bu hayati gol, sadece skoru eşitlemekle kalmadı; Arjantin’in ezeli rakibine elenmesini önleyerek Lionel Messi’nin Dünya Kupası kariyerinin son bulma riskini de ortadan kaldırdı. Bu golden sonra rüzgarı arkasına alan Tangocular, İngiltere savunmasını abluka altına aldı. Beraberlik golünden sadece altı dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Lionel Messi, yaptığı bir başka asistle takımını galibiyete taşıyan hamleyi yaptı.

Messi'nin Eşi Tribünde Gözyaşlarına Boğuldu! Arjantin'in Geç Golü Sonrası Büyük Duygusal Patlama

Dünya Kupası, Lionel Messi, Son Dakika, İngiltere, Arjantin, Magazin, Futbol, Spor, Maç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Messi'nin Eşi Tribünde Gözyaşlarına Boğuldu! Arjantin'in Geç Golü Sonrası Büyük Duygusal Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde
Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Leandro Trossard, Beşiktaş’ta Leandro Trossard, Beşiktaş'ta

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
14:27
İran’dan Kuveyt’e İHA saldırısı Hava savunma sistemleri devreye girdi
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
12:38
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:13:11. #7.13#
SON DAKİKA: Messi'nin Eşi Tribünde Gözyaşlarına Boğuldu! Arjantin'in Geç Golü Sonrası Büyük Duygusal Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.