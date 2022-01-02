İngiltere'de ikamet eden 2 çocuk annesi 29 yaşındaki Gemma Denham isimli kadına geçtiğimiz Mart ayında rahim ağzı kanseri tanısı konuldu. Denham, teşhisin ardından hemen tedavisine başladı. Tedaviye başlamasının üzerinden uzun bir süre geçmesiyle birlikte herhangi bir sorun yaşamayan genç kadın, bir sabah sırtından makatına doğru inen hafif sızıyla uyandı.
Genç kadın, ağrının hafif olması nedeniyle bunu kanser hastalığıyla bağdaştırmadı. Ancak durum sandığı gibi değildi. Ağrının üzerinden bir süre geçtikten sonra doktora giden Denham, acı gerçeği öğrendi. Genç kadının hastalığı, sırt bölgesi ve aşağılara doğru ilerlemişti.
Doktorlar, genç kadının kanserinin ilerleyen boyutlara geldiğini ve 6 haftalık ömrünün kaldığını söyledi. Denham ise sırtında yaşadığı ağrıyı fazla büyük görmediği için yaşadıkları karşısında büyük üzüntüye uğradı.
Annelerinin öleceği haberini henüz çocuklarıyla paylaşmadığını ifade eden Denham, şöyle konuştu: "Doktorlar, benim durumundaki kişiye kemoterapinin bile işe yaramayacağını söyledi. Ancak benim durumumdaki hastalarla ilgili yapılan bir deney varmış, ona katılıp katılmamak için testlere gireceğim"
Çocuklarıma daha kötü haberi veremedim. Şu anki tek hedefim, beni güzel hatırlamaları için onlarla iyi vakit geçirmek. En büyük üzüntüm ise çocuklarımın bundan sonraki hayatına bensiz olarak devam edecekleri."
Son Dakika › Dünya › 6 haftalık ömrünün kaldığını öğrenen anneden duygusal paylaşım - Son Dakika Dünya