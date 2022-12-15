Emeklilikte yaşamak için en iyi şehirler seçildi! Türkiye'den de bir il listeye girdi

Emeklilikte yaşamak için en iyi 10 şehir sıralandı! Listede Türkiye'den bir il var

Almanya'da yayımlanan Focus dergisi, dünya genelinde yaptığı araştırmada emeklilerin yaşayabileceği 10 şehri belirledi. Dergi 799 ülkede emekliler için sağlık hizmetleri, güvenlik, ekonomik yaşam gibi kriterleri baz alarak puanlama yaptı. Listeye Türkiye'den bir şehrimiz üst sıralardan girmeyi başardı.

ADANA 6. SIRADA

Adana, dünya genelindeki 10 şehir arasından 6. sıraya girdi. Dergide Adana için değerlendirmelerde bulunuldu: "Adana, bu yıl ilk 10'a giren iki yeni şehirlerden biri. 2,2 milyon nüfusuyla Türkiye'nin 5'inci büyük şehri, ülkenin doğusunda, Akdeniz kıyılarından biraz daha iç kısımlarda. Tarımsal açıdan önemli bir alanın ortasında yer almaktadır. Ülkenin en büyük üniversitelerinden biri de burada bulunmaktadır.

"SIRALAMADA EN UCUZ ŞEHİRLERDEN BİRİ"

Roma döneminden kalma birkaç tarihi cami ve bina, şehri turistler için ilginç kılmaktadır. Frankfurt'tan yaklaşık 2500 kilometre uzaklıkta. Adana sıralamada en ucuz şehirlerden biridir.

"KİRALAR BERLİN'DEN YÜZDE 90 DAHA DÜŞÜK"

Burada yaşamanın maliyeti Berlin'den yaklaşık üçte iki daha düşük ve kiralar yüzde 90 daha düşük. Buna ek olarak, sağlık sistemi ve iklim yüksek oranda derecelendirilmiştir. Adana, bir önceki yıl listeye giren Antalya'dan daha çok oy alan Türk şehri olmuştur."

Liste şu şekilde:

1-Trebinje, Bosna Hersek

2. Manizales, Kolombiya

3. Mangaluru, Hindistan

4. Qingdao, Çin

5. Batum, Gürcistan

6-Adana, Türkiye

7. Da Nang, Vietnam

8.Meknes, Fas

9. Coimbra, Portekiz

10. Osijek, Hırvatistan