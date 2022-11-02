18 yıllık evliliğini bitirerek yeni bir hayata başlayan kadının değişimi büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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18 yıllık evliliğini bitirerek yeni bir hayata başlayan kadının değişimi büyük şaşkınlık yarattı

02.11.2022 18:22
18 yıllık evliliğini bitirerek yeni bir hayata başlayan kadının değişimi büyük şaşkınlık yarattı

42 yaşındaki Emma Sheppard adlı kadın, 2020 yılında 18 yıllık eşinden boşanarak hayatında büyük bir değişime gitti. Bu süre zarfında kendisine daha fazla zaman ayıran kadının son hali, gören herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

Emma Sheppard isimli 2 çocuk annesi kadın, 2020 yılında 18 yıldan bu yana birlikte olduğu kocasıyla evliliğini noktalama kararı aldı. Boşanmasının ardından yeni bir ilişkiye başlamak isteyen kadın, erkekleri etkileyebilmek adına kendine daha fazla zaman ayırmaya başladı.

18 yıllık evliliğini tek bir hamlede bitiren kadın, boşandıktan sonra bambaşka biri oldu

KISA SÜREDE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Emma Sheppard bir spor salonuna yazılmasının ardından abur cubur tarzı ürünlere veda etti. Sporun da etkisiyle fit bir görüntüye kavuşan kadın, bakımlarını aksatmadan yaptı ve dış görünüşüne daha fazla önem vermeye başladı.

18 yıllık evliliğini tek bir hamlede bitiren kadın, boşandıktan sonra bambaşka biri oldu

YENİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Müthiş bir değişim geçiren Emma Sheppard, son haline ilişkin fotoğraflarını da bir tanışma uygulaması üzerinden paylaştı. Genç kadının ilk hali ve son hali arasındaki fark, görenlerde büyük bir hayrete neden oldu.

18 yıllık evliliğini tek bir hamlede bitiren kadın, boşandıktan sonra bambaşka biri oldu
18 yıllık evliliğini tek bir hamlede bitiren kadın, boşandıktan sonra bambaşka biri oldu
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Son Dakika Dünya 18 yıllık evliliğini bitirerek yeni bir hayata başlayan kadının değişimi büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 yıllık evliliğini bitirerek yeni bir hayata başlayan kadının değişimi büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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