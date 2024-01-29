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180 yıl önce kaybolan geminin enkazında tarihi eserler bulundu - Son Dakika
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180 yıl önce kaybolan geminin enkazında tarihi eserler bulundu

Kanada'nın Kuzey Kutbu kuşağında batan 180 yıllık HMS Erebus gemisinin enkazında yapılan son keşif, su altı ekibi tarafından önemli eserlerin bulunmasına yol açtı. Geminin bulunmasının ardından, yapılan son keşifte, tabancalardan mühürlü ilaç şişelerine kadar çeşitli eşyalar ortaya çıktı. Keşifler, gemideki mürettebatın yaşam alanlarına dair önemli bilgiler sunmakta ve tarihî öneme sahip detayları gün yüzüne çıkarmaktadır.

180 yıl önce kaybolan geminin enkazında tarihi eserler bulundu
29.01.2024 - 11:27,  Güncelleme: 11:32
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Kanada'nın Kuzey Kutbu kuşağında batan 180 yıllık HMS Erebus gemisinin enkazında yapılan son keşif, su altı ekibi tarafından önemli eserlerin bulunmasına yol açtı. Parks Canada'nın su altı ekibi, geminin kalıntıları arasında korunmuş bir dizi değerli eşya keşfetti. Bu eşyalar arasında tabancalardan mühürlü ilaç şişelerine, oltalardan denizci sandıklarına kadar çeşitli öğeler yer alıyor.

1845 YILINDA KAYBOLDU

Gemi, 1845'te Kuzeybatı Geçidi'ni bulmak amacıyla yola çıkan bir keşif gezisi sırasında kayboldu. Geminin bulunmasının ardından, yapılan son keşifte, Teğmen Henry Dunda Le Vesconte'ye ait olduğu düşünülen bir kamarada sağlam bir termometre, deri ciltli bir kitap kapağı ve pirinç bir makaralı olta gibi eserler ortaya çıktı.

Ayrıca, kaptanın hizmetçisinin kileri olduğu tahmin edilen bir alanda deri ayakkabı, saklama kavanozları ve mühürlü ilaç şişesi keşfedildi. Baş kasaradaki bir tayfa sandığında ise tabancalar, ilaç şişeleri ve madeni paralar bulunarak araştırmacılara ulaştırıldı. Bu keşifler, gemideki mürettebatın yaşam alanlarına dair önemli bilgiler sunmakta ve tarihî öneme sahip detayları gün yüzüne çıkarmaktadır.

İNSAN KALINTISINA RASTLANMADI

Ancak, keşfedilen eserlerin yanı sıra geminin üst güvertesinin bazı kısımlarının çöktüğü ve diğer bölgelerin tehlikeli bir şekilde eğildiği belirtilmiştir. Araştırmayı yöneten Jonathan Moore, bu durumun dalış görevlerini zorlu hale getirdiğini vurgulamıştır. İncelemelerin devam ettiği belirtilirken, henüz herhangi bir insan kalıntısına rastlanmadığı kaydedilmiştir. Bu tarihî keşif, Inuit topluluğu ve Parks Canada işbirliğiyle, saygılı ve işbirlikçi bir yaklaşımla yürütülmektedir.

180 yıl önce kaybolan geminin enkazında çok sayıda tarihi eser bulundu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 180 yıl önce kaybolan geminin enkazında tarihi eserler bulundu - Son Dakika


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