54 delegeli California eyaletini Demokratların adayı Kamala Harris kazandı

Dünya

47. başkanı seçmek için sandık başına giden Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelen ilk sonuçlar Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın yüzünü güldürdü. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'e karşı seçim yarışını önde götürüyor.

Ancak 54 delegeli California eyaletini kazanan Harris büyük bir sürprize imza atarak farkı bir hayli azaltmayı başardı. Sandıktan çıkan sonuçla birlikte Harris delege sayısını 174'e yükseltirken Trump ile farkı 35 delege sayısına kadar indirdi.

ABD'deki başkanlık seçimini 270 delegeye ulaşan aday kazanacak. 50 eyaletin 35'inde oy sayımı tamamlanırken Trump ve Harris'in kazandığı eyaletler şu şekilde sıralandı;

Trump'ın kazandığı eyaletler: Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho

Harris'in kazandığı eyaletler: Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, Washington, California eyaletleri veWashington D.C. bölgesi.