400'den fazla suikastçi Zelenski'yi öldürmek için Kiev'de! Times gazetesi: Wagner grubu, Putin'den yeşil ışık bekliyor! - Son Dakika
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400'den fazla suikastçi Zelenski'yi öldürmek için Kiev'de! Times gazetesi: Wagner grubu, Putin'den yeşil ışık bekliyor!

28.02.2022 10:05
400'den fazla suikastçi Zelenski'yi öldürmek için Kiev'de! Times gazetesi: Wagner grubu, Putin'den yeşil ışık bekliyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, şimdi de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek 400 kişilik bir suikast ekibini Kiev'e gönderdiği iddia edildi.

Rusya- Ukrayna savaşının 5. gününde bölgeden korkunç haberler gelirken, dünyaca ünlü İngiliz gazetesi Times; yeni bir iddia ortaya attı.

Times'a göre Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için Afrika'dan 400'den fazla paralı Rus askeri getirdi. 'Wagner Grubu' olarak bilinen özel suikastçıların, Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia ediliyor.

PUTİN'DEN YEŞİL IŞIK BEKLENİYOR

Putin'in çok yakın bir müttefiki olan ve'Putin'in aşçısı' olarak bilinen oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen kiralık ordu beş hafta önce Ukrayna'ya gitti. Grubun söz konusu operasyon için astronomik rakamlar aldığı konuşuluyor.

400'den fazla suikastçi Zelenski'yi öldürmek için Kiev'de! Times gazetesi: Wagner grubu, Putin'den yeşil ışık bekliyor!

Özel eğitimli suikast ekibinin, Ukrayna başbakanı Zelenski, kabine üyeleri, Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir de dahil olmak üzere, Ukrayna'da ön saflara çıkan kilit isimleri öldürmek için Kremlin'den gelecek yeşil ışığı beklediği söyleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI PLANLARI BOZDU

Ancak Kremlin'in planları, Kiev'de ilan edilen 36 saatlik sert sokağa çıkma yasağı sonrası zora girdi. Hükümet görevlileri, askerlerin Rus sabotajcıları için süpürebilmesi için herkesin evlerine kapanmasını emretti. Yapılan açıklamada yasaklı saatlerde sokakta görülen herkesin 'düşman' olarak kabul edileceği belirtildi.

CEP TELEFONLARINI İZLİYORLAR

Wagner askerlerinin, Zelesnki ve meslektaşlarını cep telefonları aracılığıyla takip ettiği ve bu yüzden her zaman nerede olduklarını bildikleri öne sürülüyor. Başka bir kaynak, Putin'in Zelenski ile yaptığı 'barış görüşmeleri' sırasında kiralık katillere 'frene basın' talimatı verdiğini belirtti.

Zelenski geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Rusya ordusunun 'bir numaralı hedefinin' kendisi, 'iki numaralı hedefin' ise ailesi olduğunu belirtmişti.

RUSYA'NIN ÇIKARI İÇİN DÜNYANIN HER YERİDELER

'Wagner Grubu' olarak bilinen Rusya'nın paralı askerleri daha önce Suriye, Sudan ve Libya'da çatışmalara katılmıştı. Ukrayna basınında 'Putin'in özel ordusu' olarak yansıtılan Wagner Grubu, Blackwater olarak bilinen ABD merkezli güvenlik şirketi ile de kıyaslanıyro.

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Son Dakika Dünya 400'den fazla suikastçi Zelenski'yi öldürmek için Kiev'de! Times gazetesi: Wagner grubu, Putin'den yeşil ışık bekliyor! - Son Dakika


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