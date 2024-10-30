2400+ Yazar İsrail Kurumlarına Boykot Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

2400+ Yazar İsrail Kurumlarına Boykot Çağrısı Yaptı

2400+ Yazar İsrail Kurumlarına Boykot Çağrısı Yaptı

Edebiyat dünyasından 2400'den fazla yazar, İsrail kültür kurumlarını boykot etmeye çağırdı.

30.10.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edebiyat dünyasından 2400'den fazla yazar ve yayıncı İsrail kültür kurumlarının boykot edilmesi çağrısı yapan ortak bir bildiriye imza attı.

Boykot çağrısı, " Filistin Edebiyat Festivali" (PalFest) isimli bir grup tarafından organize edildi.

Çağrının ilk imzacıları arasında Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'nun yanı sıra genç kuşağın en ünlü kalemlerinden İrlandalı romancı Sally Rooney de var.

"İsrail'in Edebiyat Kurumlarıyla Suç Ortaklığını Reddetmek" başlıklı bildiriyi imzalayan diğer ünlü isimler Arundhati Roy, Rachel Kushner, Judith Butler, Junot Díaz, Rachel Kushner, Jhumpa Lahiri, Valeria Luiselli, Rupi Kaur, Viet Thanh Nguyen, Tea Obreht, Ocean Vuong oldu.

Türkiye kökenli yazarlar Ayşegül Savaş, Kenan Orhan ve Münevver Olgun Yüksel de imzacılar arasında.

İmzaların toplandığı internet sitesinde bildiriye "yoğun talep" olduğu belirtiliyor.

Sabah saatlerinde 1000 civarında olan imzacı sayısı öğleden sonra itibarıyla 2500'e yaklaştı.

İngiltere'de İsrail'i destekleyen bir avukat grubu olan "UK Lawyers for Israel" bildirinin yayımlanmasının ardından uluslararası edebiyat kurumlarına gönderdikleri mektupta boykota katılmanın hukuki yaptırımları olabileceği uyarısında bulundu.

Avukatlar, "Bu boykot açıkça İsraillilere karşı ayrımcılıktır. Yazarlar, başka hiçbir ülkeden yayıncılara, festivallere, edebiyat ajanslarına yayınlara benzer koşullar dayatmıyor" dedi.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıda 1200 vatandaşının hayatıunı kaybetmesinin ardından Gazze'ye geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.

Hamas yetkililerine göre bu operasyonda şimdiye kadar 43 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Ortak metinde hangi ifadeler var?

Ortak metinde "Biz, yazarlar, yayıncılar, edebiyat festivali çalışanları ve diğer kitap emekçileri, bu mektubu 21. yüzyılın en derin ahlaki, siyasi ve kültürel kriziyle karşı karşıya olduğumuz bir dönemde yayınlıyoruz. Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı ezici adaletsizlik inkâr edilemez. Yaşanan savaş evlerimize kadar girdi ve yüreklerimizi dağladı" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, İsrail'in Gazze'deki operasyonları “soykırım” olarak nitelendirildi.

İmzacılar, Güney Afrika'daki "apartheid" rejimine karşı mücadele eden yazarların çabalarına da atıfta bulundu.

Ortak metinde "İsrailli kültür kurumları, çoğu zaman doğrudan devletle birlikte çalışarak, on yıllardır milyonlarca Filistinlinin mülksüzleştirilmesi ve baskı altına alınmasını gizleme, örtbas etme ve sanatsallaştırma konusunda çok önemli bir rol oynamıştır" yorumu yapıldı.

İmzacılar "Filistinlilere yönelik ezici baskının suç ortağı olan veya sessiz gözlemcileri olan İsrailli kültür kurumlarıyla çalışmayacağız. Buna Filistin halkının uluslararası hukukta koruma altına alınan devredilemez haklarını açıkça tanımayan yayınlar, yayıncılar, festivaller ve ajanslar da dahil" dedi.

İmzacılar ayrıca diğer yazarları, çevirmenleri, tasarımcıları, yayıncı ve editörleri de tavır almaya davet etti.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Politika, Filistin, Edebiyat, Kültür, İsrail, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2400+ Yazar İsrail Kurumlarına Boykot Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:19:32. #1.11#
SON DAKİKA: 2400+ Yazar İsrail Kurumlarına Boykot Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.