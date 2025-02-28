29. Türkiye-Almanya Film Festivali Nürnberg'de Başlıyor

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Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya ve Türkiye sinemasını bir araya getiren ve bu yıl 29'uncusu düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali, 7-16 Mart 2025 tarihleri arasında Nürnberg'de başlayacak. Festival, 34 sanatçı Türkiye'den olmak üzere 80'den fazla sanatçı ile 34 film ağırlayacak.

Açılış galasında, belgeselci ve gazeteci Osman Okkan ile usta oyuncu Nur Sürer, festivalin onur ödülleri takdim edilecek. Ödül konuşmalarını Dünyaca ünlü Günter Wallraff ve Türkiye'den yönetmen ve oyuncu Ercan Kesal yapacak. Türkiye Almanya Film Festivali, tanıdığı en önemli film festivalleri arasında olduğunu söyleyen Federal Kültür Devlet Bakanı Claudia Roth açılışa katılacağını bildirdi.

Açılış galasının ardından Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat" filmi izleyicilerle buluşacak. Almanya'nın çeşitli kentlerinden Nürnberg'e gelecek olan kültür sanat dünyası insanlarının yanısıra açılış gecesinin onur konukları arasında Can Dündar, Nadim Güç, Erdi Işık, Xavier Koller, Olkan Özyurt ve Deniz Yavuz gibi konuklar var.

Festivalde, 34 güncel uzun metraj, kısa film ve belgesel seyircilere sunulacak. Bu filmler arasında 6 yapım uluslararası prömiyerini, 3 film ise Almanya prömiyerini yapacak. 20 film ise Nürnberg'de ilk kez izleyiciyle buluşacak. Türkiye'den 34 sanatçının festivale geleceği, toplam 80'den fazla sanatçının yer alacağı festival kapsamında Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması düzenlenecek.

Uzun Film Yarışması'nda beşi Türkiye'den olmak üzere toplam dokuz uzun kurmaca filmi beş ödül için mücadele edecek. Kısa Film Yarışması'nda da dokuz film, üç ödül yarışacak. Kısa film yarışmasında 6 film Türkiye'den geliyor.

Uzun kurmaca filmleri yarışmasının jüri başkanlığını uzun yıllar uluslararası sinema yazarları birliği FIPRESCI'nın genel sekreterliğini yürüten Klaus Eder üstlendi. Yönetmen Caner Alper ve Meltem Cumbul Türkiye'den jüride görev yapacak. Öngören Demokrasi ve İnsan Hakları Ödülü, Mahmut Tali Öngören anısına verilecek.

Bu yıl festivalde tiyatro ve müzik etkinlikleri de yer alacak. "Yaralarım Aşktandır" adlı tiyatro oyununda Nazan Kesal izleyicileri İran'a ilişkin bir anlatıya taşıyacak. Festival atmosferi dört gece boyunca canlı müzik performanslarıyla renklenecek.

Festival, güncel toplumsal konulara odaklanan çok sayıda belgesel ve filmle izleyicileri bölge tarihine ve toplumsal sorunlara dair farklı bakış açılarıyla buluşturacak. Almanya'daki Nazi geçmişi ve Neo-Nazi saldırıları, Türkiye'de milliyetçiliğin yıkıcı etkileri, İran'daki direniş hareketleri, Göç ve sürgün, Kadın karakterlerin sinemadaki gücünün artışı gibi konular festivalde öne çıkacak.

"Festival kapsamında özel olarak düzenlenen üç büyük söyleşi bulunuyor"

Nur Sürer ve Xavier Koller söyleşisi, Can Dündar ve Osman Okkan'la "Almanya ve Türkiye nereye gidiyor?" paneli, Ercan Kesal ile "Yolun Gizemi" başlıklı söyleşi.

Festivalin kapanış ve ödül töreni, 15 Mart saat 21: 00'de Künstlerhaus'un büyük salonunda gerçekleşecek. Törenin açılış konuşmasını Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner yapacak.

Festival, InterForum adlı derneğin Nürnberg Şehir Belediyesi ile iş birliğiyle düzenleniyor, Bavyera Eyaleti Başkanlığı, FFF Bayern ve Federal Almanya'nın Kültür ve Medyadan sorumlu Devlet Bakanlığınca destekleniyor.