2400+ Yazar İsrail Kurumlarına Boykot Çağrısı Yaptı

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Edebiyat dünyasından 2400'den fazla yazar ve yayıncı İsrail kültür kurumlarının boykot edilmesi çağrısı yapan ortak bir bildiriye imza attı.

Boykot çağrısı, " Filistin Edebiyat Festivali" (PalFest) isimli bir grup tarafından organize edildi.

Çağrının ilk imzacıları arasında Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'nun yanı sıra genç kuşağın en ünlü kalemlerinden İrlandalı romancı Sally Rooney de var.

"İsrail'in Edebiyat Kurumlarıyla Suç Ortaklığını Reddetmek" başlıklı bildiriyi imzalayan diğer ünlü isimler Arundhati Roy, Rachel Kushner, Judith Butler, Junot Díaz, Rachel Kushner, Jhumpa Lahiri, Valeria Luiselli, Rupi Kaur, Viet Thanh Nguyen, Tea Obreht, Ocean Vuong oldu.

Türkiye kökenli yazarlar Ayşegül Savaş, Kenan Orhan ve Münevver Olgun Yüksel de imzacılar arasında.

İmzaların toplandığı internet sitesinde bildiriye "yoğun talep" olduğu belirtiliyor.

Sabah saatlerinde 1000 civarında olan imzacı sayısı öğleden sonra itibarıyla 2500'e yaklaştı.

İngiltere'de İsrail'i destekleyen bir avukat grubu olan "UK Lawyers for Israel" bildirinin yayımlanmasının ardından uluslararası edebiyat kurumlarına gönderdikleri mektupta boykota katılmanın hukuki yaptırımları olabileceği uyarısında bulundu.

Avukatlar, "Bu boykot açıkça İsraillilere karşı ayrımcılıktır. Yazarlar, başka hiçbir ülkeden yayıncılara, festivallere, edebiyat ajanslarına yayınlara benzer koşullar dayatmıyor" dedi.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıda 1200 vatandaşının hayatıunı kaybetmesinin ardından Gazze'ye geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.

Hamas yetkililerine göre bu operasyonda şimdiye kadar 43 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Ortak metinde hangi ifadeler var?

Ortak metinde "Biz, yazarlar, yayıncılar, edebiyat festivali çalışanları ve diğer kitap emekçileri, bu mektubu 21. yüzyılın en derin ahlaki, siyasi ve kültürel kriziyle karşı karşıya olduğumuz bir dönemde yayınlıyoruz. Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı ezici adaletsizlik inkâr edilemez. Yaşanan savaş evlerimize kadar girdi ve yüreklerimizi dağladı" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, İsrail'in Gazze'deki operasyonları “soykırım” olarak nitelendirildi.

İmzacılar, Güney Afrika'daki "apartheid" rejimine karşı mücadele eden yazarların çabalarına da atıfta bulundu.

Ortak metinde "İsrailli kültür kurumları, çoğu zaman doğrudan devletle birlikte çalışarak, on yıllardır milyonlarca Filistinlinin mülksüzleştirilmesi ve baskı altına alınmasını gizleme, örtbas etme ve sanatsallaştırma konusunda çok önemli bir rol oynamıştır" yorumu yapıldı.

İmzacılar "Filistinlilere yönelik ezici baskının suç ortağı olan veya sessiz gözlemcileri olan İsrailli kültür kurumlarıyla çalışmayacağız. Buna Filistin halkının uluslararası hukukta koruma altına alınan devredilemez haklarını açıkça tanımayan yayınlar, yayıncılar, festivaller ve ajanslar da dahil" dedi.

İmzacılar ayrıca diğer yazarları, çevirmenleri, tasarımcıları, yayıncı ve editörleri de tavır almaya davet etti.