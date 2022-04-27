13 yıl önce Singapur'a geçerken 43 gram eroinle yakalandı bugün idam edildi - Son Dakika
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BBC

13 yıl önce Singapur'a geçerken 43 gram eroinle yakalandı bugün idam edildi

27.04.2022 16:47
13 yıl önce Singapur'a geçerken 43 gram eroinle yakalandı bugün idam edildi

Singapur'a yaklaşık üç yemek kaşığı eroin sokmaya çalışan Malezyalı uyuşturucu kaçakçısı Nagaenthran Dharmalingam bugün idam edildi.

Singapur'a 13 yıl önce yaklaşık 3 yemek kaşığı eroin sokmaya çalışan Malezyalı uyuşturucu kaçakçısı Nagaenthran Dharmalingam bugün idam edildi. 34 yaşındaki Dharmalingam'ın avukatları, müvekkillerinin IQ'sunun zihinsel engelli olduğunu gösteren 69 seviyesinde olduğunu, bu nedenle uluslararası hukuka göre idam edilmemesi gerektiğini savunuyordu.

Nagaenthran Dharmalingam, idam cezasına çarptırılmıştı ve 10 yıldan uzun süredir hapisteydi.

Mahkeme Salı günü Dharmalingam'ın annesinin yaptığı son temyiz başvurusunu reddetti.

Dharmalingam'a "yasaya uygun şekilde usulüne uygun süre verildiği" ve "temyiz gibi diğer yasal başvuru haklarının tüketildiği" belirtildi.

Singapur hükümetinden yapılan açıklamada ise gencin, "yaptığı şeyin doğru ya da yanlış olduğunun farkında olduğu" vurgulanmıştı. Ayrıca uluslararası hukukun idam cezasını yasaklamadığı savunulmuştu.

Reuters haber ajansına göre, Salı günkü duruşmanın sonunda, Nagaenthran Dharmalingam ve ailesi, ağlarken birbirlerinin ellerini sıkıca tutmaya çalıştı. Mahkeme salonunda "anne" çığlıkları duyuldu.

2009'da 43 gram eroinle yakalandı

Nagaenthran Dharmalingam, 2009'da 43 gram eroinle Malezya'dan Singapur'a geçerken yakalandı.

Dünyanın en katı yasalarının uygulandığı Singapur'un uyuşturucu yasalarına göre, 15 gramdan fazla eroin taşırken yakalananlar ölüm cezasına çarptırılıyor.

Dharmalingam başlangıçta uyuşturucuyu taşımaya zorlandığını ancak daha sonra paraya ihtiyacı olduğu için suçu işlediğini söyledi.

Davada idam cezası verildi. Dharmalingam'ın avukatları 2015 yılında, müvekkillerinin zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi için başvuruda bulundu.

Dharmalingam'ın zihinsel engelli olmadığının tespit edildiği açıklandı.

Af talebi de Cumhurbaşkanlığı tarafından geçen yıl reddedildi.

Ceza kararı sosyal medyada da tartışıldı.

İngiliz milyarder Richard Branson ve aktör Stephen Fry da dahil bazı ünlü isimler idam cezasının uygulanmamasını istedi, Singapur'dan Dharmalingam'ın affedilmesini talep etti.

Akıl hastası bir kişinin infazının uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunun vurgulandığı bir çevrim içi dilekçeyi binlerce kişi imzaladı.

Karara tepkiler

İnsan hakları savunucusu Reprieve adlı grup, idam kararını kınadı, Nagaenthran Dharmalingam için "trajik bir adaletsizlik kurbanı" yorumunu yaptı.

Reprieve Direktörü Maya Foa, "Nagen'in son günleri, son 10 yılın çoğu gibi, hücrede tecrit altında geçti. Kalbimiz, onun için savaşmaktan asla vazgeçmeyen ailesiyle. Onların acısı tahmin bile edilemez" dedi.

Singapurlu ölüm cezası karşıtı eylemci Kirsten Han da Çarşamba günü Nagaenthran'ın en sevdiği kıyafet olduğu belirtilen giysilerle bir fotoğrafını yayımladı.

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Son Dakika Dünya 13 yıl önce Singapur'a geçerken 43 gram eroinle yakalandı bugün idam edildi - Son Dakika

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