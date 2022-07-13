6 yaşından bu yana sosyal medyada içerik üreten Isabella'nın kazandığı para dudak uçuklattı! "Zenginlik beni yordu" açıklamasında bulundu

Sosyal medya, yaygınlaşmaya başlamasının ardından binlerce insana gelir kapısı oldu. Fakat bu insanlardan bazılarının sosyal medyadan elde ettikleri gelir, adeta dudak uçuklatıyor. İşte bu isimlerden biri de 6 yaşından itibaren sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Isabella Barrett...

YILLIK KAZANCI 2 MİLYON DOLAR

Barrett, yıllık olarak 2 milyon dolarlık (yaklaşık 34 milyon 888 bin TL) kazancı olduğunu itiraf etti. Kendisini sosyal medya fenomeninden çok 'girişimci' olarak tanımlayan Barrett, 67 bin sosyal medya takipçisine "Çalışkan Ol, Zor Oyna" notunu ekleyerek günlük hayatını gösteren bir video paylaştı.

HELİKOPTER SEYAHATİ YAPTI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda beyaz bir takım elbise giyen Barrett, ilk olarak bir helikopterin önünde poz verdi. Ardından ise benzersiz manzaranın karşısında helikopter seyahati yapmaya başladı. Helikopter gezisinin ardından Barrett, elmas kolyesini göstermeyi ve bir defileye çıkmayı ihmal etmedi.

Ay boyunca çok çalıştığını ifade eden Barnett, "Helikopterlerden yatlara çok yoruldum. Geçtiğimiz birkaç ayın özeti" dedi.