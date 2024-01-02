 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
8 ilde İsrail adına casusluk yaptıkları iddia edilen 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

8 ilde İsrail adına casusluk yaptıkları iddia edilen 33 kişi gözaltına alındı

İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri içinde olabilecekleri değerlendirilen 33 kişi yakalandı.

8 ilde İsrail adına casusluk yaptıkları iddia edilen 33 kişi gözaltına alındı
02.01.2024 - 16:01,
Abone Ol

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları öne sürülen 33 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı karar verilen diğer 13 kişinin yakalanmaları için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

Emniyet güçleri İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlar sonucunda 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ve dijital materyale el konulduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

İsrail İç İstihbarat Servisi (Şin Bet) Başkanı Ronen Bar, yıllar sürse bile yurt dışındaki Hamas üyelerini "ortadan kaldıracaklarını" söylemişti.

Bar'ın bu noktada adını andığı ülkeler Katar, Türkiye ve Lübnan'dı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi de, İsrail'in yurt dışındaki Hamas liderlerini öldürömeyi planladığını yazmıştı.

6 Aralık'ta Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu haberle ilgili görüşü sorulduğunda İsrail'e atfen, "Bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler" demişti.

Erdoğan, "Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye’nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir" diye konuşmuştu.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Anadolu Ajansı, Türkiye, Mossad, İsrail, Güvenlik, Gözaltı, Operasyon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 8 ilde İsrail adına casusluk yaptıkları iddia edilen 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

BBC

16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango İkramiyesi Kolombiya'ya Çıkmadı Milli Piyango İkramiyesi Kolombiya'ya Çıkmadı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango İkramiyesi Kolombiya'ya Çıkmadı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:11:42. #1.12#
SON DAKİKA: 8 ilde İsrail adına casusluk yaptıkları iddia edilen 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement