18 yıllık evliliğini bitirerek yeni bir hayata başlayan kadının değişimi büyük şaşkınlık yarattı

Emma Sheppard isimli 2 çocuk annesi kadın, 2020 yılında 18 yıldan bu yana birlikte olduğu kocasıyla evliliğini noktalama kararı aldı. Boşanmasının ardından yeni bir ilişkiye başlamak isteyen kadın, erkekleri etkileyebilmek adına kendine daha fazla zaman ayırmaya başladı.

KISA SÜREDE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Emma Sheppard bir spor salonuna yazılmasının ardından abur cubur tarzı ürünlere veda etti. Sporun da etkisiyle fit bir görüntüye kavuşan kadın, bakımlarını aksatmadan yaptı ve dış görünüşüne daha fazla önem vermeye başladı.

YENİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Müthiş bir değişim geçiren Emma Sheppard, son haline ilişkin fotoğraflarını da bir tanışma uygulaması üzerinden paylaştı. Genç kadının ilk hali ve son hali arasındaki fark, görenlerde büyük bir hayrete neden oldu.