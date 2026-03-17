400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

Haberin Videosunu İzleyin
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar
17.03.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar
Haber Videosu

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 18. güne girilirken, Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim de son günlerde iyice tırmandı. Afganistan, Pakistan'ın düzenlediği hava saldırısında 400 kişinin öldüğünü duyururken, saldırının uyuşturucu bağımlılığı tedavisine hizmet veren Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi'ne düzenlendiği ortaya çıktı. Katliam gibi saldırıda hastanenin büyük bölümünün tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Dünya ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa kilitlenirken, Afganistan-Pakistan arasında uzun zamandır devam eden gerilim de tırmandı.

CAN KAYBI 400'E ULAŞTI

Pakistan'ın Afganistan'da uyuşturucu bağımlılığı tedavisine hizmet veren hastaneye düzenlenen hava saldırısında can kaybı 400'e ulaştı.

RESMEN KATLİAM YAPTILAR

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat yaptığı yazılı açıklamada, "Akşam saat 21.00 sıralarında Pakistan askeri rejimi, Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi'ni hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

EN AZ 400 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonucunda hastanenin büyük bölümleri tamamen yıkıldı" ifadelerine yer verilirken, ilk belirlemelere göre en az 400 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 250 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri yangını kontrol altına alırken, enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

AFGANİSTAN'DAN SERT TEPKİ

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Afganistan hükümet sözcüsü Zabihullah Mujahid, olayın sivilleri hedef aldığını savunarak saldırıyı sert sözlerle kınadı. Mujahid, hayatını kaybeden ve yaralananların hastanede tedavi gören kişiler olduğunu ifade etti.

PAKİSTAN: ASKERİ TESİSLERİ HEDEF ALDIK

Pakistan ise iddiaları reddetti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in sözcüsü Mosharraf Zaidi, Pakistan'ın Kabil'de bir hastaneyi hedef aldığı yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Pakistan Enformasyon Bakanlığı da saldırıların askeri tesisler ve militan altyapısına yönelik olduğunu açıkladı.

400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Siyaset, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 10:56:00. #7.13#
SON DAKİKA: 400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.