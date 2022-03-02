2 gündür video atmayan TikTok kullanıcısı Ukraynalı asker geri döndü: Hayattayım, hala savaşıyoruz - Son Dakika
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2 gündür video atmayan TikTok kullanıcısı Ukraynalı asker geri döndü: Hayattayım, hala savaşıyoruz

02.03.2022 13:59

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte cepheye giden bir Ukrayna askeri kızına iyi olduğunu kanıtlamak için TikTok hesabı açtı. Kısa sürede çok sayıda takipçi kazanan asker 2 gündür TikTok hesabına video atmayınca ok merak edildi. Dans ettiği bir video ile sosyal medyaya geri dönen asker, "Hayattayım, hala savaşıyoruz" mesajını paylaştı.

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaş durumu 7. gününe girerken, Ukrayna ordusu direnişine devam ediyor. Rus ordusu, Kiev ve Harkov başta olmak üzere pek çok şehri bombalarken cepheden de görüntüler gelmeye devam ediyor.

KIZI İÇİN TİKTOK HESABI AÇTI

Rus işgali üzerine cepheye giden bir Ukrayna askeri, kızına iyi olduğunu kanıtlamak için TikTok hesabına her gün video yüklemeye başladı. Kısa sürede takipçi sayısı yükselen Ukraynalı asker 2 gündür paylaşım yapmayınca, hem kızı hem de takipçileri tarafından merak edildi.

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DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Hayatından endişe edilen Ukraynalı asker, yeni videoyla geri döndü. Yaptığı dans paylaşımı ile kızı ve takipçilerine iyi olduğunu aktarmaya çalışan Alex Hug isimli Ukrayna askeri, paylaşımına "Hayattayım, hala savaşıyoruz" notunu düştü.

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